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Background

iHeartMedia Inc.

Akamai는 우수한 전송 기술을 통해 iHeartMedia의 청취자들이 라디오 또는 온라인으로 고품질 프로그램을 즐길 수 있도록 지원합니다.

iHeartMedia Inc 로고

위치

미국 텍사스주 샌안토니오 https://www.iheartmedia.com

업종

미디어
Clear Channel 고객 후기

iHeartMedia의 네트워크는 약 1,200개의 라디오 방송국 웹 사이트로 이루어져 있습니다. 이 중에서 500여 개의 사이트가 온라인 콘텐츠를 라이브로 스트리밍합니다. 라이브 방송국들은 예상보다 많이 늘어난 수의 온라인 청취자들에게 라디오와 동일한 높은 수준의 청취 경험을 제공해야 한다는 과제에 직면해 있습니다.

또한, 다운로드가 빠르게 완료되고 끊김 없이 스트리밍되는 고품질 프로그램에 대한 소비자들의 기대치는 높아만 가고 있습니다. iHeartMedia는 여러 벤더들을 고려해 보았지만 iHeartMedia의 성장 속도에 발맞추어 스트리밍 및 인프라 요구를 지원할 수 있는 업체는 없었습니다. 그러나, 뛰어난 확장성과 빠른 다운로드 속도를 제공할 수 있는 역량을 갖춘 Akamai가 iHeartMedia의 독점 공급업체로 선정되었습니다.

덕분에 iHeartMedia는 향상된 품질과 높은 안정성으로 스트리밍 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다. iHeartMedia는 Akamai와 함께 자사의 운영을 능률화하고 간소화하는 데 성공했습니다. 또한, 손쉽게 구현 가능한 Akamai의 다양한 서비스를 활용한 결과, iHeartMedia는 독창적이고 다채로운 프로그램을 더욱 빠르게 개발할 수 있었습니다.

Akamai 소개

Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.

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