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Sefamerve

터키 최고의 온라인 리테일 기업, 사이트 성능·보안·확장성 개선을 위해 Akamai 솔루션을 사용하고 막대한 규모의 추가 월 매출 달성

Sefamerve 로고

위치

터키 이스탄불
www.sefamerve.com

업계

커머스

주요 효과

  • 글로벌 트래픽량 500% 증가 지원
  • 사이트 트래픽 부하 88% 경감
  • 평균 페이지 로드 시간 84% 단축
  • DNS 응답 시간 114% 개선

제품

NetStorage

공격적인 비즈니스 성장 추구

업종을 막론하고 오늘날 많은 기업이 기술을 혁신적으로 활용함으로써 성공 가도를 달리고 있습니다. 무슬림 여성을 대상으로 한 최신 온라인 패션 시장에서 놀라운 성공을 거두고 있는 Sefamerve가 바로 이런 기업에 속합니다.

2012년에 설립된 Sefamerve는 인기 있는 이슬람 의류를 판매하는 온라인 리테일 기업입니다. 현재 Sefamerve는 미국, 영국, 독일 등 튀르키예 외 100여 개국에서 5백만 명의 등록 사용자와 150만 명의 고객을 보유하고 있습니다. 실제로 터키 외 국가의 매출 비중은 45%에 달합니다. 작년 한 해 동안 매출액은 45% 증가했습니다. 하지만 Sefamerve의 목표는 70% 이상입니다.

Sefamerve는 소셜 이커머스 기능 확장, AI 등 최신 기술 사용, 현대적 UI 개발에 더해 공격적인 성장 목표를 달성하는 데 도움이 되도록 기타 요소들을 배치했습니다. 여기에는 빈번한 사이트 업데이트, 정기 테스트, 지속적인 성능 최적화를 지원하는 민첩한 개발이 포함됩니다. 전 세계에 고객을 보유하고 있는 만큼, 이러한 조치는 소비자의 기대치를 충족하고 현지화를 구현하는 데 필수적입니다.

기본 CDN 기능에 의한 제약

이러한 미래 지향적인 기술 접근 방식과 함께 Sefamerve는 터키의 이커머스 사이트를 운영할 목적으로 현지 콘텐츠 전송 네트워크(CDN)를 선택했습니다. 시간이 지나면서 Sefamerve는 소셜 미디어에 게시된 고객 의견을 통해 성능 및 안정성 문제를 인지하게 되었습니다. 그 이후 조사 과정을 거쳐 자사 모니터링 툴에 문제가 있다는 사실을 발견했습니다.

모든 사이트 페이지가 Sefamerve의 웹 서버에서 직접 제공되고 있었기 때문에 트래픽 급증을 효과적으로 처리할 수 없었던 것입니다. CDN 사업자가 정적 페이지만 전송할 수 있다는 점도 문제를 악화시킨 요인이었습니다. 더군다나 XML 파일 양식의 제품 피드와 봇 때문에 워크로드가 과중해지면서 장애를 유발하고 있었습니다. 이에 따라 등록 회원이 상품 사진 및 스타일을 볼 수 없을 뿐 아니라 스크립트가 콘텐츠를 표시하기 위해 백그라운드에서 작동할 수 없었습니다. 더불어 관련 문제로 인해 온라인 주문이 감소하고, 고객이 전화를 거는 등 오프라인으로 주문을 해야 하는 최악의 상황이 발생했습니다. 결과적으로 Sefamerve는 주문 처리에 따른 비용 증가를 감내해야 했습니다.

이러한 성능 및 확장성 과제는 Sefamerve의 목표인 공격적인 성장 추구의 걸림돌이었습니다. Sefamerve의 CTO인 아이사 세미흐 아키라(Isa Semih Akcira)는 "TV 캠페인을 진행할 수 없었기 때문에 성장이 더뎠습니다. Sefamerve는 자체 자금으로 운영하는 기업이기 때문에, 충분한 매출을 내지 못하면 성장할 수 없습니다."라고 설명합니다.

동적 캐싱과 클라우드 기반 DNS 활용

Akamai의 평판을 전해 들은 Sefamerve는 Akamai의 CDN 솔루션 평가에 착수했습니다. 이전 CDN이 정적 캐싱만 제공한 반면, Akamai는 동적 요소를 비롯해 Sefamerve 사이트의 모든 부분을 담당할 수 있었습니다. 아키라는 "우리는 이 기능에 감명을 받았습니다. 사실 이러한 기능의 존재조차 몰랐습니다. 저희 콘텐츠는 동적 요소가 많아서, 이전 CDN이 동적 콘텐츠를 처리하지 못한다는 점은 심각한 문제였습니다."라고 말합니다.

Sefamerve는 성능과 가용성이 뛰어나고 DDoS 공격에 대한 안정성을 제공하는 클라우드 기반 DNS인 Akamai Fast DNS도 활용하기로 했습니다.

이제 Sefamerve는 Akamai 고객을 위한 웹 기반 포털인 Luna Control Center를 통해 언제든 비즈니스 요구사항에 가장 적합하도록 유연하고 민첩하게 룰을 설정할 수 있습니다. 아키라는 "우리가 직접 관리할 수 있고, 전 세계 어디에 있는 방문자든 동일한 성능을 경험하도록 룰을 설정할 수 있습니다. 여기에 엔터프라이즈급 보안까지 더해지니 정말 훌륭한 솔루션 패키지입니다!"라고 덧붙입니다.

향상된 고객 경험과 탁월한 비즈니스 성과

Sefamerve가 Akamai 솔루션을 배포한 2015년과 2018년 사이에 이 회사의 글로벌 트래픽은 500% 이상 증가했습니다. Akamai 덕분에 트래픽 처리를 위해 온디맨드 방식으로 확장할 수 있었습니다. 실제로 이 기간 동안 Sefamerve는 자사 서버의 트래픽 부하를 88% 경감하고 평균 페이지 로드 시간을 84% 단축하는 동시에 DNS 응답 시간을 114% 개선했습니다. Akamai 솔루션을 배포한 후 처음 한 달 동안 Sefamerve의 주문량은 16% 늘어나고 매출은 14% 증가했습니다. 실제로 Akamai 플랫폼과 통합한 이래로 Sefamerve의 매출액은 매월 큰 폭으로 상승했습니다.

Akamai의 솔루션은 Sefamerve의 고객 서비스 수준 개선과 지리적 비즈니스 확장에 기여한 일등공신이었습니다. 아키라가 말한 것처럼 Akamai의 솔루션은 전 세계에 동일한 서비스 품질을 보장하는 데 그 가치가 있습니다. 아키라는 "각 사이트 방문 고객과 가까운 위치의 서버에서 동적 요소까지 포함한 사이트 전반의 서비스를 제공하는 동시에 공격으로부터 더 안전하게 보호함으로써 신속한 비즈니스 성장의 발판이 마련되었습니다. Akamai가 없었으면 불가능한 일이었습니다."라고 말합니다.

Sefamerve 정보

Sefamerve.com은 무슬림 여성을 위한 단정한 패션 상품을 판매합니다. Sefamerve는 무슬림 고객에게 단정한 패션뿐 아니라 이슬람 라이프스타일까지 제공하는 사업자입니다. Sefamerve는 터키에서 상품을 판매하고 추가적으로 60여 개국에 상품을 수출합니다. 여러 배송업체와 협력 관계를 맺고 있으며 다양한 결제 수단(신용카드, 배송 시 현금, 후불 현금 등)을 지원합니다. Sefamerve는 2012년부터 전 세계 모든 주소에 상품을 직접 배송합니다. 자세한 내용은 www.sefamerve.com을 참조하시기 바랍니다.

Akamai 소개

Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.

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