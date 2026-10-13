Les clients de Fairmont sont d'intenses voyageurs qui insistent sur un service rapide et attentionné tout au long de leur séjour, que ce soit à l'hôtel ou avant leur arrivée. Fairmont propose non seulement un certain nombre de fonctionnalités en ligne, telles que des images riches, des visites virtuelles, des cartes interactives, la possibilité d'indiquer vos préférences personnelles et des tarifs préférentiels. L'entreprise offre également un processus simple de réservation et un moteur de réservation en temps réel qui facilitent l'expérience en ligne. « Les agences de voyages comme les particuliers ne veulent pas devoir patienter pour effectuer une réservation en ligne ; si le site et l'application de réservation sont lents, ils décrocheront à la place leur téléphone », indique Vineet Gupta.



Outre la mise à niveau de sa plateforme de réservation en ligne et la rationalisation du processus de réservation, la mise en œuvre de la solution sur le cloud d'Akamai a été essentielle pour améliorer les performances Web. Grâce à Akamai, les transactions de réservation sur le Web (dont la recherche de disponibilités et de tarifs) se sont considérablement accélérées, ce qui a permis à Fairmont d'être placée dans le quartile supérieur de l'indice de Gomez. « Afin de répondre aux attentes des clients sur la réservation et avant leur arrivée, il est crucial de réduire le temps de réponse de notre site. Pour l'essentiel, nous avons fait progresser notre temps de réponse de bout en bout de 90 %, ce qui, à son tour, améliore l'expérience globale des clients », explique Vineet Gupta. En outre, les performances globales du site Web se sont améliorées de 81 % dans le monde et de 132 % dans la région Asie-Pacifique. Ces progrès se sont traduits par une hausse des revenus en ligne de Fairmont. « Nous avons enregistré en août 2007 nos réservations en ligne les plus élevées et avons presque doublé notre taux de conversion ce mois-là. D'une année sur l'autre, les réservations annuelles ont également augmenté de 40 % », poursuit Vineet Gupta.