Anteriormente, la empresa había estado utilizando Download Delivery de Akamai para distribuir archivos de imagen en miniatura de las portadas de los cómics y los banners publicitarios que se mostrarán en las páginas de ebookjapan, así como los archivos binarios que contienen los libros electrónicos. La gran cantidad de archivos de imagen que se muestran en el sitio web tiene un impacto muy significativo en la experiencia del usuario. Para mantener una carga de páginas fluida ante el repentino aumento de las solicitudes de acceso, la empresa necesitaba una forma de comprimir el tamaño de las imágenes más que nunca. Image & Video Manager es una solución que automatiza los flujos de trabajo de gestión de imágenes, como la compresión de imágenes, y optimiza y ofrece de forma inteligente imágenes y vídeos cortos de la más alta calidad para adaptarse al navegador web del usuario final. Reduce drásticamente el tamaño de los archivos de imagen y las cargas de trabajo de procesamiento de imágenes sin comprometer la calidad perceptible de la imagen. Esto se traduce en una mejora de los tiempos de carga en el sitio web, lo que mejora considerablemente la experiencia del usuario.

"Las imágenes en miniatura, como las portadas, se convierten a tres tamaños, en función del dispositivo del usuario. Habíamos estado redimensionando y comprimiendo estas imágenes con una herramienta que creamos nosotros mismos. La calidad de imagen de las portadas tiene un impacto significativo en las ventas, especialmente en el caso de los cómics electrónicos. Mantener la calidad de imagen también es esencial para establecer una relación de confianza con creadores y autores. Por eso nuestros diseñadores web son increíblemente particulares con respecto a la calidad de imagen y no estaban dispuestos a reducir el tamaño de la imagen más allá de un determinado nivel", explica Yuki.

La empresa encontró difícil mejorar el tiempo de carga de las páginas que tienen un impacto directo en la usabilidad y la rentabilidad. Fue entonces cuando descubrieron el algoritmo de compresión de imagen de Image & Video Manager basado en la calidad perceptiva como solución.

"Con Image & Video Manager, recomprimimos y cambiamos el tamaño de las imágenes en función de las capacidades de visualización del dispositivo, con lo que conseguimos una reducción del 33 % en el tamaño total de la imagen entregada en comparación con la situación anterior. También pudimos reducir el tamaño del archivo de algunas imágenes JPEG grandes en un 90 % o más sin comprometer la calidad de la imagen. Incluso los diseñadores web más estrictos y exigentes dieron el visto bueno a la calidad de imagen resultante", recuerda Yuki.

Otra ventaja impresionante fue la capacidad de ofrecer imágenes óptimas rápidamente, gracias a la compresión de imágenes automatizada. Aunque la empresa también había considerado los servicios prestados por otras empresas, eligió Image & Video Manager por sus ajustes de creación de imágenes altamente flexibles y por el hecho de que los ingenieros web no necesitarían modificar el código HTML para hacer referencia a las imágenes optimizadas.