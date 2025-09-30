X
Accelerated Computing

Optimieren Sie die Performance von Anwendungen mithilfe von ASICs – jetzt mit VPUs von NETINT für Medien-Transcoding.

Konto erstellen
Kontakt

Schnelleres, kostengünstigeres und effizientes Transcoding mit VPUs in der Cloud

Optimieren Sie das Medien-Transcoding mit den T1U Quadra-Videoprozessoren (Video Processing Units, VPUs) von NETINT, die jetzt in der Akamai Cloud verfügbar sind. Skalieren Sie VOD- und Live-Event-Medienstreaming und senken Sie die Kosten, während Ihre CPU-Ressourcen für andere wichtige Anwendungsaufgaben verfügbar bleiben. Dabei erreichen Sie dieselbe Performance wie bei teurem CPU- und GPU-basiertem Transcoding oder übertreffen diese sogar.

Accelerated Compute illustration 1

Vierfache Streamdichte mit kostengünstigen Cloud-VPUs 

Stellen Sie VOD und Live-Streaming mit hoher Performance und bis zu 30 parallel laufenden Streams pro VPU bereit. Eliminieren Sie die Kosten und die Komplexität einer eigenen VPU-Hardware und nutzen Sie die Cloud, um nach Bedarf zu skalieren.

Implementieren Sie einen individuellen Plan mit Accelerated-, Premium- oder GPU-Instanzen

Bei der Cloudinfrastruktur gibt es nicht die eine Lösung für alle Probleme. Skalieren Sie nahtlos und wechseln Sie hierzu zwischen Plänen (Accelerated, Premium, GPU), um die Performanceanforderungen für Anwendungen zu erfüllen und Ihre Cloudkosten zu optimieren.

Accelerated Compute illustration 2
Accelerated Compute illustration 3

Flexible Skalierung für VPUs mit On-Demand-Zugriff in der Cloud

Skalieren Sie VPU-Ressourcen, wann (und wo) immer Sie sie benötigen. Egal, ob Sie VPUs zum ersten Mal testen oder Ihre eigene Hardware damit erweitern – bei einer Bereitstellung in der Cloud können Sie schnell und ohne vorausgehende Investitionen skalieren.

Wichtige Merkmale

Globale Bereitstellung von VPUs

Die Accelerated-Pläne mit VPUs sind in den Akamai-Cloud-Regionen in Nordamerika, Europa und Asien verfügbar. Wenden Sie sich an uns, wenn Sie sich für weitere Standorte interessieren.

Verwendung integrierter SDKs für Medien-Transcoding

VPUs von NETINT umfassen FFmpeg- sowie H.264-Komprimierung und HDR-Integrationen, die in die enthaltenen SDKs (Software Development Kits) von NETINT integriert sind.

Einfache Einrichtung sicherer Netzwerke

Dank kostenloser Kompatibilitätsfunktionen für VPC, VLAN und Cloud-Firewalls können Sie Traffic segmentieren und den Zugriff auf Ihre Accelerated-Instanz sperren.

Funktionen

  • Die VPUs enthalten eine integrierte AVC/H.264-Grundkomprimierung (Kodierungs-/Dekodierungsprofile „Main“, „High“, „High 10“) – ideal für wechselnde Internetgeschwindigkeiten
  • Sie können ab 0,42 US-Dollar pro Stunde auf VPUs in der Cloud zugreifen
  • Fügen Sie verwalteten Kubernetes-Clustern Worker-Knoten von Accelerated Computing hinzu
  • Wählen Sie zwischen drei sorgfältig auf Sie zugeschnittenen Plänen und stellen Sie so bis zu zwei dedizierte VPUs pro Instanz bereit
  • Sparen Sie durch niedrige Ausgangskosten bis zu 90 % der Kosten ein: 0,005 USD pro GB
  • Konfigurieren und implementieren Sie Accelerated Computing-Instanzen mit Terraform
  • Übertragen Sie gestochen scharfe Videos dank HDR-Integration (High Dynamic Range) für Farbkontrast, Helligkeit und Farbgenauigkeit
  • Minimieren Sie Ihre Kosten pro Stream mit Cloudressourcen, die für Medien-Workloads entwickelt wurden
  • Einfache Einrichtung von Private Networking mit VLAN und VPC

Accelerated Computing – Preisgestaltung

Die Preise beginnen bei 280 USD/Monat (0,42 USD/Stunde) für eine NETINT Quadra T1U x1 Small Computing-Instanz mit 1 VPU, 8 vCPU-Kernen, 16 GB Arbeitsspeicher und 200 GB SSD-Speicher.

Preise anzeigen

Entdecken Sie weitere Cloud-Computing-Tarife von Akamai

GPU

Parallele Verarbeitungsworkloads wie maschinelles Lernen, wissenschaftliche Berechnungen und Videoverarbeitung.

Produktdetails ansehen

Premium CPU

Premium-Instanzen bieten ein minimales Hardwaremodell für konsistente Performance auf dedizierten Ressourcen.

Produktdetails ansehen

Essential Compute

Computing-Tarife für Shared CPU, Dedicated CPU oder High Memory für die Anforderungen und das Budget Ihrer Anwendungen.

Produktdetails ansehen
Anwendungsfälle für Accelerated Computing

Dank schnellerem Transcoding, geringerer Kosten und Skalierbarkeit sind VPUs im Hinblick auf die medienintensiven Aufgaben von heute besonders erfolgsversprechend.

On-Demand-Video-Streaming

Übertragen Sie hochwertige Videos, ohne übermäßig viel für GPUs auszugeben. Für Plattformen wie VOD-Services, Medien-SaaS und OTT-Anbieter bieten VPUs dank höherer Streamdichte und optimierter Medienverarbeitung eine kostengünstige Alternative zu CPU- und GPU-basiertem Transcoding.

Streaming von Live-Events

Reduzieren Sie die Latenz und maximieren Sie die Streamingqualität von Live-Events. Von Konzerten und Sportveranstaltungen bis hin zu globalen Broadcasts: Cloudbasierte VPUs minimieren Transcoding-Verzögerungen und unterstützen AV1-Kodierung mit bis zu 8K HDR, wodurch ein ideales Zuschauererlebnis mit extrem niedriger Latenz gewährleistet wird.

Videobasierte Social-Media-Inhalte

Unterstützen Sie Medien-Uploads mit hohem Volumen und eine sofortige Wiedergabe. Angesichts der Tatsache, dass Plattformen immer mehr auf Kurzvideos, nutzergenerierte Inhalte und Live-Übertragungen von Nutzern angewiesen sind, beschleunigen VPUs die Kodierung, verringern die Rechenlast und ermöglichen eine schnellere, skalierbarere Medienverarbeitung, ohne dass eine kostenintensive Hardwareinfrastruktur notwendig ist.

