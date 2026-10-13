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Sefamerve

Un retailer online leader con sede in Turchia registra un aumento di centinaia di migliaia nei ricavi delle vendite mensili utilizzando le soluzioni Akamai per migliorare le performance del sito, la protezione e la scalabilità

Logo Sefamerve

Sede

, Turcattività
www.sefamerve.com

Settore

Commercio

Vantaggi principali

L'aumento del 500% del traffico globale di
  • ha caricato il 88% del traffico di siti
  • ha registrato un aumento del 84% del tempo medio di caricamento delle pagine performer
  • ha ristabilito un aumento delle prestazioni del 114% nella risposta DNS di

Prodotti

NetStorage

Perseguire una crescita aggressiva

Indipendentemente dall'attività commerciale, molte aziende moderne ottengono il successo grazie all'utilizzo innovativo della tecnologia. Questa dichiarazione descrive certamente Sefamerve, che ha raggiunto un successo incredibile operando nel mercato della modest fashion online per le donne musulmane.

Fondata nel 2012, Sefamerve è un retailer online che offre i più venduti capi di abbigliamento nel mondo islamico. Oggi l'azienda vanta 5 milioni di utenti registrati e 1,5 milioni di clienti in oltre 100 paesi al di fuori della Turchia, inclusi Stati Uniti, Regno Unito e Germania. In realtà, i paesi al di fuori della Turchia rappresentano il 45% delle vendite aziendali. Nell'ultimo anno, le vendite sono aumentate del 45%. L'obiettivo di Sefamerve è aumentare le vendite almeno del 70%.

Oltre ad espandere le proprie funzionalità di e-commerce sui social, utilizzando tecnologie avanzate quali l'intelligenza artificiale e sviluppando una moderna interfaccia utente, Sefamerve ha implementato altri elementi in grado di consentirle di raggiungere i propri obiettivi di crescita aggressiva. Questi elementi includono lo sviluppo agile necessario per pubblicare frequenti aggiornamenti del sito, test regolari e costanti ottimizzazioni delle performance. Con clienti in tutto il mondo, queste misure sono essenziali per gestire la localizzazione e soddisfare le aspettative dei clienti moderni.

Limiti delle funzionalità CDN di base

In linea con questo lungimirante approccio tecnologico, Sefamerve ha inizialmente scelto una CDN (Content Delivery Network) locale per supportare il proprio sito di e-commerce in Turchia. Nel corso del tempo, leggendo i commenti dei clienti sui social media, Sefamerve si è resa conto dei problemi di performance e affidabilità. Ciò confermava i problemi rilevati dall'azienda tramite i propri strumenti di monitoraggio.

Poiché tutte le pagine del sito venivano gestite direttamente dai server web di Sefamerve, l'azienda non era in grado di gestire in modo efficace i picchi di traffico. Ad esacerbare tali problemi, il fornitore della rete CDN poteva fornire solo pagine statiche. Inoltre, i feed di prodotto sotto forma di file XML e bot causavano pesanti carichi di lavoro e interruzioni. In tali casi, i membri registrati non riuscivano a vedere le foto e gli stili del prodotto e gli script in background non erano in grado di visualizzare i contenuti. Insieme, questi problemi avevano ridotto gli ordini online, spingendo i clienti ad ordinare in modalità offline, ad esempio, tramite il telefono. Di conseguenza, Sefamerve aveva dovuto sostenere costi più elevati per evadere gli ordini.

Queste sfide di performance e scalabilità hanno, inoltre, limitato la capacità di Sefamerve di perseguire una crescita aggressiva. "Non siamo riusciti a gestire campagne televisive, il che ha rallentato la nostra crescita. Siamo un'azienda autofinanziata e non possiamo crescere se non generiamo un certo fatturato", spiega Isa Semih Akcira, CTO di Sefamerve.

Vantaggi del caching dinamico e del DNS basato sul cloud

Consapevole della reputazione di Akamai, Sefamerve ha valutato le soluzioni CDN di Akamai. Mentre la CDN precedente forniva solo il caching statico, Akamai era in grado di gestire tutte le parti del sito di Sefamerve, inclusi gli elementi dinamici. "Siamo rimasti incredibilmente colpiti da questa funzionalità. In realtà, non sapevamo che esistesse. Poiché i nostri contenuti sono altamente dinamici, il fatto che la CDN precedente non fosse in grado di gestirli rappresentava un vero problema", continua Akcira.

Sefamerve ha anche scelto di sfruttare Akamai Fast DNS, un DNS basato sul cloud in grado di offrire un miglior livello di performance, disponibilità e resilienza contro gli attacchi DDoS.

Tramite Luna Control Center, un portale basato sul Web per i clienti di Akamai, Sefamerve può configurare le regole in modo flessibile e agile per gestire meglio le proprie esigenze aziendali in qualsiasi momento. "Possiamo gestirlo da soli e configurare le regole per garantire la stessa experience di performance per ogni visitatore al mondo. Se si aggiunge una protezione di livello aziendale, si ottiene un vero pacchetto di soluzioni", spiega Akcira.

Miglioramento delle customer experience e dei risultati aziendali

Tra il 2015, quando Sefamerve ha iniziato a implementare le soluzioni Akamai, e il 2018, il traffico sul sito dell'azienda è aumentato di almeno il 500% a livello globale. Grazie ad Akamai, l'azienda è riuscita a scalare on demand per gestire questo traffico. In effetti, durante questo arco di tempo, l'azienda ha eseguito l'offload dell'88% del traffico dai propri server, ha realizzato un miglioramento dell'84% delle performance del tempo medio di caricamento delle pagine e un incremento delle performance dei tempi medi di risposta alle richieste DNS pari al 114%. Il primo mese dopo aver adottato le soluzioni Akamai, Sefamerve ha aumentato gli ordini del 16% e il fatturato del 14%. In effetti, in seguito all'integrazione con la piattaforma Akamai, Sefamerve ha aumentato il fatturato mensile di centinaia di migliaia di volte.

La suite di soluzioni di Akamai ha consentito a Sefamerve di soddisfare meglio le esigenze dei propri clienti e di espandere geograficamente le proprie attività aziendali. Come afferma Akcira, assicurare la stessa qualità del servizio in tutto il mondo è essenziale. "Gestendo il nostro sito (incluse le parti dinamiche) da server vicini a ciascun visitatore del sito e migliorando contemporaneamente la protezione dagli attacchi, ci apre la strada a una crescita aziendale esponenziale", conclude Akcira.

Informazioni su Sefamerve

Sefamerve.com vende prodotti di modest fashion islamica rivolti alle donne. Sefamerve non è solo un fornitore di modest fashion islamica, ma diffonde anche lo stile di vita islamico alle nostre clienti. Sefamerve vende prodotti in Turchia e li esporta in più di 60 paesi diversi. Collaboriamo anche con diverse società di spedizioni e supportiamo diversi metodi di pagamento, come carte di credito, pagamento in contanti alla consegna e Postepay. Inviamo i prodotti direttamente agli indirizzi dei clienti in tutto il mondo dal 2012. Per ulteriori informazioni, visitate il sito web www.sefamerve.com.

Informazioni su Akamai

Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.

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