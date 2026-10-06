Netskope a décidé d'utiliser la plateforme Noname de sécurité des API (désormais intégrée à Akamai API Security) pour protéger ses API en pré-production et en production. Pour sécuriser les API en production, elle a utilisé le module Discovery d'Akamai API Security afin d'obtenir un inventaire précis des API internes, externes et tierces de ses clients, et pour classer les données sensibles qui avaient transité sur ces API. Une fois en possession de cet inventaire précis, elle a utilisé le module Runtime Protection pour détecter les anomalies et bloquer les attaques d'API en temps réel.

Pour la pré-production, Netskope a utilisé la solution de test de la sécurité des API d'Akamai, qui aide les entreprises à tester les API en vue de détecter les vulnérabilités et les erreurs de configuration avant leur déploiement. Cette solution peut exécuter automatiquement plus de 100 tests dynamiques qui simulent le trafic malveillant, ce qui aide les développeurs d'une entreprise à sécuriser leur code tout en garantissant la sécurité de l'API qu'ils sont sur le point de publier pour les clients.

Pendant la phase d'évaluation, les développeurs ont immédiatement identifié les fonctionnalités qui leur faciliteraient la vie. Ils se sont rendu compte qu'Akamai pouvait être utile lorsque le développeur ne disposait pas d'une spécification d'API en raison de son ancienneté, car ils étaient désormais en mesure d'en créer une rapidement. Ils n'ont pas besoin d'examiner le code pour comprendre l'API, car la spécification est créée automatiquement pour eux. Il en va de même pour les journaux et les transactions. Les développeurs peuvent effectuer des requêtes dans différents systèmes et consulter les lignes de journal.

Sans surprise, la plateforme a également été une réussite pour l'équipe de sécurité, qui a non seulement commencé à détecter les attaques traditionnelles, mais a également découvert des menaces plus sophistiquées.