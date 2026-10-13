A rede da iHeartMedia tem aproximadamente 1.200 websites de estações de rádio. Mais de 500 desses websites transmitem conteúdo on-line ao vivo. Seu desafio é fornecer a mesma alta qualidade de experiência para os ouvintes que sintonizam on-line, principalmente porque sua audiência on-line continua a crescer muito mais rápido do que o esperado.

As expectativas dos clientes para programação de alta qualidade que é baixada rapidamente e transmitida de maneira fluida estão só aumentando. No passado, a iHeartMedia alternava entre vários fornecedores. No entanto, essas empresas simplesmente não conseguiram acompanhar seu rápido crescimento nem atender às suas necessidades de streaming e infraestrutura. A iHeartMedia escolheu a Akamai como um provedor exclusivo pela capacidade dela em dimensionar e entregar downloads mais rápidos.

Como resultado, as transmissões são entregues com melhor qualidade e são mais confiáveis. Trabalhando com a Akamai, a iHeartMedia conseguiu agilizar e simplificar suas operações. Aproveitando o amplo menu de serviços da Akamai, juntamente com a facilidade de implementação, a iHeartMedia também pôde acelerar o desenvolvimento de uma programação exclusiva e diversificada.