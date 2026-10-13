Os hóspedes da Fairmont são viajantes experientes que exigem serviços atenciosos e imediatos durante toda a experiência de viagem, seja no hotel ou antes da chegada. A Fairmont não só oferece uma série de recursos on-line, como imagens ricas, passeios virtuais, mapas interativos, capacidade de indicar preferências pessoais e tarifas preferenciais, como também oferece um processo de reserva simples e um mecanismo de reserva em tempo real que facilita a realização de reservas on-line. "Os agentes de viagens e os viajantes não esperam muito para concluir uma reserva on-line. Caso o website e a aplicação de reserva estejam lentos, eles pegarão o telefone para fazer as reservas", explica Gupta.



Além de atualizar a plataforma on-line e simplificar o processo de reservas, a implementação da solução baseada em nuvem da Akamai foi fundamental para melhorar o desempenho na Web. Com a Akamai, as transações de reservas on-line, incluindo a pesquisa de disponibilidade e tarifas, ocorrem muito mais rápido, colocando a Fairmont no quartil superior de benchmark do setor da Gomez. "Encurtar o tempo de resposta do nosso website é essencial para atender às expectativas de reserva e pré-embarque dos hóspedes. Essencialmente, melhoramos o tempo de resposta completo em 90%, o que por sua vez, melhora a experiência geral dos hóspedes", afirma Gupta. Além disso, o desempenho geral do website melhorou em 81% em todo o mundo e em até 132% na região da Ásia-Pacífico. Essas melhorias traduziram-se em aumento das receitas on-line da Fairmont. "Tivemos nosso maior número de reservas on-line em agosto de 2007 e quase dobramos nossa taxa de conversão naquele mês. E as reservas ano a ano aumentaram 40%", continua Gupta.