Fairmontの宿泊客は経験豊富な旅行客であり、ホテルでの滞在中だけでなく到着前も含め、旅の全体を通して迅速かつ適切なサービスを求めています。Fairmontは、大容量画像、バーチャルツアー、インタラクティブマップ、お客様の個人的嗜好の表示機能、特別料金など、数多くのオンライン機能に加え、オンライン予約を容易にするため、シンプルな予約プロセスやリアルタイムの予約エンジンを提供しています。「旅行代理店や旅行者はオンライン予約が完了するまで長い時間待つようなことはしません。サイトや予約申し込みの処理が遅ければ、電話で予約を済ませるでしょう」とGupta氏は説明しています。



オンライン予約プラットフォームをアップグレードして予約プロセスを合理化することに加え、Webパフォーマンスを向上させる上でAkamaiのクラウドベースのソリューションを導入することは不可欠でした。Akamai導入後は、空室や料金の検索を含むオンライン予約のトランザクションが劇的に速くなり、Gomezの業界ベンチマークでFairmontは上位4分の1にランクされました。「サイトのレスポンスタイムを短縮することは、お客様の予約と到着前の期待に応える上で重要です。エンドツーエンドのレスポンスタイムを90%短縮したことで、顧客体験の総合的な改善につながりました」とGupta氏は語っています。さらに、Webサイトのパフォーマンスは世界全体で約81%、またアジア太平洋地域では132%も向上しています。これらの改善は、Fairmontにオンライン収益の増大をもたらしました。「2007年8月には、オンライン予約が最高件数を記録し、同月のコンバージョン率はほぼ倍増しました。また前年比の予約件数は40%増加しました」とGuptaは続けています。