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Sefamerve

Varejista online líder sediada na Turquia gera centenas de milhares de dólares em receita mensal adicional usando as soluções da Akamai para melhorar o desempenho, a proteção e a escalabilidade de website

Logotipo da Sefamerve

Localização

Istambul, Turquia
www.sefamerve.com

Setor

Comércio

Principais impactos

  • Suportou um aumento de 500% no tráfego global
  • Reduziu a carga sobre a infraestrutura de origem ao absorver 88% do tráfego do site
  • Melhorou em 84% o desempenho do tempo médio de carregamento das páginas
  • Melhorou em 114% o desempenho do tempo de resposta do DNS

Produtos

NetStorage

A busca pelo crescimento ativo

Seja qual for o negócio, muitas das empresas atuais obtêm sucesso com base no uso inovador da tecnologia. Isso descreve o Sefamerve, que alcançou um sucesso incrível ao servir o modesto mercado de moda online para mulheres muçulmanas.

Fundado em 2012, o Sefamerve é um varejista online que oferece as roupas islâmicas mais vendidas. Hoje, a empresa conta com 5 milhões de usuários registrados e 1,5 milhão de clientes em mais de 100 países fora da Turquia, incluindo EUA, Reino Unido e Alemanha. De fato, países fora da Turquia geram 45% das vendas da empresa. No ano passado, as vendas cresceram 45%. A meta do Sefamerve é aumentá-las para pelo menos 70%.

Além de expandir seus recursos de e-commerce social, usando tecnologias avançadas, como IA, e desenvolvendo uma interface de usuário moderna, o Sefamerve colocou em prática outros elementos para ajudar a atingir essas metas de crescimento agressivas. Eles incluem desenvolvimento ágil para publicar atualizações frequentes do website, testes regulares e otimização contínua do desempenho. Com clientes em todo o mundo, essas medidas são essenciais para atender à localização e às expectativas do consumidor moderno.

Limitado por recursos básicos de CDN

De acordo com essa abordagem tecnológica inovadora, o Sefamerve inicialmente escolheu uma Rede de Entrega de Conteúdo (CDN) local para entregar seu website de e-commerce na Turquia. Ao longo do tempo, o Sefamerve tomou conhecimento dos problemas de desempenho e confiabilidade, ao ver comentários de clientes nas mídias sociais. Isso confirmou os problemas que a empresa havia detectado com suas ferramentas de monitoramento.

Como todas as páginas do website eram atendidas diretamente dos servidores Web do Sefamerve, não era possível lidar de forma eficaz com picos de tráfego. Parar piorar as coisas, o provedor CDN podia servir apenas páginas estáticas. Além disso, os feeds de produtos na forma de arquivos XML e bots estavam resultando em cargas de trabalho pesadas e causando interrupções. Nesses casos, os membros registrados não podiam ver fotos e estilos de produtos, e os scripts não estavam funcionando em segundo plano para exibir conteúdo. Combinados, os problemas reduziram os pedidos online, levando os clientes a realizar seus pedidos offline, por exemplo, por telefone. Como resultado, o Sefamerve teve custos mais altos para processar pedidos.

Esses desafios de desempenho e dimensionamento também limitaram a capacidade do Sefamerve de buscar agressivamente o crescimento. “Não era possível exibir campanhas de TV, o que atrasou nosso crescimento. Somos uma empresa autofinanciada e não podemos crescer a menos que geremos receita suficiente”, explica o Sr. Isa Semih Akcira, CTO da Sefamerve.

As vantagens do cache dinâmico e DNS baseado em nuvem

Ciente da reputação da Akamai, o Sefamerve avaliou as soluções CDN dela. Enquanto a CDN anterior oferecia apenas armazenamento em cache estático, a Akamai podia atender a todas as partes do website do Sefamerve, incluindo os elementos dinâmicos. “Ficamos muito impressionados com esse recurso. Na verdade, nem sabíamos que ele existia. Como nosso conteúdo é altamente dinâmico, era muito problemático que a nossa CDN anterior não pudesse atendê-la”, continua Sr. Akcira.

A Sefamerve também optou por utilizar o Akamai Fast DNS, DNS baseado em nuvem que oferece melhor desempenho, disponibilidade e resiliência contra ataques DDoS.

Por meio do Luna Control Center – o portal baseado na Web para clientes da Akamai – a Sefamerve pode configurar regras de forma flexível e ágil para melhor atender às suas necessidades comerciais a qualquer momento. “Nós mesmos podemos gerenciá-lo e configurar as regras para garantir a mesma experiência de desempenho para cada visitante em qualquer lugar do mundo. Adicione segurança de força corporativa e tenha um pacote de soluções!” explica o Sr. Akcira.

Melhor experiência do cliente e resultados comerciais

Entre 2015, quando o Sefamerve implantou as soluções da Akamai, e 2018, o tráfego do website aumentou pelo menos 500% globalmente. Graças à Akamai, ele foi dimensionada sob demanda para lidar com esse tráfego. Durante esse período, a empresa transferiu 88% do tráfego de seus servidores, observou uma melhoria de 84% no desempenho médio do tempo de carregamento de página e 114% no tempo de resposta do DNS. No primeiro mês após a implantação das soluções da Akamai, o Sefamerve aumentou os pedidos em 16% e a receita em 14%. Desde a integração com a plataforma Akamai, o Sefamerve gerou centenas de milhares a mais de receita por mês.

O conjunto de soluções da Akamai permitiu ao Sefamerve atender melhor seus clientes e expandir seus negócios geograficamente. Como diz o Sr. Akcira, é valioso garantir a mesma qualidade de serviço em todo o mundo. “Atender nosso website – até mesmo as partes dinâmicas – de servidores próximos a cada visitante, enquanto se protege melhor contra ataques, abre caminho para o crescimento exponencial de nossos negócios”, conclui o Sr. Akcidra.

Sobre o Sefamerve

O Sefamerve.com vende produtos islâmicos de moda para mulheres. O Sefamerve não é apenas um modesto fornecedor de moda islâmica, mas também de estilo de vida islâmico para nossos clientes. O Sefamerve vende produtos na Turquia e também exporta produtos em mais de 60 países diferentes. Também trabalhamos com diferentes empresas de envio e diferentes métodos de pagamento, como cartão de crédito, entrega de pagamento em dinheiro e pós-pagamento. Enviamos produtos diretamente aos clientes para seus endereços em todo o mundo desde 2012. Para mais informações, visite www.sefamerve.com.

Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.

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