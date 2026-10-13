Fairmont-Gäste sind erfahrene Reisende, die während ihres gesamten Reiseerlebnisses auf schnellen und aufmerksamen Service bestehen, sei es im Hotel oder vor der Ankunft. Fairmont bietet nicht nur eine Reihe von Online-Funktionen – wie z. B. umfangreiche Bilder, virtuelle Touren, interaktive Karten, die Möglichkeit, persönliche Vorlieben und bevorzugte Preise anzugeben – sondern bietet auch einen einfachen Buchungsprozess und eine Echtzeit-Buchungsmaschine, die es einfach macht, online zu reservieren. „Reisebüros und Reisende wollen nicht lange darauf warten, eine Online-Buchung abzuschließen. Wenn die Website und die Buchungsanwendung langsam sind, nehmen sie das Telefon, um ihre Reservierungen vorzunehmen“, erklärt Gupta.



Neben der Aktualisierung der Online-Buchungsplattform und der Rationalisierung des Reservierungsprozesses war die Implementierung der Cloud-basierten Lösung von Akamai für die Verbesserung der Web-Performance von entscheidender Bedeutung. Mit Akamai konnten Online-Buchungstransaktionen – einschließlich der Suche nach Verfügbarkeit und Tarifen – deutlich schneller durchgeführt werden, wodurch Fairmont sich im Top-Quartil des Branchenindex von Gomez platzieren konnte. „Die Verkürzung der Reaktionszeit unserer Website ist der Schlüssel zur Erfüllung der Erwartungen bei der Buchung von Gästen und vor der Ankunft. Wir haben unsere End-to-End-Reaktionszeit wesentlich um 90 % verbessert, was wiederum das allgemeine Gästeerlebnis verbessert“, so Gupta. Darüber hinaus hat sich die Website-Performance weltweit um 81 % und in der Region Asien-Pazifik um bis zu 132 % verbessert. Diese Verbesserungen haben zu höheren Online-Einnahmen für Fairmont geführt. „Im August 2007 haben wir unsere höchsten Online-Buchungen verzeichnet und unsere Konversionsrate in diesem Monat nahezu verdoppelt. Und die Buchungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 40 % gestiegen“, so Gupta weiter.