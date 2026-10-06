El sector bancario ha experimentado una importante transformación en los últimos años, impulsada por la adopción de interfaces de programación de aplicaciones (API). Esta proliferación de API ha permitido a los bancos aprovechar nuevas oportunidades, mejorar las experiencias de los clientes e impulsar el crecimiento empresarial.

Las API han desempeñado un papel crucial a la hora de permitir una integración perfecta entre los diferentes sistemas y aplicaciones dentro del ecosistema bancario. Al exponer sus servicios y datos a través de API, los bancos ahora pueden colaborar con desarrolladores externos, startups de tecnología financiera y otras instituciones financieras para crear soluciones innovadoras y ampliar sus ofertas. Sin embargo, a pesar de estas claras ventajas, la exposición de las API no está exenta de riesgos.

Los riesgos de seguridad de las API pueden plantear amenazas importantes a la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de una API. Estos riesgos incluyen el acceso no autorizado, los ataques de inyección, los ataques de denegación de servicio, la transmisión de datos insegura, la autorización insuficiente y la derivación de privilegios, la falta de validación de entrada, el almacenamiento inseguro de credenciales y el registro y la supervisión inadecuados. Para hacer frente a estos riesgos, este líder en servicios bancarios se puso en contacto con Noname Security (ahora una empresa de Akamai).