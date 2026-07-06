Les fournisseurs d'accès à Internet et les opérateurs de réseaux mobiles du monde entier recherchent comment améliorer leurs services tout en gérant efficacement les coûts. Les familles et les entreprises exigent la meilleure expérience Internet possible et cherchent des moyens de minimiser les problèmes de sécurité sur Internet. Les fournisseurs de services sont bien équipés pour les aider.



Les résolveurs CacheServe assurent la réactivité du réseau et ajoutent de la valeur aux offres de services d'accès à Internet de base, en aidant les fournisseurs à démontrer leur engagement à protéger leurs clients tout en générant du chiffre d'affaires supplémentaire.



Les optimisations des performances fournissent des réponses à faible latence aux requêtes, même en cas de charges extrêmes. Elles réduisent également les coûts et simplifient les opérations grâce à la consolidation des résolveurs moins performants. La réduction du nombre de serveurs diminue les coûts de racks, d'alimentation et de refroidissement et de gestion, mais aussi le temps de travail du personnel.



Les services Secure Internet Access d'Akamai exploitent les résolveurs DNS Infrastructures intelligents pour protéger les domiciles et les lieux de travail contre les logiciels malveillants, les ransomware, l'hameçonnage, les botnets, etc. Ils fournissent une couche de défenses fondamentale qui tire parti de la puissance des réseaux des fournisseurs et des forces opérationnelles : l'évolutivité, la portée et la fiabilité.