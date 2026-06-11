

Este gran distrito escolar en Estados Unidos atiende a más de 180 000 estudiantes al año.



El desafío

El distrito determinó que necesitaba tomar medidas adicionales para controlar el acceso a su aplicación financiera o arriesgarse a no superar las auditorías internas en lo que respecta a la conformidad con las normas de seguridad de datos del sector de las tarjetas de pago (PCI-DSS).

Una visibilidad y políticas de segmentación detalladas reducirían el riesgo de incumplimiento y mejorarían la estrategia de seguridad en general. Por lo tanto, los responsables de TI del distrito escolar comenzaron a buscar la solución de segmentación adecuada.

La solución

El distrito escolar evaluó sus inversiones en soluciones existentes, así como otras posibles soluciones nuevas del mercado. Al final, la plataforma Akamai Guardicore Segmentation resultó ser la que se adaptaba mejor a sus requisitos.



Akamai Guardicore Segmentation proporcionó una visibilidad detallada del tráfico de este a oeste, así como funciones de segmentación fáciles de usar. Además, el enfoque definido por software de la plataforma suponía que no se necesitaran cambios en la red o en las aplicaciones para implementar las políticas de seguridad.

Una empresa de consultoría externa también participó en la evaluación de Akamai Guardicore Segmentation en un entorno de laboratorio. Después de que el proceso de evaluación fuera bien, el distrito escolar compró el producto y procedió a segmentar su aplicación financiera crítica.