Transmita vídeos de alto rendimiento sin pagar más por las GPU. Las VPU son una alternativa rentable a la transcodificación basada en CPU y GPU con una mayor densidad de streaming y un procesamiento multimedia optimizado para plataformas como servicios de vídeo a la carta (VOD), software como servicio (SaaS) multimedia y proveedores de OTT.
Agilice y ahorre al transcodificar con VPU en la nube
Optimice la transcodificación de contenido multimedia con las unidades de procesamiento de vídeo (VPU) T1U Quadra de NETINT, ya disponibles en Akamai Cloud. Expanda su streaming multimedia de eventos en directo y vídeo a la carta (VOD) a la vez que reduce costes y libera recursos de su CPU para otros usos esenciales; todo ello con unas transcodificaciones con un rendimiento igual o superior al de costosas soluciones basadas en CPU y GPU.
Características clave
- Las VPU incluyen compresión AVC/H.264 básica integrada, y codificación/descodificación Main, High o High 10, ideal para velocidades de Internet variables
- Acceda a las VPU en la nube a partir de 0,42 USD por hora
- Agregue nodos de trabajo de Accelerated Compute a los clústeres gestionados de Kubernetes
- Elija entre tres planes cuidadosamente personalizados para implementar hasta dos VPU dedicadas por instancia
- Ahorre con unos costes de salida reducidos, con hasta un 90 % del coste: 0,005 USD (¡medio centavo!) por GB
- Configure e implemente instancias de Accelerated Compute con Terraform
- Transmita vídeos nítidos con la integración nativa de HDR para mejorar el contraste, brillo y precisión del color
- Minimice el coste por flujo con recursos en la nube diseñados para cargas de trabajo multimedia
- Configure fácilmente las Private Networking con VLAN y VPC
En la actualidad, las VPU están cada vez más presentes en las tareas relacionadas con el contenido multimedia, ya que favorecen una transcodificación más rápida, menores costes y la escalabilidad.
Streaming de vídeo a la carta
Streaming de eventos en directo
Reduzca la latencia y maximice la calidad del streaming de los eventos en directo. Desde conciertos y eventos deportivos hasta emisiones de escala global: las VPU basadas en la nube minimizan los retrasos en la transcodificación y ofrecen codificación AV1 en hasta 8K HDR, lo que garantiza una experiencia de visionado óptima con una latencia ultrabaja.
Contenido de redes sociales basado en vídeo
Suba contenido multimedia de gran tamaño con reproducción instantánea. El vídeo en formato corto, el contenido generado por los usuarios y las transmisiones en vivo de los usuarios son cada vez más populares en las plataformas. Y las VPU aceleran la codificación, reducen la carga informática y ofrecen un procesamiento multimedia más rápido y escalable sin necesidad de una costosa infraestructura de hardware local.
