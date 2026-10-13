La rete di iHeartMedia comprende circa 1.200 siti web di stazioni radio, dei quali più di 500 trasmettono contenuti in live streaming. La sfida dell'azienda è offrire il medesimo alto livello di qualità agli ascoltatori online, specialmente per il fatto che questi ultimi stanno aumentando costantemente e molto più rapidamente del previsto.

Le aspettative dei consumatori, quanto a programmazione di alta qualità, rapidità di download e ottimizzazione dello streaming dei contenuti, non fanno che aumentare. In passato, iHeartMedia si serviva di più fornitori. Tuttavia, queste aziende semplicemente non erano in grado di tenere il passo con la rapida crescita o di supportare le sue esigenze di streaming e di infrastruttura. iHeartMedia ha, quindi, scelto Akamai come unico fornitore, per la sua scalabilità e per l'offerta di download più veloci.

Il risultato è stato un miglioramento della qualità e dell'affidabilità dello streaming. Collaborando con Akamai, iHeartMedia è riuscita a semplificare le proprie operazioni. Servendosi dell'ampia scelta di servizi di Akamai e della loro semplice implementazione, iHeartMedia è stata anche in grado di velocizzare lo sviluppo di programmazioni varie e uniche nel loro genere.