今日では、どのような事業でもテクノロジーの革新的な活用が成功を左右すると企業の多くが考えています。イスラム教徒の女性向けのオンライン・ムスリム・ファッション市場で大きな成功を収めたSefamerveはまさにこのような例に該当します。

2012年に設立されたSefamerveは、イスラム教徒向けの服で人気の高いオンライン小売企業です。現在、同社の登録ユーザーは500万人にのぼり、米国、英国、ドイツなど、トルコ以外にも100か国以上に150万人の顧客がいます。実際、同社の売上を45%押し上げたのはトルコ以外の国での販売です。昨年、Sefamerveの売上は45%拡大しましたが、同社はこれを70%以上に引き上げることを目標としています。

Sefamerveは、ソーシャルeコマース機能の拡張や、AIのような高度なテクノロジーの活用、新しいUIの開発に加え、その他にも強気の成長目標の達成を支えるさまざまな要素を整えてきました。たとえば、俊敏な開発による頻繁なサイトの更新、定期的なテスト、継続的なパフォーマンスの最適化などです。世界各地に顧客がいるため、ローカライズに対応したり、現在の消費者の期待に応えたりするには、こうした方策が欠かせません。