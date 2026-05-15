全方位防范品牌滥用，提供覆盖全网的全面保护。
保护您的品牌、客户和声誉
Brand Guardian 可保护企业及其客户免受定向品牌仿冒攻击，包括虚假网站、网络钓鱼活动、社交媒体仿冒欺骗和恶意应用。通过结合使用 AI 驱动型检测技术与专家主导的抵御措施，它可以帮助安全团队识别并阻断凭据收集及欺诈行为，避免它们造成长久损害。Brand Guardian 可通过四步法（情报、检测、监测和抵御）来应对这些威胁。
快速检测和阻断品牌仿冒攻击
Brand Guardian 的工作原理
特性
持续性品牌滥用发现：自动检测相似域名、网络钓鱼网站及虚假 Web 资产中的仿冒行为
以 AI 为核心的威胁检测：利用先进的 AI 技术，可在几毫秒内完成品牌滥用行为的检测，同时最大限度地减少误报
自动调查和下架：自动化和半自动化工作流有助于在各平台上快速清除滥用内容
基于风险的威胁优先级划分：按照对客户造成的损害、潜在欺诈风险和声誉影响对威胁进行评分，确保团队能够在关键领域采取行动
全面的多渠道监测能力：通过统一平台，实现对多个域、社交媒体、应用商店、搜索引擎以及暗网的监测
融合 SOC 专业知识：Akamai 的安全分析师会协助处理复杂的下架诉求，并在自动化无法满足需求的情况下提供人工研判
- 统一的品牌和安全态势：将品牌威胁情报与 Akamai 更广泛的安全和 DNS 功能进行集成，实现全面保护
- 实时告警和报告：即时通知和面向高管的仪表板可确保团队随时掌握最新动态，并展示可衡量的风险降低成效
- 全球下架网络：与域名注册商、托管服务提供商及各大平台建立稳固的合作关系，有助于加快全球范围内的威胁处理速度
Brand Guardian 应用场景
网域保护
网域保护
网络犯罪分子会大规模注册仿冒域名，通过对合法品牌名称进行细微的拼写变化来搭建网站，以托管网络钓鱼页面、收集凭据并将客户重定向到欺诈性店面。当通过人工方式发现虚假网站时，损害往往已经发生。
Brand Guardian 会持续监控新注册域名和活跃的 Web 资产，利用 AI 驱动的分析技术，第一时间精准识别出可疑的仿冒网站。自动调查工作流会对每项威胁进行风险评估，在深度分析其内容、托管基础架构和行为特征后，依托与域名注册商和托管服务提供商建立的合作关系，发起下架操作。安全团队无需承担繁重的人工操作，即可获得对威胁形势的全面监测能力，这使得他们能够专注于应对最关键的情况，其余工作则交由自动化系统处理。
社交媒体保护
社交媒体保护
社交平台已成为品牌仿冒的主要目标。虚假帐号、欺诈页面和被盗用的社交媒体帐号会欺骗客户、助长诈骗活动，并逐渐侵蚀企业多年来积累起来的品牌信任。社交媒体具有开放性且信息量庞大，这使得人工监控在应对海量数据时效果不佳。
Brand Guardian 会持续扫描各大主流社交平台，依托 AI 赋能的检测技术（包括徽标识别和自然语言处理），在第一时间识别仿冒攻击、未经授权的品牌使用和欺诈活动。确认威胁后，自动化工作流会直接向平台提供商发出下架请求，从而缩短从发现到移除的时间。各团队会收到基于威胁严重程度且优先级清晰的告警，从而确保最有可能对客户造成损害，或导致品牌声誉受损的帐号得到优先处理。
暗网监控
暗网监控
早在攻击于开放网络上初现端倪之前，攻击者往往就已经利用暗网论坛、市场和加密通道来交易被盗凭据、销售仿冒产品，并协同策划针对品牌的欺诈活动。如果无法实现对这些环境的监测，安全团队将始终处于被动应对的状态，而无法做到未雨绸缪。
Brand Guardian 将监控范围扩展到暗网络来源，能够识别针对品牌的各类威胁的早期指标，并在统一平台上将这些指标与开放网络和社交媒体数据一起呈现出来。系统会识别出进入地下论坛和市场中的被盗凭据和 PII，以防止它们遭到攻击者的利用；同时，会标记进入盗卡黑市和犯罪交易网络中的已泄露支付卡数据，从而帮助防范金融欺诈。通过实时跟踪黑客团伙及勒索软件相关讨论内容，该产品能够向安全团队提前预警潜在的入侵事件，从而帮助他们实现更快、更明智的响应。
通过在威胁生命周期的早期阶段进行检测，企业能够化被动防御为主动应对——在欺诈活动触达客户之前将其阻断，在预期攻击发生之前加强防御措施，并全面缩短暴露窗口期。
常见问题 (FAQ)
传统的品牌监控工具通常仅能提供品牌提及情况并向团队发送相关通知，而调查和响应工作必须由您自己完成。Brand Guardian 则更进一步，将 AI 驱动型检测与自动化调查、基于风险的优先级划分及直接下架操作相结合。Brand Guardian 并不会生成一份需要由您的团队进行手动审核与处理的潜在威胁清单，而是精准识别出真正的威胁，按照对客户和业务的影响对它们进行分级，并发起处理措施，从而减轻内部团队的负担，同时加快响应速度。
减少误报是 Brand Guardian 的核心设计原则。我们的 AI 模型针对真实世界的品牌滥用模式进行了训练，能够在向您的团队发送告警之前，将真正的威胁与合法的品牌使用（例如，授权经销商、合作伙伴或粉丝社区）区分开来。通过优先处理最有可能导致客户遭受损失或财产损失的威胁，基于风险的评分机制可以进一步过滤掉噪音，让您的团队能够专注于处理关键问题，而无需在排查无害结果上浪费时间。
Brand Guardian 提供全面的多渠道的监测能力，其监测范围涵盖域名注册、活跃 Web 资产、网络钓鱼基础架构、主流社交媒体平台、应用商店、搜索引擎以及暗网论坛和市场。来自所有这些来源的威胁情报被整合到一个统一平台中，为安全和反欺诈团队提供品牌风险的统一视图，使其无需再管理多个单点解决方案。
Brand Guardian 的设计初衷是与您现有的安全基础架构形成互补，而不是取代它。它能够与 Akamai 更广泛的安全和 DNS 功能进行集成，并支持全自动与半自动下架工作流，以适应不同的团队架构与审批流程。对于已部署成熟事件响应或 SIEM 工具的企业，Brand Guardian 能够以适配现有工作流的方式呈现威胁情报，从而确保品牌保护成为您整体安全态势的一部分，而不是一项孤立的功能。
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