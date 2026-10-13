Seja qual for o negócio, muitas das empresas atuais obtêm sucesso com base no uso inovador da tecnologia. Isso descreve o Sefamerve, que alcançou um sucesso incrível ao servir o modesto mercado de moda online para mulheres muçulmanas.

Fundado em 2012, o Sefamerve é um varejista online que oferece as roupas islâmicas mais vendidas. Hoje, a empresa conta com 5 milhões de usuários registrados e 1,5 milhão de clientes em mais de 100 países fora da Turquia, incluindo EUA, Reino Unido e Alemanha. De fato, países fora da Turquia geram 45% das vendas da empresa. No ano passado, as vendas cresceram 45%. A meta do Sefamerve é aumentá-las para pelo menos 70%.

Além de expandir seus recursos de e-commerce social, usando tecnologias avançadas, como IA, e desenvolvendo uma interface de usuário moderna, o Sefamerve colocou em prática outros elementos para ajudar a atingir essas metas de crescimento agressivas. Eles incluem desenvolvimento ágil para publicar atualizações frequentes do website, testes regulares e otimização contínua do desempenho. Com clientes em todo o mundo, essas medidas são essenciais para atender à localização e às expectativas do consumidor moderno.