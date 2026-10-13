Fairmont의 숙박객은 여행 기간 도중 호텔 안이든 도착 전이든 신속하고 세심한 서비스를 고집하는 시즌 여행객이 주를 이룹니다. Fairmont는 고품질 이미지, 가상 여행, 대화형 지도, 개인 옵션 및 선호 요율 표시 기능 등을 포함한 수많은 온라인 기능뿐 아니라 간편한 온라인 예약을 지원하는 단순한 예약 프로세스와 실시간 예약 엔진도 제공합니다. 굽타는 "여행사와 여행객이 온라인 예약을 완료하기 위해 오랜 시간을 기다리지 않아도 됩니다. 사이트와 예약 애플리케이션이 느리면 전화로 예약하면 됩니다"라고 설명합니다.



온라인 예약 플랫폼의 업그레이드 및 예약 프로세스의 간소화와 더불어, Akamai의 클라우드 기반 솔루션 구현은 웹 성능 향상을 위해 매우 중요한 일이었습니다. Akamai의 도움으로 예약 가능 여부 및 요금 검색을 포함한 예약 트랜잭션의 속도가 훨씬 빨라졌고, Fairmont는 Gomez 산업 벤치마크에서 상위 25% 안으로 상승했습니다. 굽타는 "숙박객의 예약 및 도착 전 기대치를 만족시킬 핵심 요소는 사이트의 응답 시간을 단축하는 것입니다. 엔드투엔드 응답 시간을 90% 개선한 결과 전반적인 이용 환경이 개선되었습니다."라고 말합니다. 전체적인 웹 사이트 성능은 81% 개선되었고 아시아 태평양 지역에서는 무려 132%까지 나아졌습니다. 이러한 개선 효과는 Fairmont의 온라인 매출 증가로 이어졌습니다. 굽타는 "2007년 8월의 온라인 예약 건수가 가장 많았으며, 전환율이 거의 2배에 달했습니다. 연간 예약은 40% 증가했습니다."라고 이야기합니다.