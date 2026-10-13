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Sefamerve

Cet important commerçant en ligne basé en Turquie augmente ses revenus mensuels par centaines de milliers en utilisant les solutions d'Akamai pour améliorer les performances, la protection et l'évolutivité de son site

Logo Sefamerve

Localisation géographique

Istanbul, Turquie
www.sefamerve.com

Secteur

Commerce

Principaux impacts

  • Prise en charge d'une augmentation de 500 % du trafic mondial
  • Délestage de 88 % du trafic du site
  • Amélioration de 84 % du temps de chargement moyen des pages
  • Hausse de 114 % des performances en matière de temps de réponse DNS

Produits

NetStorage

Déploiement d'une stratégie de croissance ambitieuse

Aujourd'hui, de nombreuses entreprises actives dans tous les domaines d'activité doivent leur succès à une utilisation innovante des technologies. C'est le cas de Sefamerve, qui a connu un succès retentissant sur le marché de la vente en ligne d'articles de mode à petit prix auprès des femmes musulmanes.

Sefamerve est un détaillant en ligne fondé en 2012 qui propose les vêtements islamiques les plus vendus. Aujourd'hui, l'entreprise compte 5 millions d'utilisateurs enregistrés et 1,5 million de clients dans plus de 100 pays en dehors de la Turquie, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne. En réalité, les pays autres que la Turquie représentent 45 % des ventes de la société. L'année dernière, les ventes de Sefamerve ont augmenté de 45 %. L'objectif de la société est de faire passer ce nombre à au moins 70 %.

Outre l'extension de ses capacités d'e-commerce social, l'utilisation de technologies avancées comme l'IA et le développement d'une interface utilisateur sophistiquée, Sefamerve a mis en œuvre d'autres mesures pour atteindre ses objectifs de croissance ambitieux. Le détaillant compte notamment mettre en place un développement agile lui permettant de publier fréquemment des mises à jour sur son site, de procéder à des tests réguliers et d'optimiser ses performances en continu. Sa clientèle est disséminée dans le monde entier et ces initiatives sont essentielles pour satisfaire les besoins en localisation ainsi que les attentes des utilisateurs d'aujourd'hui.

Limitation aux fonctionnalités CDN de base

Dans le cadre de cette approche technologique novatrice, Sefamerve a d'abord choisi un réseau de diffusion de contenu (CDN) local pour déployer son site d'e-commerce en Turquie. Au fil du temps, Sefamerve a constaté des problèmes de performance et de fiabilité en suivant les commentaires de ses clients sur les réseaux sociaux. Ces critiques ont confirmé les problèmes détectés par l'entreprise concernant ses outils de surveillance.

Puisque toutes les pages du site étaient directement diffusées à partir des serveurs Web de Sefamerve, il lui était difficile de gérer les pics de trafic de manière efficace. En outre, le fournisseur de réseau de diffusion de contenu (CDN) pouvait uniquement distribuer des pages statiques, ce qui a aggravé la situation. Les flux de produits sous forme de fichiers XML et de bots entraînaient également des charges de travail lourdes et des perturbations. Dans de telles situations, les membres enregistrés ne pouvaient pas voir les photos et les styles de produits, et les scripts ne fonctionnaient pas en arrière-plan pour afficher le contenu. La combinaison de ces problèmes a entraîné une réduction des commandes en ligne, les clients étant plus enclins à passer commande hors ligne, notamment par téléphone. De fait, Sefamerve a vu ses coûts de traitement des commandes augmenter.

Ces défis en matière de performance et d'évolutivité ont également limité la capacité de Sefamerve à concrétiser ses objectifs de croissance ambitieux. « Nous n'avons pas pu lancer de campagnes TV, ce qui a ralenti notre développement. Notre entreprise étant autofinancée, notre développement est tributaire d'une génération de profits suffisante », explique M. Isa Semih Akcira, CTO de Sefamerve.

Tirer parti de la mise en cache dynamique et du DNS basé dans le cloud

Connaissant la réputation d'Akamai, Sefamerve a évalué les solutions CDN d'Akamai. Alors que le CDN précédent assurait uniquement une mise en cache statique, Akamai était capable de distribuer toutes les parties du site de Sefamerve, y compris ses éléments dynamiques. « Nous avons été estomaqués par ces capacités. De fait, nous ignorions leur existence. Étant donné la nature dynamique de notre contenu, l'incapacité de notre CDN précédent à le diffuser représentait un problème majeur », poursuit M. Akcira.

Sefamerve a également opté pour la solution Akamai Fast DNS, un DNS basé dans le cloud qui offre des performances, une disponibilité et une résilience supérieures contre les attaques DDoS.

Grâce à Luna Control Center, le portail Web des clients d'Akamai, Sefamerve peut configurer des règles de manière flexible et agile afin de satisfaire au mieux ses besoins commerciaux à tout moment. « Nous pouvons gérer ce processus de manière autonome et configurer les règles pour garantir des performances homogènes à tous les visiteurs, partout dans le monde. Ajoutez à cela une sécurité de niveau professionnel et vous obtiendrez une solution tout-en-un ! », précise M. Akcira.

Améliorer l'expérience client et les résultats commerciaux

Entre 2015, l'année où Sefamerve a déployé les solutions Akamai, et 2018, le trafic sur son site a augmenté d'au moins 500 % à l'échelle mondiale. Grâce à Akamai, le détaillant a pu évoluer à la demande pour traiter ce trafic. Concrètement, au cours de cette période, l'entreprise a délesté 88 % du trafic de ses serveurs, amélioré de 84 % le temps de chargement moyen de ses pages et vu ses performances en matière de temps de réponse DNS augmenter de 114 %. Au cours du premier mois suivant le déploiement des solutions Akamai, Sefamerve a augmenté son volume de commandes de 16 % et son chiffre d'affaires de 14 %. Depuis son intégration à la plateforme Akamai, Sefamerve a généré des centaines de milliers de revenus supplémentaires par mois.

La suite de solutions d'Akamai a aidé Sefamerve à mieux répondre aux besoins de ses clients et à étendre la portée géographique de ses activités. Comme le souligne M. Akcira, il est important de garantir la même qualité de service dans le monde entier. « La diffusion de notre site, y compris ses éléments les plus dynamiques, depuis des serveurs situés à proximité de tous les visiteurs du site, associée à une protection renforcée contre les attaques, ouvre la voie à la croissance exponentielle de nos activités », conclut M. Akcira.

À propos de Sefamerve

Sefamerve.com vend des articles de mode à petit prix pour les femmes musulmanes. En plus de proposer des articles de mode islamique à bas prix, Sefamerve constitue une source d'inspiration sur les styles de vie islamiques pour ses clients. Sefamerve vend des produits en Turquie et exporte dans plus de 60 pays. Nous travaillons également avec diverses sociétés d'expédition et proposons différents modes de paiement, comme la carte de crédit, le paiement à la livraison et le post-paiement. Nous envoyons nos produits directement aux adresses de nos clients, où qu'ils se trouvent dans le monde, depuis 2012. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.sefamerve.com.

À propos d'Akamai

Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

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