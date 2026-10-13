In linea con questo lungimirante approccio tecnologico, Sefamerve ha inizialmente scelto una CDN (Content Delivery Network) locale per supportare il proprio sito di e-commerce in Turchia. Nel corso del tempo, leggendo i commenti dei clienti sui social media, Sefamerve si è resa conto dei problemi di performance e affidabilità. Ciò confermava i problemi rilevati dall'azienda tramite i propri strumenti di monitoraggio.



Poiché tutte le pagine del sito venivano gestite direttamente dai server web di Sefamerve, l'azienda non era in grado di gestire in modo efficace i picchi di traffico. Ad esacerbare tali problemi, il fornitore della rete CDN poteva fornire solo pagine statiche. Inoltre, i feed di prodotto sotto forma di file XML e bot causavano pesanti carichi di lavoro e interruzioni. In tali casi, i membri registrati non riuscivano a vedere le foto e gli stili del prodotto e gli script in background non erano in grado di visualizzare i contenuti. Insieme, questi problemi avevano ridotto gli ordini online, spingendo i clienti ad ordinare in modalità offline, ad esempio, tramite il telefono. Di conseguenza, Sefamerve aveva dovuto sostenere costi più elevati per evadere gli ordini.



Queste sfide di performance e scalabilità hanno, inoltre, limitato la capacità di Sefamerve di perseguire una crescita aggressiva. "Non siamo riusciti a gestire campagne televisive, il che ha rallentato la nostra crescita. Siamo un'azienda autofinanziata e non possiamo crescere se non generiamo un certo fatturato", spiega Isa Semih Akcira, CTO di Sefamerve.