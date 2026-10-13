カナダのトロントに本拠地を置くFairmont Hotels & Resorts（Fairmont）は、世界的に定評のあるサービス業界の大手です。世界各地に50を超える個性あふれるホテルを所有するFairmont Hotels & Resortsのポートフォリオには、The Fairmont San Francisco、The Fairmont Banff Springs、ニューヨークのPlaza Hotelなど著名なランドマークを含む豪華ホテルが名を連ねています。Fairmont Hotels & ResortsのWebサイト、Fairmont.comは、毎月100万を超えるサイト訪問者を誇り、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域の旅行者や出張者にサービスを提供しています。同社が提供する予約手段のなかで、最も予約率が高いのがこのWebサイトです。同サイトは、これまでに何度もデジタル市場でその優れたサービスを評価されており、2006年にはWorld Travel Awardsで世界有数のホテル・ブランド・インターネット・サイトに選ばれました。
「Akamaiを利用することで、キャンペーンやプロモーションにリッチメディアを使用したり、簡単に拡張して数千万人のサイト訪問者をサポートしたりすることができます。これらすべてを、ハードウェアやソフトウェアに追加費用を投じることなく実現できるのです」—Vineet Gupta氏、Fairmont Hotels & Resorts、Senior Vice President of Technology
状況
課題
あらゆる旅行体験において質の高いサービスを提供することに尽力している同社は、高品質のオンライン環境を保証するための努力を惜しみません。このことを念頭に、同社は2007年3月にホームページを一新し、Webベースの予約アプリケーションを強化することを計画しました。最も重要な点は、Fairmontの高級サービスと富裕層顧客ベースを反映したポータルを提供することでした。そのためには、Webサイトのパフォーマンスを向上させることが必要でした。しかし、北米に配置されたコアインフラを利用した場合、世界中のサイト訪問者を満足させる高速かつ効率的なサイトパフォーマンスを実現するのは困難であることが判明しました。
目標
ブランドの目標を達成するために、FairmontのWebサイトは以下の3つの重要な要件を満たす必要がありました。
- 宿泊客のためのWeb体験の改善：Fairmontでは、Webサイトのパフォーマンスを向上させ、特に海外からの常連客やお得意様のニーズを満たすこと、そして競合企業よりも優れたWebポータルを提供することを望んでいました。
- 成長計画をサポートする拡張性：意欲的な成長目標とブランド拡大計画を掲げるFairmontは、新たな地域からのサイト訪問者の増加に対応する必要がありました。
- 一貫したグローバルブランドの維持：Fairmontは、一貫した顧客体験を世界中のお客様に提供したいと考えていました。
Akamaiを選ぶ理由
中核となる能力に焦点を置く
Fairmontは当初、要件を満たすためデータセンターを増設することを検討していましたが、すぐにその方法が実用的ではないことに気付きました。「当社は集中制御を行っており、コアインフラを介した技術管理の方が好ましいと考えています。さらに、限られた期間で必要なデータセンターを配備することは不可能に思われました」とFairmont Hotels & Resortsのテクノロジー担当シニアバイスプレジデントのVineet Gupta氏は説明しています。
Fairmontがコンテンツ・デリバリー・ネットワークについて検討し始めた際、Akamaiが念頭にありました。「Akamaiが業界のリーダーであることは誰もが知っています。私たちはAkamaiの支援により、予測されるパフォーマンスと拡張性の問題を解決できるだけでなく、集中制御の場所からソリューションを容易に管理できることが分かりました。一旦稼動し始めた後は、すべて任せています」とGupta氏は続けます。
パフォーマンス向上による収益の増加
Fairmontの宿泊客は経験豊富な旅行客であり、ホテルでの滞在中だけでなく到着前も含め、旅の全体を通して迅速かつ適切なサービスを求めています。Fairmontは、大容量画像、バーチャルツアー、インタラクティブマップ、お客様の個人的嗜好の表示機能、特別料金など、数多くのオンライン機能に加え、オンライン予約を容易にするため、シンプルな予約プロセスやリアルタイムの予約エンジンを提供しています。「旅行代理店や旅行者はオンライン予約が完了するまで長い時間待つようなことはしません。サイトや予約申し込みの処理が遅ければ、電話で予約を済ませるでしょう」とGupta氏は説明しています。
オンライン予約プラットフォームをアップグレードして予約プロセスを合理化することに加え、Webパフォーマンスを向上させる上でAkamaiのクラウドベースのソリューションを導入することは不可欠でした。Akamai導入後は、空室や料金の検索を含むオンライン予約のトランザクションが劇的に速くなり、Gomezの業界ベンチマークでFairmontは上位4分の1にランクされました。「サイトのレスポンスタイムを短縮することは、お客様の予約と到着前の期待に応える上で重要です。エンドツーエンドのレスポンスタイムを90%短縮したことで、顧客体験の総合的な改善につながりました」とGupta氏は語っています。さらに、Webサイトのパフォーマンスは世界全体で約81%、またアジア太平洋地域では132%も向上しています。これらの改善は、Fairmontにオンライン収益の増大をもたらしました。「2007年8月には、オンライン予約が最高件数を記録し、同月のコンバージョン率はほぼ倍増しました。また前年比の予約件数は40%増加しました」とGuptaは続けています。
トラフィックの増大に一貫して対応
Fairmontブランドは、世界有数の豪華ホテルグループの1つとして、すべてのチャンネルで常にその存在感を示しています。サイバースペースにおいてブランドの存在感を維持するには、高品質画像、大容量ムービー、ダイナミックなトランザクションをサポートすることが求められます。「Akamaiにより、私たちはお客様の期待を満たす魅力的な体験を提供できるだけでなく、より多くのお客様に対応することができるようになりました」とGupta氏は説明しています。2007年7月には、Fairmont.comのページ表示は前年比71%増の1,000万件に達しました。「以前当社が使用していたプラットフォームでは、600万件以上のページ表示には対応できなかったでしょう」とGupta氏は述べています。Webサイトのパフォーマンスが向上したことで、Fairmontのマーケティング部門にも自信が生まれました。Akamaiのおかげで、Eメールによるキャンペーンおよびランディングページの両方が迅速に配信されるようになりました。「以前は、マーケティンググループはキャンペーン関連の配信数とタイミングを慎重に考慮する必要がありました。Akamaiのソリューションを導入してからは、複雑なキャンペーンを数多く実施できるようになり、より多くの人々が当社サイトへアクセスするようになりました」とGupta氏は述べています。実際、Fairmontのトラフィックは前月比で大幅に増加しています。月間トラフィックは前年比で60%増加し、Akamaiソリューションの導入後4か月間は、前月比で20%ずつ増加しました。
制約を受けることなく成長する
新たな海外市場における急成長を念頭においているFairmontにとって、その目標の達成をサポートできるようなWebサイトの構築が必要でした。「Akamaiを利用することで、キャンペーンやプロモーションにリッチメディアを使用したり、簡単に拡張して数千万人のサイト訪問者をサポートしたりすることができます。これらすべてを、ハードウェアやソフトウェアに追加費用を投じることなく実現できるのです」とGupta氏は締めくくっています。
Fairmont Hotels & Resortsについて
世界的なサービス業界大手であるFairmont Hotels & Resortsは、The Fairmont San Francisco、The Fairmont Banff Springs、ニューヨークのPlaza Hotelなど象徴的なランドマークを含む豪華ホテルを所有しています。Fairmontのホテルは、洗練された旅行者がその土地固有の文化を体験することのできる他に類をみない施設です。同社のホテルは世界中の最も高級かつ美しい地域に位置しています。信頼のおける観光事業に専念すると同時に、同社は環境に優しいホテル経営で業界のリーダー的立場にあり、Green Partnership Programを過去に受賞するなど高い評価を受けています。Fairmontのポートフォリオには50を超える個性的なホテルが含まれ、さらに今後数年以内に北京、アブダビ、南アフリカなどの各都市で20以上の施設を開発する計画があります。Fairmontは、世界各地にRaffles、Fairmont、およびSwissôtelブランドで80以上のホテルを所有し、世界をリードするホテル企業Fairmont Raffles Hotels Internationalの子会社です。同社は、FairmontおよびRafflesブランドの住宅、土地、高級プライベート・レジデンス・クラブも所有しています。詳細または予約については、1-800-441-1414までお電話いただくか、www.fairmont.comにアクセスしてください。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。