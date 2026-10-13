功能特性
Dedicated CPU
Shared CPU
High Memory
|在遍布全球的 25 多个核心区域部署您的计算方案。
|Dedicated CPU 实例可为高性能、资源密集型的工作负载提供一致、不间断的计算服务。
|Shared CPU 实例可提供对经济高效的共享计算资源的访问，起价为每月 5 美元。
|High Memory 方案可在配备更大 RAM 且没有额外存储或 vCPU 的 Dedicated CPU 上运行内存密集型应用程序。
|配置备份以通过自动化的每日、每周和双周快照保留数据
|无需与其他用户共享计算资源，并且可以利用独享资源来满足计算密集型和性能敏感型应用的需求。
|运行对性能需求较低的开发环境和通用工作负载。
|在系统存储器中存储更多数据以提升应用程序性能——非常适合缓存和快速数据检索。
|通过 LKE 为托管 Kubernetes 集群添加计算节点
|CPU 分配：专用
|CPU 分配：共享
|CPU 分配：专用
|可以在应用程序需要更多或更少的计算资源时轻松调整大小
|CPU 核心数：2-64 核
|CPU 核心数：1-32 核
|CPU 核心数：2-16 核
|选择如何通过我们的 UI、API、CLI 和开发工具集成来管理基础架构
|内存：4–512 GB
|内存：1–192 GB
|内存：24–300 GB
|利用 Akamai Cloud 的池化网络传输系统节省更多的出站流量成本
|捆绑包内传输量：4–12 TB
|捆绑包内传输量：1–20 TB
|捆绑包内传输量：5–9 TB
|为所有客户提供全天候电子邮件和电话支持
|起价：每月 36 美元
|起价：每月 5 美元
|起价：每月 60 美元