Netskope est un leader mondial de la cybersécurité qui redéfinit la sécurité du cloud, des données et des réseaux. Des milliers de clients, dont plus de 25 des entreprises du classement Fortune 100, font confiance à Netskope pour répondre aux menaces en constante évolution, faciliter les changements technologiques et les aider à respecter les réglementations.
Parmi les nombreux domaines technologiques stratégiques qu'elle protège, Netskope est responsable de la sécurisation de dizaines de milliers d'API dans le monde entier – un exploit que l'entreprise ne pouvait réaliser qu'en adoptant une nouvelle approche qui aille au-delà de la sécurité traditionnelle des applications. Après avoir découvert des lacunes dans la posture de sécurité des API de l'un de ses clients, Netskope s'est tourné vers Noname Security (désormais une entreprise Akamai) pour obtenir les outils de nouvelle génération nécessaires à la protection de ses clients contre les attaques d'API malveillantes.