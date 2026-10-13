Aujourd'hui, de nombreuses entreprises actives dans tous les domaines d'activité doivent leur succès à une utilisation innovante des technologies. C'est le cas de Sefamerve, qui a connu un succès retentissant sur le marché de la vente en ligne d'articles de mode à petit prix auprès des femmes musulmanes.

Sefamerve est un détaillant en ligne fondé en 2012 qui propose les vêtements islamiques les plus vendus. Aujourd'hui, l'entreprise compte 5 millions d'utilisateurs enregistrés et 1,5 million de clients dans plus de 100 pays en dehors de la Turquie, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne. En réalité, les pays autres que la Turquie représentent 45 % des ventes de la société. L'année dernière, les ventes de Sefamerve ont augmenté de 45 %. L'objectif de la société est de faire passer ce nombre à au moins 70 %.

Outre l'extension de ses capacités d'e-commerce social, l'utilisation de technologies avancées comme l'IA et le développement d'une interface utilisateur sophistiquée, Sefamerve a mis en œuvre d'autres mesures pour atteindre ses objectifs de croissance ambitieux. Le détaillant compte notamment mettre en place un développement agile lui permettant de publier fréquemment des mises à jour sur son site, de procéder à des tests réguliers et d'optimiser ses performances en continu. Sa clientèle est disséminée dans le monde entier et ces initiatives sont essentielles pour satisfaire les besoins en localisation ainsi que les attentes des utilisateurs d'aujourd'hui.