In Biologie und Wirtschaft lebt und wächst das, was am besten funktioniert – ob es sich nun um ein gut angepasstes physisches Merkmal oder eine effektive Produktstrategie handelt. In ähnlicher Weise werden Angriffsvektoren, die maximale Wirkung bei geringen Kosten bieten, immer beliebter und werden andere Vektoren überleben. Angreifer suchen ständig nach neuen Tools, um maximale Unterbrechungen zu erzielen und die Kosteneffizienz zu verbessern.



In der ersten Hälfte des Jahres 2022 erhaschten wir einen Einblick in die evolutionäre Entwicklung von DDoS, als zwei bedrohliche neue Vektoren unsere Plattform zum ersten Mal erreichten. Einer bot ein Verstärkungspotenzial von 65, der andere eins von gewaltigen 4,2 Milliarden. Welche Faktoren werden letztendlich die Häufigkeit und das Überleben dieser neuen Angriffsvektoren bestimmen?

Ein genauerer Blick auf die neuen DDoS-Bedrohungen von heute



Um auf diese Frage eine Antwort zu finden, sehen wir uns die fraglichen Bedrohungen einmal genauer an:

PhoneHome: Ein neuer Reflection-/Verstärkungs-DDoS-Vektor mit einem rekordverdächtigen potenziellen Verstärkungsverhältnis von 4.294.967.296:1. Mit ihm wurden bereits mehrere DDoS-Angriffe gestartet. Potenzial: Es besteht das Potenzial für eine enorme Verstärkung: Ein einziges, winziges eingehendes Paket kann immense ausgehende Angriffe starten. Einschränkungen: Weniger Angriffsfläche: Mit 2.600 dieser Vektoren im Umlauf könnte die Überlastung auf die Verbindungen und die Leistung dieser Maschinen sowie auf die Fähigkeiten von Cyberkriminellen, sie zu mobilisieren, beschränkt sein.

TCP-Middlebox-Reflection: Dieser neue Verstärkungsvektor nutzt Middleboxes wie Firewalls in Unternehmen und nationalen Institutionen, um Traffic in Richtung eines Opfers zu reflektieren. Potenzial: Die Middleboxes, die hier als Reflektoren in Frage kommen, sind allgegenwärtig und machen laut einer Studie von ShadowServer über 18,8 Millionen IPs aus. Die meisten dieser exponierten Services sind von Natur aus leistungsstark und haben Zugang zu wichtigen Verbindungshubs. Einschränkungen: Obwohl der Verstärkungsfaktor von 65 hier noch überschaubar ist, sind die oberen Grenzen nicht so leicht festzustellen. Angreifer könnten jetzt gerade die verfügbaren Reflektoren katalogisieren und testen, wie sie zuverlässig massenhaft ausgenutzt werden können. Während das Generieren von Anfragen zum Auslösen der Antwortpakete von einem einzelnen Command and Control möglicherweise eine Einschränkung darstellt, könnte das Generieren von Anforderungen an die Reflektoren durch ein Botnet den Umfang auf neue Rekorde heben.



Wir wissen nicht, ob einer der oben genannten Vektoren an Bedeutung gewinnen oder neue Höchststände erreichen wird. Wir können mit Sicherheit sagen, dass die Evolution hier nicht endet und es eine nächste Generation von Bedrohungen für Netzwerke geben wird.

Empfehlungen, damit Sie mit den sich entwickelnden Bedrohungen Schritt halten können

Die fortwährenden Innovationen in der DDoS-Bedrohungslandschaft setzen Unternehmen einem ständigen Risiko aus und machen deutlich, dass ein kompromissloser Schutz vor den neuesten Angriffen erforderlich ist. Um die Bedrohung durch DDoS-bedingte Ausfallzeiten zu verringern und Cyberkriminelle zu überlisten, sollten Sie Folgendes in Erwägung ziehen: