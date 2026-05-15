训练教会 AI 如何思考，而推理使其学以致用。它可以将模型转变为能够推理、回答问题并执行操作的实时应用程序。推理所带来的体验，正是 AI 价值的根本所在。

Akamai Inference Cloud 上的 AI 应用程序可以在更靠近用户的位置运行、即时作出响应并实现无界扩展。