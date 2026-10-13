Indipendentemente dall'attività commerciale, molte aziende moderne ottengono il successo grazie all'utilizzo innovativo della tecnologia. Questa dichiarazione descrive certamente Sefamerve, che ha raggiunto un successo incredibile operando nel mercato della modest fashion online per le donne musulmane.
Fondata nel 2012, Sefamerve è un retailer online che offre i più venduti capi di abbigliamento nel mondo islamico. Oggi l'azienda vanta 5 milioni di utenti registrati e 1,5 milioni di clienti in oltre 100 paesi al di fuori della Turchia, inclusi Stati Uniti, Regno Unito e Germania. In realtà, i paesi al di fuori della Turchia rappresentano il 45% delle vendite aziendali. Nell'ultimo anno, le vendite sono aumentate del 45%. L'obiettivo di Sefamerve è aumentare le vendite almeno del 70%.
Oltre ad espandere le proprie funzionalità di e-commerce sui social, utilizzando tecnologie avanzate quali l'intelligenza artificiale e sviluppando una moderna interfaccia utente, Sefamerve ha implementato altri elementi in grado di consentirle di raggiungere i propri obiettivi di crescita aggressiva. Questi elementi includono lo sviluppo agile necessario per pubblicare frequenti aggiornamenti del sito, test regolari e costanti ottimizzazioni delle performance. Con clienti in tutto il mondo, queste misure sono essenziali per gestire la localizzazione e soddisfare le aspettative dei clienti moderni.