Che cos'è il credential stuffing?

Il credential stuffing è un'attività redditizia per i criminali informatici e un evento potenzialmente costoso per le aziende. Secondo il Ponemon Institute, il costo associato agli attacchi di credential stuffing può variare da 6 milioni di dollari a 54 milioni di dollari all'anno, tra perdite legate a frodi, problemi di downtime delle applicazioni e tasso di abbandono dei clienti.

Il credential stuffing è un attacco informatico automatizzato in cui gli hacker utilizzano i bot per cercare continuamente di accedere a un sito web con credenziali di accesso rubate, spesso ottenute attraverso campagne di phishing o violazioni di dati su larga scala e distribuite o vendute in forum clandestini. Questi attacchi riescono spesso maggiormente perché le persone tendono a riutilizzare le password in più account. Quando gi criminali scoprono una serie di credenziali funzionanti, possono utilizzarle per accedere illegalmente alla rete di un'azienda o vendere le credenziali convalidate ad altri criminali che possono utilizzarle per commettere furto di dati, controllo degli account (ATO) e altre attività fraudolente.

Sfortunatamente, è difficile arrestare gli attacchi di credential stuffing poiché non hanno un modello che ne semplifichi l'identificazione e il blocco. Poiché questi tipi di attacchi sono in genere automatizzati, una tecnologia di gestione dei bot in tempo reale costituisce spesso il miglior sistema di difesa.