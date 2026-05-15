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Afiliados de Akamai

Última actualización: 13/1/2026

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Entidades de Europa, Oriente Medio y África

 

Nombre del país/región Denominación jurídica de la entidad Domicilio social corporativo
Bélgica Akamai Technologies Belgium SRL Robert Schumanplein 6 bus 5, 1040 Etterbeek, Bruselas, Bélgica
República Checa Akamai Technologies s.r.o. Karla Engliše 3208/5, 150 00 Praga, República Checa
Dinamarca Akamai Technologies Denmark ApS Ordnung Kampmannsgade 2, 1604 Copenhague V, Dinamarca
Francia Akamai Technologies SARL 69 Boulevard Haussmann, Bâtiment Mathurins, 75008 París, Francia
Francia AIBV - Sucursal francesa 69 Boulevard Haussmann, 75008 París, Francia
Alemania Akamai Technologies GmbH Parkring 22, 85748 Garching, Alemania
Irlanda Akamai Ireland Unlimited Company 25 North Wall Quay, Dublín 1, D01 H104, Irlanda
Irlanda Akamai Technologies Ireland Limited Hume Street House, 3-8 Hume Street, Dublín 2, D02C624, Irlanda
Israel Akamai Technologies Israel Limited 8 Totseret HaArets St., 6744130 Tel Aviv, Israel
Israel Guardicore Ltd. - En disolución 8 Totseret HaArets St., 6744130 Tel Aviv, Israel
Israel Noname Gate Ltd - En disolución 8 Totseret HaArets St., 6744130 Tel Aviv, Israel
Italia Akamai Technologies S.R.L. Foro Buonaparte 70, 20121 Milán (MI), Italia
Italia AIBV - Sucursal italiana Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Ámsterdam, Países Bajos

Sede secundaria: Foro Buonaparte 70, 20121 Milán (MI), Italia
Luxemburgo Akamai Technologies Luxembourg S.à.r.l. 26, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxemburgo
Países Bajos Akamai International B.V. Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Ámsterdam, Países Bajos
Países Bajos Akamai Technologies Netherlands B.V. Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Ámsterdam, Países Bajos
Polonia Akamai Technologies Poland Sp. z o.o. Ul. Opolska 100, 31-323 Cracovia, Polonia
España Akamai Technologies Spain S.L.U. Paseo de la Castellana 91, 3.ª planta, 28046 Madrid, España
Suecia Akamai Technologies AB Malmskillnadsgatan 44a, 111 57 Estocolmo, Suecia
Suiza Akamai Technologies International AG Grafenauweg 8, Zug CH-6300, Suiza
Turquía Akamai Teknoloji Hizmetleri Limited Sirketi Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Koç Kaya As Plaza Apt. N.º: 1/1, Sarıyer/İstanbul, Turquía
Emiratos Árabes Unidos Akamai Technologies Limited (sucursal de Dubái) Arenco Tower, Al Safouh 2, Unit No. 1704, 17th Floor, Makani No. 1428776320, PO Box 74597,
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Reino Unido Akamai Technologies Limited 7 Air St, 2nd Floor, Soho, Londres W1B 5AD, Reino Unido
Reino Unido AIBV - Sucursal en el Reino Unido 7 Air St, 2nd Floor, Soho, Londres W1B 5AD, Reino Unido

 

 

Entidades de Asia-Pacífico y Japón

 

Nombre del país/región Denominación jurídica de la entidad  Domicilio social corporativo
Australia Akamai Technologies Netherlands B.V. (sucursal australiana) Level 7, 76 Berry Street, North Sydney NSW 2060, Australia
Australia Akamai International B.V. (sucursal australiana) Level 7, 76 Berry Street, North Sydney NSW 2060, Australia
China Akamai (Beijing) Technologies Co. Limited Unit 01, 37/F, Fortune Finance Center, No.5 East 3rd Ring Road, Chaoyang District, Pekín, 100020, China
China Akamai (Pekín) Technologies Co., Ltd. Sucursal de Shanghái Room 2031, F/20, Tower 2, No.288 Shimenyi Road, JingAn District, Shanghái, China
China Akamai (Beijing) Technologies Co., Ltd. Sucursal de Shenzhen  Room 301, Kerry Plaza Tower 1, No. 1 ZhongXin Si Road, Futian District, Shenzhen, China
Hong Kong Akamai Technologies Hong Kong Limited Unit 3908-11, Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street,  Causeway Bay, Hong Kong
Hong Kong Akamai International B.V. (sucursal de Hong Kong) Unit 3908-11, Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street,  Causeway Bay, Hong Kong
India Akamai Technologies India Private Limited Augusta Building, Embassy Golf Links Business Park, Off Intermediate Ring Road, Bengaluru – 560071, Karnataka, India
India Akamai Technologies Solutions (India) Private Limited Augusta Building, Embassy Golf Links Business Park, Off Intermediate Ring Road, Bengaluru – 560071, Karnataka, India
India Akamai India Networks Private Limited Augusta Building, Embassy Golf Links Business Park, Off Intermediate Ring Road, Bengaluru – 560071, Karnataka, India
India Linode Hosting India Private Limited Augusta Building, Embassy Golf Links Business Park, Off Intermediate Ring Road, Bengaluru – 560071, Karnataka, India
Indonesia PT. Akamai Teknologi Indonesia Gedung Satrio Tower Lantai 26 Unit C-D Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi,
Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta 12950, Indonesia
Japón Akamai Technologies GK Tokyo Midtown Yaesu, Yaesu Central Tower, 2-2-1 Yaesu, Chuo-ku, Tokio, 104-0028, Japón
Japón Akamai International B.V. (sucursal japonesa) Tokyo Midtown Yaesu, Yaesu Central Tower, 2-2-1 Yaesu, Chuo-ku, Tokio, 104-0028, Japón
Malasia Akamai Technologies Malaysia Sdn Bhd Diligenz Corporation D2-55, IOI Boulevard, Jalan Kenari 5, Bandar Puchong Jaya, 47170 Puchong, Selangor Darul Ehsan, Malasia
Nueva Zelanda Akamai Technologies New Zealand Limited Level 11, 41 Shortland Street, Auckland, 1010, Nueva Zelanda
Corea del Sur Akamai Technologies Yuhan Hoesa POSCO Tower Yeoksam 12th Floor, 134 Teheran-ro, Gangnam-gu, 06235, Seúl
Singapur Akamai Technologies Singapore PTE Limited 10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Center, 049315 Singapur
Singapur Akamai Technologies APJ PTE Limited 10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Center, 049315 Singapur
Taiwán Akamai Technologies Limited 34F No.100, Songren Rd, Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwán

 

 

Entidades de América

 

Nombre del país/región Denominación jurídica de la entidad  Domicilio social corporativo
Argentina Akamai Technologies Argentina S.R.L. Avenida Leandro N. Alem. 882, Piso 13°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Brasil Akamai Tecnologias e Serviços do Brasil Ltda. Avenida Roque Petroni Junior 850, 10º Andar, Torre Bacaetava, CEP 04707-000, São Paulo - SP, Brasil
Canadá Akamai Technologies Canada Inc. 207 Queen Street, Suite 400, Ottawa, Ontario, K1P 6E5, Canadá
Colombia Akamai Technologies Colombia S.A.S. Cl 70 Bis No. 4 41, Bogotá D.C., 110231 Bogotá 
Costa Rica Akamai Technologies Costa Rica, S.L.R. Escazú, Trejos Montealegre, del Restaurante Tony Roma’s, 600 Oeste, Piso 6, San José, Costa Rica
México Akam Mexico Technologies S. de R.L. de C.V. Avenida Paseo de la Reforma, Número 404, Piso 13, Colonia, Juárez, Delegación, Cuauhtémoc, Código Postal,
06600, México, D.F, México
Estados Unidos de América  Akamai Technologies, Inc. 51 Little Falls Drive, Suite 400, Ciudad de Wilmington, 19808, Condado de New Castle, EE. UU.
Estados Unidos de América  AKAM Insurance LLC 463 Mountain View Drive, Suite 301, Colchester, VT 05446
Estados Unidos de América  Fermyon Technologies, Inc.  1209 Orange Street Wilmington, Delaware 19801
Estados Unidos de América  Linode Limited Liability Company 249 Arch Street, Filadelfia, Pensilvania 19106
Estados Unidos de América  Lindia LLC 249 Arch Street, Filadelfia, Pensilvania 19106