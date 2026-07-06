- Integrierte DNS-Abwehrmechanismen auf Basis tiefgreifender Einblicke in die Schwachstellen von Fest- und Mobilfunknetzen
- Funktionen zur Verfügbarkeit von Nameservern ermöglichen einen schnellen Zugriff auf Inhalte selbst bei hoher Auslastung
- Umfassende ECS-Funktionen (EDNS Client Subnet) verbessern das Nutzererlebnis und optimieren die Bereitstellung
- Performanceoptimierungen zur Reduzierung von Betriebs- und Investitionskosten
- Einzigartige Sicherheitsmechanismen gegen Cache Poisoning schützen Abonnenten und Inhaltseigentümer
- Telemetrie, Abfragestatistiken, Berichte und Big-Data-Integrationen unterstützen Betriebsabläufe und Sicherheitsinitiativen
- Robustes Softwaredesign trägt zur Maximierung der Betriebszeit bei und minimiert Betriebsbelastungen
- Präzise Richtlinien filtern unerwünschte Abfragen und schützen legitimen Traffic
- Cloud-Optionen und umfassende Unterstützung für DNS-Verschlüsselung (DoH, DoT, DoQ)
Speziell für Festnetz- und Mobilfunkanbieter entwickelt
Optimieren Sie die Benutzererfahrung und vereinfachen Sie den Betrieb mit Akamai CacheServe-Resolvern, die Antworten mit geringer Latenz, hohe Ausfallsicherheit und hohe Kapazität bereitstellen. Unterstützen Sie Kommunikationsservices, E-Mails und Anwendungen zur Verbesserung der Internetzugangsangebote mithilfe von autoritativen Servern von Akamai AuthServe. Die Lösungen von Akamai für DNS Infrastructure werden von mehr als 130 ISPs und MNOs mit fast einer Milliarde Abonnenten weltweit eingesetzt.
Niedrigere Kosten. Höhere Sicherheit. Bessere Personalisierung.
So funktioniert DNS Infrastructure
Funktionen
Anwendungsfälle für DNS Infrastructure
Smart-DNS-Resolver sorgen für ein hervorragendes Nutzererlebnis und unterstützen Services.
Aktualisieren Sie Ihr DNS, transformieren Sie Ihr Unternehmen
ISPs und MNOs weltweit versuchen, ihre Services zu verbessern und gleichzeitig die Kosten unter Kontrolle zu halten. Familien und Unternehmen verlangen ein optimales Interneterlebnis und suchen nach Möglichkeiten, die Sicherheitsrisiken im Internet zu minimieren. Serviceanbieter sind gut gerüstet, um sie dabei zu unterstützen.
CacheServe-Resolver tragen dazu bei, die Reaktionsfähigkeit des Netzwerks zu gewährleisten und einen Mehrwert für die wichtigsten Internetzugangsservices zu schaffen, indem sie Anbietern die Möglichkeit geben, sich für den Schutz ihrer Kunden einzusetzen und zusätzliche Einnahmen zu generieren.
Performanceoptimierungen liefern Abfrageantworten mit geringer Latenz, selbst bei extremer Auslastung. Sie senken außerdem Kosten und vereinfachen den Betrieb durch die Konsolidierung von Resolvern mit weniger Performance. Weniger Server bedeuten niedrigere laufende Kosten für die Fläche, Stromversorgung, Kühlung und Verwaltung sowie weniger Personalaufwand.
Die Secure Internet Access Services von Akamai nutzen intelligente DNS-Infrastructure-Resolver, um Privathaushalte und Arbeitsplätze vor Malware, Ransomware, Phishing, Botnets und mehr zu schützen. Sie bieten eine grundlegende Schutzschicht, die die Vorteile von Anbieternetzwerken und operative Stärken – Skalierbarkeit, Reichweite, Zuverlässigkeit – nutzt.
Stellen Sie durchgehend aktive Web-Dienste in großem Maßstab bereit
Autoritative AuthServe-DNS-Server werden zum Konfigurieren, Veröffentlichen und Verteilen von Zonendaten verwendet. Sie ermöglichen den dynamischen Zugriff auf eine Vielzahl von ISP- und MNO-Kommunikationsservices sowie E-Mail- und markenspezifische Anwendungen, die die Internetzugangsangebote verbessern.
AuthServe ist eine lizenzierte On-Premise-Lösung für die sichere Verwaltung von Zonen ohne Ausfallzeiten. Die Lösung wurde für Serviceanbieter entwickelt und lässt sich auf Zehntausende Zonen und Millionen Datensätze skalieren. Die auf Ausfallsicherheit ausgelegte Software unterstützt mehrere aktive Primärsysteme für hohe Verfügbarkeit und einfache Notfallwiederherstellung. Betriebliche Erweiterungen ermöglichen die Konsolidierung mehrerer voneinander getrennter autoritativer Services, um interne und externe Ansichten derselben Daten zu ermöglichen und die Ausbreitung von Daten zu verhindern, die in privaten, betrieblichen und mobilen Netzwerken sowie in der IT-Umgebung auftreten kann.
Ein optionaler Config Manager bietet eine intuitive Nutzeroberfläche für die netzwerkweite Konfiguration von DNS-Servern. Er optimiert und automatisiert die tägliche Verwaltung und reduziert den betrieblichen Aufwand. Rollenbasierte Zugriffskontrollen, Audits und Workflows werden durchgesetzt, um Compliance mit den Anforderungen des Sicherheits- und Änderungsmanagements sicherzustellen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
DNS Infrastructure ist eine Reihe von Lösungen, die für Serviceanbieter entwickelt wurden. CacheServe ist ein skalierbarer, sicherer und leistungsstarker Resolver, der für Reaktionsfähigkeit bei hohen Auslastungen entwickelt wurde. AuthServe ist ein ausfallsicherer autoritativer Server, der für die Veröffentlichung des Zugriffs auf IP-Services mit Unterstützung von Millionen von Datensätzen verwendet wird.
CacheServe wurde entwickelt, um Sicherheit, Skalierung, Performance und Verfügbarkeit in den anspruchsvollsten Netzwerken zu maximieren. Dank des intelligenten Designs hat CacheServe über 20 Jahre lang DNS-Angriffen standgehalten, ohne dass Änderungen notwendig gewesen wären. Richtlinien, Telemetrie, Datenerfassung und Virtualisierung optimieren den Betrieb und unterstützen Ihre Services.
AuthServe unterstützt mehrere aktive Primärsysteme für hohe Verfügbarkeit und einfache Notfallwiederherstellung. Es können mehrere voneinander getrennte autoritative Services konsolidiert werden, um interne und externe Ansichten derselben Daten zu ermöglichen und die Ausbreitung von Daten zu verhindern, die in privaten, betrieblichen und mobilen Netzwerken sowie in der IT-Umgebung auftreten kann.
- CacheServe wurde entwickelt, um personalisierte, abonnentenorientierte Sicherheitsservices zu unterstützen, um Anbieter die Möglichkeit zu geben, sich bei Internetzugangsangeboten von der Konkurrenz abzuheben und Umsatz zu generieren.
- Spezielle Cache-Strukturen, adaptive Algorithmen Abfrageantworten und andere Optimierungsfunktionen sorgen für Ausfallsicherheit bei extremer Auslastung, hohe QPS und niedrige Latenz.
- Umfassende Richtlinien mit DNS-zentrierter Syntax schützt DNS, Abonnenten und Netzwerke vor Missbrauch. Einfache Ansichten skalieren Services nahtlos.
- Branchenführende mehrschichtige Abwehrmechanismen schützen vor allen Formen von Cache Poisoning und anderen DNS-Angriffen.
- DNS-Verschlüsselungsfunktionen – DoT und DoH – tragen dazu bei, den Datenschutz zwischen Clients und Resolvern zu gewährleisten.
Serviceanbieter konkurrieren um Kunden mit hohen Erwartungen an personalisierte digitale Erlebnisse. Erfolg auf dem Markt bedeutet, von netzwerkorientierten zu kundenorientierten Services zu wechseln, um Kunden zu gewinnen und zu binden sowie den Umsatz und Markanteil zu steigern.
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