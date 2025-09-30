X
Accelerated Compute

Optimice el rendimiento de sus aplicaciones con ASIC, que ahora incorpora VPU de NETINT para la transcodificación multimedia.

Agilice y ahorre al transcodificar con VPU en la nube

Optimice la transcodificación de contenido multimedia con las unidades de procesamiento de vídeo (VPU) T1U Quadra de NETINT, ya disponibles en Akamai Cloud. Expanda su streaming multimedia de eventos en directo y vídeo a la carta (VOD) a la vez que reduce costes y libera recursos de su CPU para otros usos esenciales; todo ello con unas transcodificaciones con un rendimiento igual o superior al de costosas soluciones basadas en CPU y GPU.

El cuádruple de densidad de streaming con VPU rentables en la nube 

Ofrezca servicios de vídeo a la carta (VOD) de alto rendimiento y streaming en directo con hasta 30 flujos simultáneos por VPU. Ahórrese el coste y la complejidad del hardware de VPU propio y use la nube según necesite.

Elija el plan que mejor se ajuste a sus necesidades: Accelerated, Premium o GPU

La infraestructura de nube se adapta a sus necesidades. Cambie de plan cómodamente (Accelerated, Premium o GPU) para ajustarse a las necesidades de rendimiento de las aplicaciones y optimizar su gasto en la nube.

Escalabilidad adaptable para las VPU y acceso bajo demanda a la nube

Amplíe los recursos de la VPU en cualquier momento y lugar según necesite. Tanto si está probando por primera vez las VPU como si las va a incorporar a su hardware actual, la nube le permitirá crecer rápidamente sin necesidad de ninguna inversión inicial.

Características clave

Implemente las VPU a nivel global

Los planes acelerados con VPU están disponibles en las regiones de Akamai Cloud de Norteamérica, Europa y Asia. Contáctenos para obtener información sobre otras ubicaciones.

Utilice los SDK de transcodificación multimedia incluidos

Las VPU de NETINT incluyen FFmpeg, compresión H.264 e integraciones HDR que forman parte de los kits de desarrollo de software (SDK) de NETINT.

Configure redes seguras con facilidad

Segmente el tráfico y bloquee el acceso a su instancia acelerada con compatibilidad con firewall en la nube, VLAN y VPC gratis.

Características

  • Las VPU incluyen compresión AVC/H.264 básica integrada, y codificación/descodificación Main, High o High 10,  ideal para velocidades de Internet variables
  • Acceda a las VPU en la nube a partir de 0,42 USD por hora
  • Agregue nodos de trabajo de Accelerated Compute a los clústeres gestionados de Kubernetes
  • Elija entre tres planes cuidadosamente personalizados para implementar hasta dos VPU dedicadas por instancia
  • Ahorre con unos costes de salida reducidos, con hasta un 90 % del coste: 0,005 USD (¡medio centavo!) por GB
  • Configure e implemente instancias de Accelerated Compute con Terraform
  • Transmita vídeos nítidos con la integración nativa de HDR para mejorar el contraste, brillo y precisión del color
  • Minimice el coste por flujo con recursos en la nube diseñados para cargas de trabajo multimedia
  • Configure fácilmente las Private Networking con VLAN y VPC

Planes de precios de Accelerated Compute

Precios a partir de 280 USD/mes (0,42 USD/h) para una instancia pequeña de computación NETINT Quadra T1U x1 con 1 VPU, 8 núcleos de vCPU, 16 GB de memoria y 200 GB de almacenamiento SSD.

Explore otros planes informáticos de Akamai Cloud

Casos de uso de Accelerated Compute

En la actualidad, las VPU están cada vez más presentes en las tareas relacionadas con el contenido multimedia, ya que favorecen una transcodificación más rápida, menores costes y la escalabilidad.

Streaming de vídeo a la carta

Transmita vídeos de alto rendimiento sin pagar más por las GPU. Las VPU son una alternativa rentable a la transcodificación basada en CPU y GPU con una mayor densidad de streaming y un procesamiento multimedia optimizado para plataformas como servicios de vídeo a la carta (VOD), software como servicio (SaaS) multimedia y proveedores de OTT.

Streaming de eventos en directo

Reduzca la latencia y maximice la calidad del streaming de los eventos en directo. Desde conciertos y eventos deportivos hasta emisiones de escala global: las VPU basadas en la nube minimizan los retrasos en la transcodificación y ofrecen codificación AV1 en hasta 8K HDR, lo que garantiza una experiencia de visionado óptima con una latencia ultrabaja.

Contenido de redes sociales basado en vídeo

Suba contenido multimedia de gran tamaño con reproducción instantánea. El vídeo en formato corto, el contenido generado por los usuarios y las transmisiones en vivo de los usuarios son cada vez más populares en las plataformas. Y las VPU aceleran la codificación, reducen la carga informática y ofrecen un procesamiento multimedia más rápido y escalable sin necesidad de una costosa infraestructura de hardware local.

