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Akamai Partner Connect：赋能增长，携手共赢

携手 Akamai，推动创新、扩展规模、提升竞争优势

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合作伙伴选择 Akamai，实现更快、更优的创新与扩展

Partner Connect 是我们与合作伙伴共同打造的成果，它简化了协作流程，助力大规模开启发展机遇。

观看视频 (1:07)

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Partner Connect 是我们与合作伙伴共同打造的成果，它简化了协作流程，助力大规模开启发展机遇。

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简单易用

精简高效的协作流程有助于加速渠道销售，缩短成交周期，在实现营收增长的同时，助您赢取更多激励。

认可与荣誉

与 Akamai 的合作伙伴关系能够提升您的市场影响力，助您凭借专业能力赢得客户信任，并在竞争中脱颖而出。

增长赋能

依托 Akamai 全球生态系统提供的培训、联合营销及产品上市支持，助您拓展新机遇。

我们值得信赖的合作伙伴生态系统

合作伙伴类型

经销商/VAR

通过销售由您的自有服务增强的高性能安全解决方案，为客户创造更高价值。

分销商

为您的合作伙伴生态系统提供高性能安全解决方案、高效的赋能支持以及规模化增长潜力。

GSI/推荐合作伙伴

借助可扩展的安全解决方案强化您的咨询服务，深化信任并创造更高的客户价值。

服务交付

设计并部署高性能安全解决方案，为客户带来显著且可量化的成效。

驱动合作伙伴成功，屡获行业殊荣

凭借在驱动创新、业务增长及市场领导力方面的卓越表现，Akamai 的渠道合作伙伴计划赢得了业界的广泛认可。

Channel Chiefs 2026

2026 年度渠道领军人物

Partner Program Guide Winners 2026

2026 年度合作伙伴计划指南获奖者

Security 100 2026

2026 Security 100 名单

2025 Edge Computing 100

2025 Edge Computing 100 名单

其他资源

合作伙伴博客

探索来自 Akamai 全球生态系统渠道合作伙伴的 SaaS 与安全见解、案例及创新。

阅读博客

Akamai 合作伙伴冠军播客

聆听 Akamai 渠道合作伙伴的分享：汇聚塑造云与安全未来的见解、策略及案例。

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