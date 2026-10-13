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"Con Image & Video Manager, recomprimimos y cambiamos el tamaño de las imágenes en función de las capacidades de visualización del dispositivo, lo que se traduce en una reducción del 33 % en el tamaño total de la imagen en comparación con antes... Incluso los diseñadores web más exigentes y perfeccionistas dieron su aprobación a la calidad de la imagen de salida".— Yuki Terasawa, Grupo de Seguridad de la Oficina del director de seguridad de la información, Equipo de Infraestructura, eBook Initiative Japan Co., Ltd.
El reto de mejorar la experiencia del usuario y reducir los costes del tráfico de origen
La empresa eBook Initiative Japan Co., Ltd. se fundó en mayo de 2000 con el objetivo de proporcionar servicios para digitalizar y distribuir contenido. En septiembre de 2016, la compañía se convirtió en una filial consolidada de Yahoo Japan Corporation (en adelante "Yahoo") y SoftBank Group Corp. Con su servicio de libros electrónicos "ebookjapan" y su servicio de tienda online "bookfan" de libros en papel, se ha convertido en líder del sector de los libros electrónicos.
Yuki Terasawa, del equipo de infraestructura del grupo de seguridad de la oficina del director de seguridad de la información, nos cuenta más sobre las operaciones de la empresa:
"Nuestro servicio ebookjapan es actualmente uno de los mayores servicios de libros electrónicos de Japón, con más de 650 000 libros. Ofrecemos un montón de contenido atractivo, incluidos libros que solo están disponibles en ebookjapan. A medida que el entretenimiento es cada vez más diverso, debemos seguir ideando formas fluidas y sin complicaciones de llevar nuestro contenido a los usuarios finales para aumentar la cantidad de tiempo que pasan con nuestros cómics y libros".
La empresa también necesita poder adaptarse rápidamente a los cambios importantes del negocio. En la primavera de 2019, el número de solicitudes de acceso realizadas a su servidor de origen de entrega de contenido casi se triplicó cuando Yahoo! Bookstore de Yahoo e ebookjapan se integraron.
"Este aumento de las solicitudes de acceso llevó directamente a un aumento de los costes de tráfico pagados al centro de datos que aloja el servidor de origen. También necesitábamos concebir ideas para acelerar aún más los tiempos de entrega de contenido en nuestro sitio web y proporcionar una experiencia de usuario agradable. Para ello, teníamos en mente utilizar Image & Video Manager de Akamai para optimizar los datos de imagen y aprovechar el Cloud Wrapper para reducir drásticamente los costes de tráfico de origen", recuerda Yuki.
Mejora de la experiencia del usuario al tiempo que se mantiene la calidad de imagen
Anteriormente, la empresa había estado utilizando Download Delivery de Akamai para distribuir archivos de imagen en miniatura de las portadas de los cómics y los banners publicitarios que se mostrarán en las páginas de ebookjapan, así como los archivos binarios que contienen los libros electrónicos. La gran cantidad de archivos de imagen que se muestran en el sitio web tiene un impacto muy significativo en la experiencia del usuario. Para mantener una carga de páginas fluida ante el repentino aumento de las solicitudes de acceso, la empresa necesitaba una forma de comprimir el tamaño de las imágenes más que nunca. Image & Video Manager es una solución que automatiza los flujos de trabajo de gestión de imágenes, como la compresión de imágenes, y optimiza y ofrece de forma inteligente imágenes y vídeos cortos de la más alta calidad para adaptarse al navegador web del usuario final. Reduce drásticamente el tamaño de los archivos de imagen y las cargas de trabajo de procesamiento de imágenes sin comprometer la calidad perceptible de la imagen. Esto se traduce en una mejora de los tiempos de carga en el sitio web, lo que mejora considerablemente la experiencia del usuario.
"Las imágenes en miniatura, como las portadas, se convierten a tres tamaños, en función del dispositivo del usuario. Habíamos estado redimensionando y comprimiendo estas imágenes con una herramienta que creamos nosotros mismos. La calidad de imagen de las portadas tiene un impacto significativo en las ventas, especialmente en el caso de los cómics electrónicos. Mantener la calidad de imagen también es esencial para establecer una relación de confianza con creadores y autores. Por eso nuestros diseñadores web son increíblemente particulares con respecto a la calidad de imagen y no estaban dispuestos a reducir el tamaño de la imagen más allá de un determinado nivel", explica Yuki.
La empresa encontró difícil mejorar el tiempo de carga de las páginas que tienen un impacto directo en la usabilidad y la rentabilidad. Fue entonces cuando descubrieron el algoritmo de compresión de imagen de Image & Video Manager basado en la calidad perceptiva como solución.
"Con Image & Video Manager, recomprimimos y cambiamos el tamaño de las imágenes en función de las capacidades de visualización del dispositivo, con lo que conseguimos una reducción del 33 % en el tamaño total de la imagen entregada en comparación con la situación anterior. También pudimos reducir el tamaño del archivo de algunas imágenes JPEG grandes en un 90 % o más sin comprometer la calidad de la imagen. Incluso los diseñadores web más estrictos y exigentes dieron el visto bueno a la calidad de imagen resultante", recuerda Yuki.
Otra ventaja impresionante fue la capacidad de ofrecer imágenes óptimas rápidamente, gracias a la compresión de imágenes automatizada. Aunque la empresa también había considerado los servicios prestados por otras empresas, eligió Image & Video Manager por sus ajustes de creación de imágenes altamente flexibles y por el hecho de que los ingenieros web no necesitarían modificar el código HTML para hacer referencia a las imágenes optimizadas.
Los costes del tráfico de origen se redujeron aproximadamente en un 90 % gracias a la mejora de la descarga
Mientras tanto, la empresa adoptó Cloud Wrapper para reducir los costes de tráfico de origen. Cloud Wrapper se sitúa entre el servidor de origen y el servidor de caché de CDN, lo que proporciona un espacio de caché reservado para el contenido de cola larga que, de otro modo, no estaría bien optimizado para la distribución de CDN.
"La necesidad de cambiar el contenido de los libros electrónicos que distribuimos a contenido de cola larga se hizo aún más evidente con el aumento del número de títulos y de usuarios que vino con nuestra integración con Yahoo! Bookstore. Ya no podíamos seguir solo con la caché de Download Delivery, ya que esto nos obligaba a ir al origen con más frecuencia para recuperar el contenido. Los costes de lectura (o salida) de los datos del servidor de origen AWS S3 ya no se podían ignorar, y necesitábamos mejorar la descarga de contenido de CDN para reducir el gasto", explica Yuki.
Al aplicar Cloud Wrapper, la empresa pudo mejorar la descarga de contenido, reducir las solicitudes de acceso al servidor de origen y reducir los costes de salida.
"Anteriormente, la descongestión de contenido alcanzó hasta un 93,8 % a través de un ajuste preciso con ayuda de Akamai. Pero esto mejoró aún más con la adopción de Cloud Wrapper hasta lograr el 99,3 %. Gracias a ello, nuestros costes de salida de AWS se han reducido en aproximadamente un 90 %, lo cual representa un logro significativo", afirma Yuki.
Distribución de imágenes de alta calidad a la vez que se reducen los costes
La empresa comenzó a utilizar Image & Video Manager en octubre de 2019 y, poco después, comenzó a utilizar Cloud Wrapper a finales de enero de 2020.
"También nos planteamos sustituir la CDN para mantener bajos nuestros costes totales. Sin embargo, Akamai fue el único proveedor de TI que podía cumplir nuestros dos estrictos requisitos: mejorar la experiencia del usuario y reducir los costes de tráfico de origen. Además, Image & Video Manager automatiza el flujo de trabajo de gestión de imágenes para ofrecer la mejor imagen para el entorno de navegación web de cada usuario. Esto no solo reduce nuestra carga de trabajo, sino que también nos permite publicar títulos rápidamente y proporcionar un servicio que ayuda a los usuarios a encontrar fácilmente los libros que les gustan, independientemente de su dispositivo o conexión a Internet".
Estos resultados no han pasado desapercibidos, y Yuki Terasawa ha sido nombrado MVP de su departamento.
Ajuste más preciso y prevención de oportunidades perdidas en el futuro
La empresa comenzó a utilizar Image & Video Manager en octubre de 2019 y, poco después, comenzó a utilizar Cloud Wrapper a finales de enero de 2020.
"También nos planteamos sustituir la CDN para mantener bajos nuestros costes totales. Sin embargo, Akamai fue el único proveedor de TI que podía cumplir nuestros dos estrictos requisitos: mejorar la experiencia del usuario y reducir los costes de tráfico de origen. Además, Image & Video Manager automatiza el flujo de trabajo de gestión de imágenes para ofrecer la mejor imagen para el entorno de navegación web de cada usuario. Esto no solo reduce nuestra carga de trabajo, sino que también nos permite publicar títulos rápidamente y proporcionar un servicio que ayuda a los usuarios a encontrar fácilmente los libros que les gustan, independientemente de su dispositivo o conexión a Internet".
Estos resultados no han pasado desapercibidos, y Yuki Terasawa ha sido nombrado MVP de su departamento.
Acerca de eBook Initiative Japan Co., Ltd.
Fundada en mayo de 2000 con el objetivo de proporcionar servicios de digitalización y distribución de contenido, la empresa se convirtió en una filial consolidada de Yahoo Japan Corporation y SoftBank Group Corp. en septiembre de 2016. La compañía dirige actualmente el servicio de ventas de libros electrónicos ebookjapan y el servicio de ventas online de libros en papel bookfan en asociación con Yahoo. Gracias a su fortaleza como empresa líder durante los últimos 20 años, su servicio ebookjapan es actualmente uno de los mayores servicios de libros electrónicos de Japón, con más de 650 000 libros en oferta, centrados especialmente en los cómics.
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