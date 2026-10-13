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iHeartMedia Inc.

Akamai ayuda a garantizar que los oyentes de iHeartMedia disfruten de una buena programación retransmitida con alta calidad tanto en la radio como online

Logotipo de iHeartMedia Inc

Ubicación

San Antonio, Texas, EE. UU. https://www.iheartmedia.com

Sector

Multimedia
Testimonio de cliente: Clear Channel

La red de iHeartMedia está formada por aproximadamente 1200 sitios web de emisoras de radio, y más de 500 de estos sitios retransmiten contenido online en directo. La empresa se enfrenta al desafío de proporcionar a sus oyentes online la misma experiencia de alta calidad de la radio tradicional, sobre todo cuando su público online no para de crecer, y mucho más rápido de lo esperado.

Las expectativas de los consumidores, que exigen una programación de alta calidad que se descargue rápido y se retransmita con fluidez, no hacen más que aumentar. Antes, iHeartMedia trabajaba con varios proveedores a la vez, pero no podían seguir su ritmo de crecimiento ni satisfacer sus necesidades de infraestructura y streaming. iHeartMedia eligió a Akamai como proveedor exclusivo por su capacidad de ampliación y de ofrecer descargas más rápidas.

Ahora, sus retransmisiones son de mejor calidad y más fiables. Gracias a la colaboración con Akamai, esta empresa pudo agilizar y simplificar sus operaciones. Al aprovechar la amplia cartera de servicios de Akamai, junto con su facilidad de implementación, iHeartMedia también ha podido acelerar el desarrollo de una programación única y variada.

Acerca de Akamai

Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.

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