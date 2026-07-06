Was ist API Threat Hunting?

Wichtig zu wissen ist, dass Threat Hunting nicht mit einer herkömmlichen Sicherheitsüberwachung gleichzusetzen ist. Bei der Sicherheitsüberwachung werden in der Regel automatisierte Tools eingesetzt, um bekannte Bedrohungen zu erkennen und darauf zu reagieren.

Beim Threat Hunting wird aktiv nach unbekannten oder bislang unentdeckten Bedrohungen gesucht. Dieser proaktive Ansatz ist entscheidend, um neue und bislang nicht beobachtete Bedrohungen zu erkennen und abzuwehren, bevor sie größeren Schaden anrichten.

API Threat Hunting beinhaltet Folgendes:

Datenanalyse – Die Datenanalyse zählt zu den Haupttechniken des Threat Huntings. Durch die Analyse großer Datenmengen aus verschiedenen Quellen können Sicherheitsteams Muster erkennen, die auf eine potenzielle Bedrohung hinweisen. Dazu gehört die Analyse des Netzwerk-Traffics, um ungewöhnliche Kommunikationsmuster zu erkennen, oder die Analyse von Protokolldateien, um verdächtige Aktivitäten zu identifizieren.

Verhaltensanalyse – Eine weitere wichtige Threat-Hunting-Technik ist die Verhaltensanalyse. Dabei wird das Verhalten von Nutzern und Geräten in einem Netzwerk analysiert, um verdächtige oder ungewöhnliche Aktivitäten zu identifizieren. Wenn sich beispielsweise das Verhalten eines Nutzers plötzlich ändert, kann dies darauf hinweisen, dass dessen Konto kompromittiert wurde.

SIEM – Eines der wichtigsten Tools beim Threat Hunting ist ein SIEM-System (Security Information and Event Management). Dabei handelt es sich um eine zentrale Plattform, die sicherheitsbezogene Daten aus verschiedenen Quellen erfasst, analysiert und korreliert.

Mit einem SIEM-System können Muster und Anomalien identifiziert werden, die auf eine potenzielle Bedrohung hinweisen. Die daraufhin ausgegebenen Warnungen ermöglichen ein schnelles Reagieren.

Threat Intelligence – Ein weiteres wichtiges Threat-Hunting-Tool ist Threat Intelligence. Diese Bedrohungsinformationen dienen dazu, potenzielle Sicherheitsbedrohungen zu erkennen und zu verstehen, wie etwa bekannte Malware und andere Angriffsmethoden.

Stets auf dem neuesten Stand sein – Es ist wichtig, über aktuelle Bedrohungen und Angriffe auf dem Laufenden zu bleiben. Cyberbedrohungen entwickeln sich ständig weiter. Unternehmen müssen in der Lage sein, agil und flexibel auf neue Bedrohungen zu reagieren. Hierfür ist es erforderlich, Threat-Intelligence-Feeds regelmäßig zu überwachen, an Threat-Hunting-Communitys teilzunehmen und bezüglich der neuesten Entwicklungen im Bereich der Cybersicherheit informiert zu bleiben.

Threat Hunting ist ein wichtiger Aspekt der Cybersicherheit, bei dem potenzielle Sicherheitsbedrohungen innerhalb des Unternehmensnetzwerks proaktiv gesucht und identifiziert werden. Unternehmen können Bedrohungen mithilfe von Daten- und Verhaltensanalysen sowie diversen anderen Tools effektiv stoppen.