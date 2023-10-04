Das Navigieren des geopolitischen Klimas

Das Wetter ist bei Weitem nicht die einzige Herausforderung, die Führungskräfte im Life-Sciences- und Gesundheitssektor unter Druck setzt. Weltweit nehmen die internationalen Spannungen zu, und das geopolitische Klima lastet schwer auf den Führungskräften, die an der 25. Annual Global CEO Survey von PwC teilgenommen haben.

Fast ein Drittel der Befragten gibt an, dass geopolitische Konflikte das Wachstum ihrer Unternehmen bedrohen. Mehr als zwei Drittel nennen dies als ein Faktor für die Unterbrechung der Lieferkette, den man einkalkulieren muss.

Geopolitische Spannungen sind mit mehr Cyberkriminalität verbunden

Die jüngsten Ereignisse zeigen einen direkten Zusammenhang zwischen geopolitischen Spannungen und einem Anstieg von Cyberstraftaten. Ein Beispiel hierfür sind Mitglieder der prorussischen Gruppe Killnet, deren Distributed-Denial-of-Service-Angriffe (DDoS) sich gegen Gesundheitseinrichtungen in jedem US-Bundesstaat richteten. Wichtig ist, dass Gruppen von Bedrohungsakteuren nicht nur gezielt bestimmte Branchen mit fortschrittlichen Angriffsmethoden ins Visier nehmen, sondern teilweise auch mit anderen Cyberkriminellen zusammenarbeiten, um die Wirkung ihrer Angriffe zu maximieren.

Herausforderungen in der Lieferkette der Life-Sciences-Branche: steigende Kosten

Die Herausforderungen bei der Lieferkette im Bereich Life Sciences können sich auf das finanzielle Wohlergehen von Organisationen und deren Patienten auswirken. Der Konflikt in der Ukraine hat zu ernsthaften Problemen bei den Energie- und Rohstoffkosten geführt, stellt Medicines for Europe fest.

Diese Gruppe (ehemals European Generics Medicines Association) berichtet, dass sich die Gas- und Strompreise nach der russischen Invasion in die Ukraine auf einem Rekordhoch befinden. Hinzu kommt eine Steigerung der Rohstoffpreise zwischen 50 % und 160 % sowie der Transportkosten um bis zu 500 %. Alle diese Faktoren erhöhen wiederum die Kosten und senken das Angebot von „erschwinglichen“ Medikamenten.