Para Sidebottom y Navy Federal, la velocidad con la que TrafficPeak empezó a proporcionar resultados marcó un antes y un después, ya que solucionó de inmediato una deficiencia crítica. "Recibimos datos actualizados cada 5 o 10 segundos. Ahora, los equipos de ingeniería en la nube, API y banca digital, junto con los directivos, tienen una visión clara de lo satisfechos que están los miembros, casi en tiempo real", dice Sidebottom.

Gracias a TrafficPeak, Navy Federal identifica problemas de rendimiento y estabilidad al instante, y rastrea sus consecuencias en la experiencia del usuario con la aplicación. A través de un panel de componentes críticos, Sidebottom controla alrededor de 15 llamadas de servicio clave y supervisa las métricas de rendimiento en diferentes percentiles.

"Ver todo a la vez y correlacionar los problemas de diferentes llamadas a aplicaciones nos permite detectar problemas en cascada antes de que se agraven. Así, podemos recuperarnos de los incidentes más rápido que nunca", continúa.

Cuando algo va mal, Sidebottom no pierde tiempo con suposiciones ni armando un equipo internacional que evalúe la experiencia de todos los miembros a nivel mundial. En su lugar, "identificamos el momento exacto en que empezó el problema y cómo está afectando a otras áreas. A continuación, proporcionamos datos exactos y con fecha y hora al equipo adecuado para que pueda solucionarlo rápidamente".

Esta observabilidad en tiempo real ahorra a Navy Federal tanto tiempo como dinero, lo que reduce significativamente los tiempos de resolución. "TrafficPeak proporciona una buena visibilidad, exactamente cuando la necesitamos. Ahora que podemos controlar el estado de cada función en tiempo real, solucionamos los problemas mucho más rápidamente".