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Background

iHeartMedia Inc.

Akamai aiuta a garantire agli ascoltatori di iHeartMedia una programmazione e un audio di alta qualità sia tramite radio sia online

Logo di iHeartMedia Inc.

Sede

San Antonio, Texas (USA) https://www.iheartmedia.com

Settore

Media
Testimonial del cliente Clear Channel

La rete di iHeartMedia comprende circa 1.200 siti web di stazioni radio, dei quali più di 500 trasmettono contenuti in live streaming. La sfida dell'azienda è offrire il medesimo alto livello di qualità agli ascoltatori online, specialmente per il fatto che questi ultimi stanno aumentando costantemente e molto più rapidamente del previsto.

Le aspettative dei consumatori, quanto a programmazione di alta qualità, rapidità di download e ottimizzazione dello streaming dei contenuti, non fanno che aumentare. In passato, iHeartMedia si serviva di più fornitori. Tuttavia, queste aziende semplicemente non erano in grado di tenere il passo con la rapida crescita o di supportare le sue esigenze di streaming e di infrastruttura. iHeartMedia ha, quindi, scelto Akamai come unico fornitore, per la sua scalabilità e per l'offerta di download più veloci.

Il risultato è stato un miglioramento della qualità e dell'affidabilità dello streaming. Collaborando con Akamai, iHeartMedia è riuscita a semplificare le proprie operazioni. Servendosi dell'ampia scelta di servizi di Akamai e della loro semplice implementazione, iHeartMedia è stata anche in grado di velocizzare lo sviluppo di programmazioni varie e uniche nel loro genere.

Informazioni su Akamai

Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.

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