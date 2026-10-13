Los huéspedes de Fairmont son viajeros experimentados que quieren un servicio rápido y atento durante toda su experiencia de viaje, ya sea en el hotel o antes de su llegada. Fairmont no solo ofrece funciones online, como imágenes de gran calidad, recorridos virtuales, mapas interactivos o la opción de indicar preferencias personales y tasas preferidas, sino que también se caracteriza por un sencillo proceso de reserva y un motor de reservas en tiempo real que facilita la realización de reservas online. "Los agentes de viajes y los viajeros no esperan para realizar la reserva online: si el sitio y la aplicación de reservas son lentos, cogerán el teléfono para hacer su reserva", explica Gupta.



Además de actualizar su plataforma de reservas online y optimizar el proceso de reserva, la implantación de la solución basada en la nube de Akamai fue fundamental para mejorar el rendimiento web. Con Akamai, las transacciones de reservas online, incluida la búsqueda de disponibilidad y tasas, se agilizaron considerablemente y, gracias a esto, Fairmont pasó al cuartil superior del indicador de referencia del sector de Gomez. "Reducir el tiempo de respuesta de nuestro sitio es clave para cumplir con las expectativas de reserva y previas a la llegada de los huéspedes. Básicamente, hemos mejorado nuestro tiempo de respuesta en un 90 %, lo que a su vez mejora la experiencia general de los huéspedes", comenta Gupta. Además, el rendimiento general del sitio web ha mejorado en un 81 % en todo el mundo y en hasta un 132 % en la región de Asia Pacífico. Estas mejoras se han traducido en un aumento de los ingresos online de Fairmont. "En agosto de 2007 alcanzamos la mejor cifra de reservas online y casi duplicamos nuestra tasa de conversión ese mes. Además, las reservas han aumentado un 40 % anualmente", continúa Gupta.