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Sefamerve

El principal retailer online de Turquía logra cientos de miles de ingresos mensuales adicionales utilizando las soluciones de Akamai para mejorar el rendimiento, la protección y la escalabilidad del sitio.

Logotipo de Sefamerve

Ubicación

Estambul (Turquía)
www.sefamerve.com

Sector

Comercio

Resultados clave

  • Contribución al aumento del 500 % en el tráfico global
  • Descongestión del 88 % del tráfico del sitio
  • Aumento del 84 % en el rendimiento medio del tiempo de carga de las páginas
  • Aumento del 114 % del rendimiento en el tiempo de respuesta de DNS

Productos

NetStorage

En busca de un crecimiento agresivo

Independientemente del tipo de negocio, muchas de las empresas de hoy en día alcanzan el éxito basándose en el uso innovador que hacen de la tecnología. Ese es el caso de Sefamerve, que ha logrado un increíble éxito proporcionando sus servicios al mercado de la moda púdica online para las mujeres musulmanas.

Sefamerve, fundada en 2012, es un retailer online que ofrece la ropa islámica más vendida. Actualmente, la empresa cuenta con 5 millones de usuarios registrados y 1,5 millones de clientes en más de 100 países fuera de Turquía, incluidos EE. UU., Reino Unido y Alemania. De hecho, estos países representan un 45 % de las ventas de la empresa. El año pasado, las ventas crecieron un 45 %. El objetivo de Sefamerve es aumentar esta cifra, como mínimo, al 70 %.

Además de ampliar sus habilidades sociales para el comercio electrónico utilizando tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial (IA) y desarrollando una moderna interfaz de usuario (IU), Sefamerve ha implantado otros elementos que contribuyen a lograr sus objetivos de crecimiento agresivo. Entre ellos se incluyen un desarrollo ágil para publicar frecuentes actualizaciones del sitio, pruebas periódicas y una optimización continua del rendimiento. Con clientes de todo el mundo, estas medidas son esenciales para abordar la localización y responder a las expectativas del consumidor moderno.

Limitación por las capacidades básicas de la CDN

En consonancia con este enfoque tecnológico previsor, Sefamerve eligió inicialmente una red de distribución de contenido (CDN) para ofrecer su sitio de comercio electrónico en Turquía. Con el tiempo, Sefamerve fue consciente de que existían problemas de rendimiento y fiabilidad cuando vio los comentarios de los clientes en las redes sociales. Este hecho confirmó las incidencias que la empresa había detectado en sus herramientas de supervisión.

No se podían gestionar de manera eficaz los picos de tráfico, ya que todas las páginas del sitio se servían directamente desde los servidores web de Sefamerve. Para complicar más la situación, el proveedor de CDN solo podría ofrecer páginas estáticas. Además, la información sobre los productos en forma de archivos XML y los bots generaban pesadas cargas de trabajo y provocaban interrupciones. En esos casos, los miembros registrados no podían ver las fotografías de los productos ni los diseños, y los scripts no funcionaban en segundo plano para poder mostrar el contenido. Todos estos problemas juntos hicieron que disminuyeran los pedidos online, lo que obligaba a los clientes a realizarlos offline, por ejemplo, por teléfono. Como consecuencia, Sefamerve asumió costes más elevados para procesar los pedidos.

Los desafíos de rendimiento y escalabilidad también limitaban la capacidad de Sefamerve de lograr un mayor crecimiento de forma agresiva. "No podíamos lanzar campañas de televisión, lo que ralentizaba nuestro crecimiento. Somos una empresa autofinanciada y no podemos crecer a menos que generemos ingresos suficientes", explica Isa Semih Akcira, director de Tecnología de Sefamerve.

Ventajas del almacenamiento en caché dinámico y el DNS en la nube

Consciente de la reputación de Akamai, Sefamerve pensó en utilizar sus soluciones CDN. Akamai podía atender todas las partes del sitio de Sefamerve, incluidos los elementos dinámicos, mientras que la CDN anterior solo proporcionaba almacenamiento en caché estático. "Nos impresionó enormemente esta capacidad. De hecho, ni siquiera sabíamos que existía. Puesto que nuestro contenido es altamente dinámico, resultaba muy problemático que la CDN anterior no pudiera responder a esta necesidad", comenta Akcira.

Sefamerve también eligió beneficiarse de Fast DNS de Akamai, el sistema de nombres de dominio (DNS) en la nube que ofrece mejor rendimiento, disponibilidad y resiliencia contra los ataques DDoS.

A través de Luna Control Center, el portal basado en web para clientes de Akamai, Sefamerve puede configurar reglas de manera ágil y flexible para cubrir de la mejor forma posible las necesidades del negocio en cualquier momento. "Podemos gestionar este sistema nosotros mismos y configurar reglas para garantizar la misma experiencia de rendimiento para todos los visitantes de cualquier lugar del mundo. ¡Ofrece seguridad específica para empresas y todo un paquete de soluciones!", explica Akcira.

Impulso de experiencias óptimas para los clientes y mejores resultados empresariales

Entre 2015, año en que Sefamerve desplegó las soluciones de Akamai, y 2018, el tráfico del sitio aumentó, por lo menos, en un 500 % a nivel global. Gracias a Akamai, la empresa fue capaz de responder a la demanda para controlar este tráfico. De hecho, durante este periodo de tiempo, la firma descongestionó el 88 % del tráfico de sus servidores, experimentó una mejora del 84 % en el rendimiento medio del tiempo de carga de las páginas y mejoró en un 114 % el rendimiento en el tiempo de respuesta de DNS. En el primer mes después de poner en marcha las soluciones de Akamai, los pedidos de Sefamerve aumentaron en un 16 %, y los ingresos lo hicieron en un 14 %. De hecho, desde la integración con la plataforma de Akamai, Sefamerve ha multiplicado sus ingresos mensuales.

El conjunto de soluciones de Akamai ha permitido a Sefamerve prestar un mejor servicio a sus clientes y ampliar su negocio geográficamente. Tal y como apunta Akcira, es muy valioso poder garantizar la misma calidad de servicio en todo el mundo. "El hecho de ofrecer nuestro sitio (incluso las partes dinámicas) desde servidores cercanos a cada visitante, a la vez que contamos con una mejor protección frente a los ataques, allana el camino para que podamos impulsar el crecimiento de nuestro negocio de manera exponencial", concluye Akcira.

Acerca de Sefamerve

Sefamerve.com vende productos de moda púdica islámica para mujeres. Pero no es solo un proveedor de este tipo de moda, sino más bien un proveedor de estilo de vida islámico para nuestros clientes. Sefamerve vende productos en Turquía y, además, exporta productos a más de 60 países diferentes. También trabajamos con diferentes empresas de transporte y diferentes métodos de pago, como la tarjeta de crédito, el pago contra reembolso y el pospago. Enviamos el producto a los clientes directamente a sus direcciones en todo el mundo desde 2012. Para obtener más información, visite www.sefamerve.com.

Acerca de Akamai

Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.

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