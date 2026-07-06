ISPs und MNOs weltweit versuchen, ihre Services zu verbessern und gleichzeitig die Kosten unter Kontrolle zu halten. Familien und Unternehmen verlangen ein optimales Interneterlebnis und suchen nach Möglichkeiten, die Sicherheitsrisiken im Internet zu minimieren. Serviceanbieter sind gut gerüstet, um sie dabei zu unterstützen.



CacheServe-Resolver tragen dazu bei, die Reaktionsfähigkeit des Netzwerks zu gewährleisten und einen Mehrwert für die wichtigsten Internetzugangsservices zu schaffen, indem sie Anbietern die Möglichkeit geben, sich für den Schutz ihrer Kunden einzusetzen und zusätzliche Einnahmen zu generieren.



Performanceoptimierungen liefern Abfrageantworten mit geringer Latenz, selbst bei extremer Auslastung. Sie senken außerdem Kosten und vereinfachen den Betrieb durch die Konsolidierung von Resolvern mit weniger Performance. Weniger Server bedeuten niedrigere laufende Kosten für die Fläche, Stromversorgung, Kühlung und Verwaltung sowie weniger Personalaufwand.



Die Secure Internet Access Services von Akamai nutzen intelligente DNS-Infrastructure-Resolver, um Privathaushalte und Arbeitsplätze vor Malware, Ransomware, Phishing, Botnets und mehr zu schützen. Sie bieten eine grundlegende Schutzschicht, die die Vorteile von Anbieternetzwerken und operative Stärken – Skalierbarkeit, Reichweite, Zuverlässigkeit – nutzt.