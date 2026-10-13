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选择合适的计算方案和资源（Akamai Cloud Shared CPU、Dedicated CPU 或 High Memory），以满足您的应用需求

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可预测的定价与计算基础设施的原生私有网络

从规格适中的 Shared CPU、Dedicated CPU 和 High Memory 计算实例中灵活选择，满足从持久性应用基础设施到轻量级临时负载的所有需求。通过 Cloud Manager UI、我们的 API、CLI 和受支持的开发人员工具进行部署，并且可以随着应用程序规模的扩展轻松调整大小。所有方案都保证 99.99% 的正常运行时间并提供捆绑包内出站流量。

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合适的计算规模

在价格与性能之间找到合适的平衡点

为适当的工作负载选择合适的计划。我们的 Shared CPU、Dedicated CPU 和 High Memory 定价系列为各种应用场景提供具有竞争力的方案。

可节省高达 90% 的出站流量成本

计划包含传输配额，1 GB 的 Shared CPU 实例起步即赠送 1 TB 流量。在大多数 Akamai Cloud 区域中，额外的出站流量费用为 0.005 美元/GB。

通过本地 Private Networking 保护基础架构

Akamai Cloud 提供本地安全网络工具，以帮助保护应用程序。设置自定义防火墙规则并通过 VPC 保护您的所有计算资源。

了解 Private Networking

寻找适合您的需求和工作负载的计算方案

 

功能特性
Dedicated CPU
Shared CPU
High Memory
在遍布全球的 25 多个核心区域部署您的计算方案。Dedicated CPU 实例可为高性能、资源密集型的工作负载提供一致、不间断的计算服务。Shared CPU 实例可提供对经济高效的共享计算资源的访问，起价为每月 5 美元。High Memory 方案可在配备更大 RAM 且没有额外存储或 vCPU 的 Dedicated CPU 上运行内存密集型应用程序。
配置备份以通过自动化的每日、每周和双周快照保留数据无需与其他用户共享计算资源，并且可以利用独享资源来满足计算密集型和性能敏感型应用的需求。运行对性能需求较低的开发环境和通用工作负载。在系统存储器中存储更多数据以提升应用程序性能——非常适合缓存和快速数据检索。
通过 LKE 为托管 Kubernetes 集群添加计算节点CPU 分配：专用CPU 分配：共享CPU 分配：专用
可以在应用程序需要更多或更少的计算资源时轻松调整大小CPU 核心数：2-64 核CPU 核心数：1-32 核CPU 核心数：2-16 核
选择如何通过我们的 UI、API、CLI 和开发工具集成来管理基础架构内存：4–512 GB内存：1–192 GB内存：24–300 GB
利用 Akamai Cloud 的池化网络传输系统节省更多的出站流量成本捆绑包内传输量：4–12 TB捆绑包内传输量：1–20 TB捆绑包内传输量：5–9 TB
为所有客户提供全天候电子邮件和电话支持起价：每月 36 美元起价：每月 5 美元起价：每月 60 美元

*详情请见促销兑换规则和条件

了解其他 Akamai Cloud 计算方案

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