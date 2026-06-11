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Este gran distrito escolar en Estados Unidos atiende a más de 180 000 estudiantes al año.
El desafío
El distrito determinó que necesitaba tomar medidas adicionales para controlar el acceso a su aplicación financiera o arriesgarse a no superar las auditorías internas en lo que respecta a la conformidad con las normas de seguridad de datos del sector de las tarjetas de pago (PCI-DSS).
Una visibilidad y políticas de segmentación detalladas reducirían el riesgo de incumplimiento y mejorarían la estrategia de seguridad en general. Por lo tanto, los responsables de TI del distrito escolar comenzaron a buscar la solución de segmentación adecuada.
La solución
El distrito escolar evaluó sus inversiones en soluciones existentes, así como otras posibles soluciones nuevas del mercado. Al final, la plataforma Akamai Guardicore Segmentation resultó ser la que se adaptaba mejor a sus requisitos.
Akamai Guardicore Segmentation proporcionó una visibilidad detallada del tráfico de este a oeste, así como funciones de segmentación fáciles de usar. Además, el enfoque definido por software de la plataforma suponía que no se necesitaran cambios en la red o en las aplicaciones para implementar las políticas de seguridad.
Una empresa de consultoría externa también participó en la evaluación de Akamai Guardicore Segmentation en un entorno de laboratorio. Después de que el proceso de evaluación fuera bien, el distrito escolar compró el producto y procedió a segmentar su aplicación financiera crítica.
La razón por la que elegí Akamai Guardicore Segmentation fue que vi la plataforma como un producto de seguridad y no solo una herramienta operativa.Director de Seguridad de la Información de un distrito escolar de Estados Unidos
Resultados
Visibilidad y políticas detalladas
Con Akamai Guardicore Segmentation, el distrito escolar puede ver la actividad del tráfico de este a oeste en detalle y controlar el acceso a los activos con políticas de segmentación detalladas.
Gracias a esta funcionalidad, el equipo de seguridad pudo ver claramente la actividad relacionada con la aplicación crítica. A continuación, pudo implementar las políticas adecuadas para cumplir los requisitos técnicos de las normas PCI DSS, sin interrumpir la actividad empresarial.
Protección de activos esenciales
Aunque el objetivo principal del distrito escolar era proteger la aplicación financiera y sus datos, los responsables de TI del distrito tienen planes más grandes a largo plazo para Akamai Guardicore Segmentation en su estrategia de seguridad.
El director de Seguridad de la Información del distrito explica: "La razón por la que elegí Akamai Guardicore Segmentation fue que vi la plataforma como un producto de seguridad y no solo una herramienta operativa".
La plataforma cuenta con una capacidad más amplia para evitar el movimiento lateral de los ciberdelincuentes que pueden comprometer el entorno del distrito escolar, incluidos los datos confidenciales de los estudiantes. Después de delimitar las aplicaciones financieras con políticas detalladas, el distrito tiene previsto añadir capas adicionales de seguridad a los activos menos esenciales.
Esto minimizará el impacto de cualquier filtración que pueda ocurrir en el futuro.
Detección de amenazas y respuesta
Además, gracias a las funciones únicas de búsqueda de amenazas de la plataforma, el distrito espera poder detectar y responder ante posibles amenazas más rápido que nunca.