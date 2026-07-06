- Les défenses DNS intégrées reflètent une connaissance approfondie des risques encourus par les réseaux fixes et mobiles
- Les fonctionnalités de disponibilité des serveurs de noms accélèrent l'accès au contenu même en cas de charges extrêmes
- Une prise en charge ECS (EDNS Client Subnet) étendue améliore l'expérience utilisateur et optimise la diffusion
- Les optimisations des performances permettent de réduire les frais d'exploitation et les dépenses d'investissement
- Des défenses uniques contre l'empoisonnement du cache protègent les abonnés et les propriétaires de contenu
- La télémétrie, les statistiques de requêtes, les rapports et les intégrations de Big Data propulsent les opérations et les initiatives de sécurité
- Une conception logicielle résiliente permet de maximiser la disponibilité et de minimiser le stress opérationnel
- Des règles précises permettent de filtrer les requêtes indésirables et de protéger le trafic légitime
- Des options cloud et une prise en charge complète du chiffrement DNS (DoH, DoT, DoQ)
Spécialement conçus pour les fournisseurs de services fixes et mobiles
Optimisez l’expérience utilisateur et simplifiez les opérations en fournissant des réponses à faible latence, une grande résilience et une capacité élevée avec les résolveurs Akamai CacheServe. Prenez en charge les services de communication, les messageries électroniques et les applications pour améliorer les offres d'accès à Internet à l'aide des serveurs de référence AuthServe d'Akamai. Les solutions DNS Infrastructure d'Akamai sont déployées par plus de 130 fournisseurs d'accès à Internet et opérateurs de réseaux mobiles avec près d'un milliard d'abonnés dans le monde.
Moins de frais généraux. Une sécurité renforcée. Une personnalisation accrue.
Fonctionnement de DNS Infrastructure
Fonctionnalités
Cas d'utilisation de DNS Infrastructure
Les résolveurs DNS intelligents garantissent une expérience utilisateur exceptionnelle et activent les services.
Mettez à niveau votre DNS pour transformer votre entreprise
Les fournisseurs d'accès à Internet et les opérateurs de réseaux mobiles du monde entier recherchent comment améliorer leurs services tout en gérant efficacement les coûts. Les familles et les entreprises exigent la meilleure expérience Internet possible et cherchent des moyens de minimiser les problèmes de sécurité sur Internet. Les fournisseurs de services sont bien équipés pour les aider.
Les résolveurs CacheServe assurent la réactivité du réseau et ajoutent de la valeur aux offres de services d'accès à Internet de base, en aidant les fournisseurs à démontrer leur engagement à protéger leurs clients tout en générant du chiffre d'affaires supplémentaire.
Les optimisations des performances fournissent des réponses à faible latence aux requêtes, même en cas de charges extrêmes. Elles réduisent également les coûts et simplifient les opérations grâce à la consolidation des résolveurs moins performants. La réduction du nombre de serveurs diminue les coûts de racks, d'alimentation et de refroidissement et de gestion, mais aussi le temps de travail du personnel.
Les services Secure Internet Access d'Akamai exploitent les résolveurs DNS Infrastructures intelligents pour protéger les domiciles et les lieux de travail contre les logiciels malveillants, les ransomware, l'hameçonnage, les botnets, etc. Ils fournissent une couche de défenses fondamentale qui tire parti de la puissance des réseaux des fournisseurs et des forces opérationnelles : l'évolutivité, la portée et la fiabilité.
Offrez des services Web toujours actifs à grande échelle
Les serveurs DNS AuthServe de référence sont utilisés pour configurer, publier et distribuer les données de zone. Ils permettent un accès dynamique à un large éventail de services de communication de fournisseurs d'accès à Internet et d'opérateurs de réseaux mobiles, de messageries électroniques et d'applications de marque qui améliorent les offres d'accès à Internet.
AuthServe est une solution sous licence sur site conçue pour la gestion sécurisée des zones sans temps d'arrêt. Destinée aux fournisseurs de services, elle peut s'adapter à des dizaines de milliers de zones et à des dizaines de millions d'enregistrements. Le logiciel conçu pour la résilience prend en charge plusieurs serveurs primaires actifs pour assurer une haute disponibilité et la reprise après sinistre. Les améliorations opérationnelles permettent de consolider plusieurs services de référence disparates pour prendre en charge les vues internes et externes des mêmes données, ainsi que pour gérer la prolifération qui peut être introduite sur les réseaux résidentiels, professionnels, mobiles et informatiques.
Un gestionnaire de configuration en option offre une interface intuitive pour la configuration des serveurs DNS à l'échelle du réseau. Il rationalise et automatise l'administration quotidienne et réduit les frais d'exploitation. Des contrôles d'accès basés sur les rôles, des audits et des flux de travail sont mis en place afin d'assurer la conformité aux exigences de sécurité et de gestion des changements.
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
DNS Infrastructure est un ensemble de solutions conçues pour les fournisseurs de services. CacheServe est un résolveur évolutif, sécurisé et hautes performances conçu pour assurer la réactivité en cas de charges lourdes. AuthServe est un serveur de référence fiable utilisé pour publier l'accès aux services IP et prenant en charge des dizaines de millions d'enregistrements.
CacheServe est conçu pour optimiser la sécurité, l'évolutivité, les performances et la disponibilité dans les réseaux les plus exigeants. Les connaissances de la conception initiale ont permis de résister aux attaques DNS plus de 20 ans sans aucune modification. Les règles à valeur ajoutée, la télémétrie, la collecte de données et la virtualisation rationalisent les opérations et permettent de fournir des services
AuthServe prend en charge plusieurs serveurs primaires actifs pour assurer une haute disponibilité et la reprise après sinistre. Plusieurs services de référence disparates peuvent être consolidés pour prendre en charge les vues internes et externes des mêmes données, ainsi que pour gérer la prolifération qui peut être introduite sur les réseaux résidentiels, professionnels, mobiles et informatiques.
- CacheServe est conçu pour prendre en charge des services de sécurité personnalisés centrés sur les abonnés, afin d'aider les fournisseurs à différencier leurs offres d'accès à Internet et à générer du chiffre d'affaires.
- Des structures de cache spécialisées, des algorithmes adaptatifs de réponse aux requêtes et d'autres optimisations garantissent la résilience en cas de charges extrêmes, un taux de requêtes par seconde élevé et une latence faible.
- Un langage de règle riche avec une syntaxe centrée sur le DNS protège le DNS, les abonnés et les réseaux contre les abus. Les vues légères adaptent les services en toute fluidité.
- Les défenses en couches de pointe protègent contre toutes les formes d'empoisonnement du cache et d'autres attaques DNS.
- Les capacités de chiffrement DNS (DoT et DoH) aident à garantir la confidentialité entre les clients et les résolveurs.
Les fournisseurs de services rivalisent pour attirer les clients qui ont des attentes élevées en matière d'expériences digitales personnalisées. Pour s'imposer sur le marché, les fournisseurs doivent donc passer d'un service centré sur le réseau à un service centré sur les abonnés pour attirer et fidéliser plus de clients et augmenter leur chiffre d'affaires et leurs parts de marché.
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