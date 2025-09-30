Accelerated Compute

Optimice la transcodificación de contenido multimedia con las unidades de procesamiento de vídeo (VPU) T1U Quadra de NETINT, ya disponibles en Akamai Cloud. Expanda su streaming multimedia de eventos en directo y vídeo a la carta (VOD) a la vez que reduce costes y libera recursos de su CPU para otros usos esenciales; todo ello con unas transcodificaciones con un rendimiento igual o superior al de costosas soluciones basadas en CPU y GPU.