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iHeartMedia Inc.

Akamaiは、高品質の配信を可能にすることで、iHeartMediaのリスナーがラジオでもオンラインでも質の高いプログラムを楽しめるようにサポートしています

iHeartMedia Incのロゴ

所在地

米国、テキサス州サンアントニオhttps://www.iheartmedia.com

業種

メディア
お客様の声：クリアチャネル

iHeartMediaのネットワークは、約1,200のラジオ放送局のWebサイトで構成されています。これらのうち500以上ものサイトがライブ・オンライン・コンテンツのストリーミング配信を行っています。その課題は、オンラインでラジオを聴くリスナーにも同じように質の高い体験を提供できるようにすることです。オンライン視聴者数は予想を超えるペースで伸び続けています。

すばやいダウンロードと円滑なストリーミングが可能な質の高いプログラムを求める視聴者の期待は高まる一方です。これまで、iHeartMediaは複数のベンダーを利用していました。しかし、これらのベンダーはiHeartMediaの急速な成長に追いつくことができず、ストリーミングやインフラのニーズにも対応できませんでした。そのためiHeartMediaは、Akamaiを唯一のプロバイダーとして選択しました。Akamaiなら、規模の拡大に対応することも、ダウンロードを高速化することもできるからです。

その結果、高品質のストリーミング配信が可能となり、信頼性も向上しました。Akamaiとの協力により、iHeartMediaは業務を合理化し、シンプル化することができました。また、Akamaiが提供する幅広いサービスメニューと簡単な実装は、iHeartMediaがさまざまな独自のプログラムを開発するうえでも大いに役立っています。

Akamaiについて

Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。

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