Übertragen Sie hochwertige Videos, ohne übermäßig viel für GPUs auszugeben. Für Plattformen wie VOD-Services, Medien-SaaS und OTT-Anbieter bieten VPUs dank höherer Streamdichte und optimierter Medienverarbeitung eine kostengünstige Alternative zu CPU- und GPU-basiertem Transcoding.
Schnelleres, kostengünstigeres und effizientes Transcoding mit VPUs in der Cloud
Optimieren Sie das Medien-Transcoding mit den T1U Quadra-Videoprozessoren (Video Processing Units, VPUs) von NETINT, die jetzt in der Akamai Cloud verfügbar sind. Skalieren Sie VOD- und Live-Event-Medienstreaming und senken Sie die Kosten, während Ihre CPU-Ressourcen für andere wichtige Anwendungsaufgaben verfügbar bleiben. Dabei erreichen Sie dieselbe Performance wie bei teurem CPU- und GPU-basiertem Transcoding oder übertreffen diese sogar.
Wichtige Merkmale
Funktionen
- Die VPUs enthalten eine integrierte AVC/H.264-Grundkomprimierung (Kodierungs-/Dekodierungsprofile „Main“, „High“, „High 10“) – ideal für wechselnde Internetgeschwindigkeiten
- Sie können ab 0,42 US-Dollar pro Stunde auf VPUs in der Cloud zugreifen
- Fügen Sie verwalteten Kubernetes-Clustern Worker-Knoten von Accelerated Computing hinzu
- Wählen Sie zwischen drei sorgfältig auf Sie zugeschnittenen Plänen und stellen Sie so bis zu zwei dedizierte VPUs pro Instanz bereit
- Sparen Sie durch niedrige Ausgangskosten bis zu 90 % der Kosten ein: 0,005 USD pro GB
- Konfigurieren und implementieren Sie Accelerated Computing-Instanzen mit Terraform
- Übertragen Sie gestochen scharfe Videos dank HDR-Integration (High Dynamic Range) für Farbkontrast, Helligkeit und Farbgenauigkeit
- Minimieren Sie Ihre Kosten pro Stream mit Cloudressourcen, die für Medien-Workloads entwickelt wurden
- Einfache Einrichtung von Private Networking mit VLAN und VPC
Dank schnellerem Transcoding, geringerer Kosten und Skalierbarkeit sind VPUs im Hinblick auf die medienintensiven Aufgaben von heute besonders erfolgsversprechend.
On-Demand-Video-Streaming
Streaming von Live-Events
Reduzieren Sie die Latenz und maximieren Sie die Streamingqualität von Live-Events. Von Konzerten und Sportveranstaltungen bis hin zu globalen Broadcasts: Cloudbasierte VPUs minimieren Transcoding-Verzögerungen und unterstützen AV1-Kodierung mit bis zu 8K HDR, wodurch ein ideales Zuschauererlebnis mit extrem niedriger Latenz gewährleistet wird.
Videobasierte Social-Media-Inhalte
Unterstützen Sie Medien-Uploads mit hohem Volumen und eine sofortige Wiedergabe. Angesichts der Tatsache, dass Plattformen immer mehr auf Kurzvideos, nutzergenerierte Inhalte und Live-Übertragungen von Nutzern angewiesen sind, beschleunigen VPUs die Kodierung, verringern die Rechenlast und ermöglichen eine schnellere, skalierbarere Medienverarbeitung, ohne dass eine kostenintensive Hardwareinfrastruktur notwendig ist.
Nächste Schritte
Prüfen Sie, ob Sie Anspruch auf bis zu 5.000 US-Dollar an Cloud-Credits haben
Wir unterstützen Sie bei umfangreichen Implementierungen, Migrationen, Anwendungsoptimierungen, Architekturbewertungen, Sicherheits- und Zuverlässigkeitsprüfungen und vielem mehr. Wenn Sie Unterstützung benötigen oder Probleme mit Ihrem Konto haben, besuchen Sie bitte unsere Support‑Seite.