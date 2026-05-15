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Green Light 测试计划

抢先体验 Akamai Cloud 的功能和产品、分享反馈意见，并帮助塑造我们云产品的未来

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关于 Green Light 计划

这是一个活跃的开发者社区，他们以率先测试新产品并与 Akamai Cloud 社区分享相关知识而深感自豪。作为 Green Light 计划的成员，您可以提供重要的反馈意见、查找错误，并在此过程中革旧立新。

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率先试用新功能并向 Akamai 社区提供反馈意见，帮助改进和完善我们的产品。

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抢先了解路线图

Green Light 成员可以抢先体验新产品，并根据社区最关注的问题来帮助塑造产品功能。

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在 Slack 上联系

加入 Akamai 产品和营销团队的专属 Slack 频道，不仅可以查看实时问答，还能与 Green Light 成员联系。

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专属 Green Light 纪念品

在每次测试结束后，完成相应的调查即可获得限量版的 Green Light 装备和定制款 Nerd Merit 徽章。收集全部 5 枚徽章！

成为测试员

在 Cloud Manager 中报名，获取参与测试计划的机会

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第 1 步

登录 Cloud Manager（或者创建帐户）！

第 2 步

访问测试计划页面。

第 3 步

报名！在您所选的测试计划启动时，我们会联系您。

常见问题

常见问题

不必！我们欢迎 Akamai Cloud 的新老用户加入测试计划。您可以在此处创建帐户，这样在测试计划启动后您便能够直接参与，并获赠价值 100 美元的体验金用于探索平台功能。

任何水平皆可！我们很乐意获得不同经验水平用户的反馈，但如果您对我们的平台或云平台有一定了解，将有助于您更快上手。

我们的目标是在测试期间尽可能降低客户的成本，但这取决于测试计划所需要的云资源。我们会在测试计划上线前披露相关付费信息。

测试计划参与人员可以获得包括纪念品在内的各种福利，但我们不提供其他形式的报酬。测试计划专为志愿者而设计，没有最低参与时间要求。

是的，每个测试计划都有其相应的信息以及条款和条件，因此每次测试时您都需要报名。

对于页面顶部列出的每款产品，我们都有单独的测试计划。所有这些计划将有不同的开始和结束日期，但可能会有一些重叠。在各项测试计划的开始日期临近时，我们会通过电子邮件告知您这些计划的相关信息，并且您可以在 Cloud Manager 中查看这些信息。

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加入 Green Light 计划

Green Light 测试计划让您有机会在新产品公开发布前，抢先体验这些产品并进行测试。

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