Accelerated Computing

Optimieren Sie das Medien-Transcoding mit den T1U Quadra-Videoprozessoren (Video Processing Units, VPUs) von NETINT, die jetzt in der Akamai Cloud verfügbar sind. Skalieren Sie VOD- und Live-Event-Medienstreaming und senken Sie die Kosten, während Ihre CPU-Ressourcen für andere wichtige Anwendungsaufgaben verfügbar bleiben. Dabei erreichen Sie dieselbe Performance wie bei teurem CPU- und GPU-basiertem Transcoding oder übertreffen diese sogar.