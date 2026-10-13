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Sefamerve

トルコのオンラインショッピング企業は、Akamaiソリューションを利用してサイトパフォーマンス、保護機能、スケーラビリティを強化することで、数十万ドルの月間収益増を達成しています

Sefamerveのロゴ

所在地

トルコ、イスタンブール
www.sefamerve.com

業種

コマース

主な効果

  • グローバルトラフィックの500%増加をサポート
  • サイトトラフィックの88%をオフロード
  • が平均ページロード時間のパフォーマンスを84%向上
  • DNS応答時間のパフォーマンスを114%向上

製品

NetStorage

強気の成長目標を掲げる

今日では、どのような事業でもテクノロジーの革新的な活用が成功を左右すると企業の多くが考えています。イスラム教徒の女性向けのオンライン・ムスリム・ファッション市場で大きな成功を収めたSefamerveはまさにこのような例に該当します。

2012年に設立されたSefamerveは、イスラム教徒向けの服で人気の高いオンライン小売企業です。現在、同社の登録ユーザーは500万人にのぼり、米国、英国、ドイツなど、トルコ以外にも100か国以上に150万人の顧客がいます。実際、同社の売上を45%押し上げたのはトルコ以外の国での販売です。昨年、Sefamerveの売上は45%拡大しましたが、同社はこれを70%以上に引き上げることを目標としています。

Sefamerveは、ソーシャルeコマース機能の拡張や、AIのような高度なテクノロジーの活用、新しいUIの開発に加え、その他にも強気の成長目標の達成を支えるさまざまな要素を整えてきました。たとえば、俊敏な開発による頻繁なサイトの更新、定期的なテスト、継続的なパフォーマンスの最適化などです。世界各地に顧客がいるため、ローカライズに対応したり、現在の消費者の期待に応えたりするには、こうした方策が欠かせません。

基本的なCDN機能による制約

将来を見越したテクノロジー戦略を採っているSefamerveですが、当初、トルコでeコマースサイトを提供する際には現地のコンテンツ・デリバリー・ネットワーク（CDN）を選択しました。しかし、しばらくするとソーシャルメディアでの顧客のコメントから、パフォーマンスや信頼性に問題があることがわかりました。同社はモニタリングツールで検知し、問題を確認しました。

サイトのページはすべてSefamerveのWebサーバーから直接提供されていたため、トラフィックの急増に効果的に対応できていませんでした。CDNプロバイダーが静的なページしか提供できなかったことも問題を悪化させていました。さらに、XMLファイル形式での商品のフィードやボットが負荷を重くし、中断の原因となっていました。このような場合、登録メンバーは商品の写真やスタイルを表示できません。コンテンツを表示するために裏で動作するスクリプトが機能していませんでした。こうした問題が重なって、オンライン注文が減少し、顧客は電話など、オフラインの手段で注文するようになりました。その結果、同社の注文処理コストは増大しました。

このようなパフォーマンスとスケーラビリティの問題によって、Sefamerveは強気の成長戦略を推し進めることができなくなっていました。「テレビで広告を打つこともできず、成長が鈍化しました。当社は自己資本の企業ですから、十分に収益を得られなければ成長は不可能です」とSefamerveのCTOであるIsa Semih Akcira氏は言います。

動的キャッシングとクラウドベースDNSの活用

Akamaiの評判を知ったSefamerveはAkamaiのCDNソリューションを検討することにしました。それまでのCDNでは静的なキャッシングしか提供されませんでしたが、Akamaiは動的要素も含めてSefamerveサイトのすべての要素を提供できます。「当社はこの機能にとても感銘を受けました。実際、そういう機能があることさえ知らなかったのです。私たちのコンテンツは動的要素が多いので、以前のCDNがこれに対応できなかったのは大きな問題でした」とAkcira氏は続けます。

SefamerveはさらにAkamaiのクラウドベースDNSであるFast DNSを活用し、パフォーマンス、可用性、DDoS攻撃へのレジリエンシーを改善することにしました。

同社は、Akamaiのお客様向けのWebベースポータル、Luna Control Centerを通じ、ビジネスニーズに応じていつでも柔軟かつ俊敏にルールを設定できます。「当社自身で管理し、世界のどこからでも訪問者が同じパフォーマンスを得られるようルールを設定できます。エンタープライズレベルの強力なセキュリティを追加しましたが、それが本当に素晴らしいソリューションパッケージなのです！」とAkcira氏は語ります。

ユーザー体験を改善し業績を拡大

SefamerveがAkamaiソリューションを導入した2015年以降、2018年までに、同社のサイトトラフィックは世界で500%以上増大しました。Akamaiを利用することで、需要に応じた拡張が可能となり、このようなトラフィックの増大に対応できたのです。実際、この期間に同社はトラフィックの88%をサーバーからオフロードし、平均ページロード時間が84%短縮され、DNS応答時間は114%も改善しました。Akamaiソリューションの実稼働後1か月で、注文が16%、収益は14%増えました。Akamaiプラットフォームと統合することで、Sefamerveの月間収益は大幅に増大しています。

AkamaiのソリューションスイートによってSefamerveは顧客に適切なサービスを提供できるようになり、広範な地域での事業展開も可能になりました。Akcira氏が述べているように、世界中で同じサービスの質を確保することは重要です。「動的な要素も各サイトの訪問者に近いサーバーから提供できます。攻撃に対する防御力を高めつつ、ビジネスを大きく成長させるための道筋をつけることができました」とAkcira氏は話を締めくくります。

Sefamerveについて

Sefamerve.comは女性向けのムスリムファッション商品を販売しています。Sefamerveはイスラム教徒向けのムスリム・ファッション・プロバイダーであるだけでなく、イスラム教徒向けのライフスタイルを提供するプロバイダーです。トルコ国内で商品を販売するとともに、60か国以上に商品を輸出しています。さまざまな配送企業と提携し、クレジットカード、お届け時の現金払い、後払いなど、さまざまな支払い方法に対応しています。2012年からは、世界のあらゆる住所に直接商品を発送しています。詳しくは、www.sefamerve.comをご覧ください。

Akamaiについて

Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。

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