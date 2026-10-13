업종을 막론하고 오늘날 많은 기업이 기술을 혁신적으로 활용함으로써 성공 가도를 달리고 있습니다. 무슬림 여성을 대상으로 한 최신 온라인 패션 시장에서 놀라운 성공을 거두고 있는 Sefamerve가 바로 이런 기업에 속합니다.

2012년에 설립된 Sefamerve는 인기 있는 이슬람 의류를 판매하는 온라인 리테일 기업입니다. 현재 Sefamerve는 미국, 영국, 독일 등 튀르키예 외 100여 개국에서 5백만 명의 등록 사용자와 150만 명의 고객을 보유하고 있습니다. 실제로 터키 외 국가의 매출 비중은 45%에 달합니다. 작년 한 해 동안 매출액은 45% 증가했습니다. 하지만 Sefamerve의 목표는 70% 이상입니다.

Sefamerve는 소셜 이커머스 기능 확장, AI 등 최신 기술 사용, 현대적 UI 개발에 더해 공격적인 성장 목표를 달성하는 데 도움이 되도록 기타 요소들을 배치했습니다. 여기에는 빈번한 사이트 업데이트, 정기 테스트, 지속적인 성능 최적화를 지원하는 민첩한 개발이 포함됩니다. 전 세계에 고객을 보유하고 있는 만큼, 이러한 조치는 소비자의 기대치를 충족하고 현지화를 구현하는 데 필수적입니다.