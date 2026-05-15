网络犯罪分子会大规模注册仿冒域名，通过对合法品牌名称进行细微的拼写变化来搭建网站，以托管网络钓鱼页面、收集凭据并将客户重定向到欺诈性店面。当通过人工方式发现虚假网站时，损害往往已经发生。

Brand Guardian 会持续监控新注册域名和活跃的 Web 资产，利用 AI 驱动的分析技术，第一时间精准识别出可疑的仿冒网站。自动调查工作流会对每项威胁进行风险评估，在深度分析其内容、托管基础架构和行为特征后，依托与域名注册商和托管服务提供商建立的合作关系，发起下架操作。安全团队无需承担繁重的人工操作，即可获得对威胁形势的全面监测能力，这使得他们能够专注于应对最关键的情况，其余工作则交由自动化系统处理。