Independientemente del tipo de negocio, muchas de las empresas de hoy en día alcanzan el éxito basándose en el uso innovador que hacen de la tecnología. Ese es el caso de Sefamerve, que ha logrado un increíble éxito proporcionando sus servicios al mercado de la moda púdica online para las mujeres musulmanas.

Sefamerve, fundada en 2012, es un retailer online que ofrece la ropa islámica más vendida. Actualmente, la empresa cuenta con 5 millones de usuarios registrados y 1,5 millones de clientes en más de 100 países fuera de Turquía, incluidos EE. UU., Reino Unido y Alemania. De hecho, estos países representan un 45 % de las ventas de la empresa. El año pasado, las ventas crecieron un 45 %. El objetivo de Sefamerve es aumentar esta cifra, como mínimo, al 70 %.

Además de ampliar sus habilidades sociales para el comercio electrónico utilizando tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial (IA) y desarrollando una moderna interfaz de usuario (IU), Sefamerve ha implantado otros elementos que contribuyen a lograr sus objetivos de crecimiento agresivo. Entre ellos se incluyen un desarrollo ágil para publicar frecuentes actualizaciones del sitio, pruebas periódicas y una optimización continua del rendimiento. Con clientes de todo el mundo, estas medidas son esenciales para abordar la localización y responder a las expectativas del consumidor moderno.