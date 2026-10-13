可预测的定价与计算基础设施的原生私有网络

从规格适中的 Shared CPU、Dedicated CPU 和 High Memory 计算实例中灵活选择，满足从持久性应用基础设施到轻量级临时负载的所有需求。通过 Cloud Manager UI、我们的 API、CLI 和受支持的开发人员工具进行部署，并且可以随着应用程序规模的扩展轻松调整大小。所有方案都保证 99.99% 的正常运行时间并提供捆绑包内出站流量。