Green Light 测试计划

不必！我们欢迎 Akamai Cloud 的新老用户加入测试计划。您可以在此处创建帐户，这样在测试计划启动后您便能够直接参与，并获赠价值 100 美元的体验金用于探索平台功能。
关于 Green Light 计划
这是一个活跃的开发者社区，他们以率先测试新产品并与 Akamai Cloud 社区分享相关知识而深感自豪。作为 Green Light 计划的成员，您可以提供重要的反馈意见、查找错误，并在此过程中革旧立新。
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在 Cloud Manager 中报名，获取参与测试计划的机会
常见问题
常见问题
任何水平皆可！我们很乐意获得不同经验水平用户的反馈，但如果您对我们的平台或云平台有一定了解，将有助于您更快上手。
我们的目标是在测试期间尽可能降低客户的成本，但这取决于测试计划所需要的云资源。我们会在测试计划上线前披露相关付费信息。
测试计划参与人员可以获得包括纪念品在内的各种福利，但我们不提供其他形式的报酬。测试计划专为志愿者而设计，没有最低参与时间要求。
是的，每个测试计划都有其相应的信息以及条款和条件，因此每次测试时您都需要报名。
对于页面顶部列出的每款产品，我们都有单独的测试计划。所有这些计划将有不同的开始和结束日期，但可能会有一些重叠。在各项测试计划的开始日期临近时，我们会通过电子邮件告知您这些计划的相关信息，并且您可以在 Cloud Manager 中查看这些信息。