La red de iHeartMedia está formada por aproximadamente 1200 sitios web de emisoras de radio, y más de 500 de estos sitios retransmiten contenido online en directo. La empresa se enfrenta al desafío de proporcionar a sus oyentes online la misma experiencia de alta calidad de la radio tradicional, sobre todo cuando su público online no para de crecer, y mucho más rápido de lo esperado.
Las expectativas de los consumidores, que exigen una programación de alta calidad que se descargue rápido y se retransmita con fluidez, no hacen más que aumentar. Antes, iHeartMedia trabajaba con varios proveedores a la vez, pero no podían seguir su ritmo de crecimiento ni satisfacer sus necesidades de infraestructura y streaming. iHeartMedia eligió a Akamai como proveedor exclusivo por su capacidad de ampliación y de ofrecer descargas más rápidas.
Ahora, sus retransmisiones son de mejor calidad y más fiables. Gracias a la colaboración con Akamai, esta empresa pudo agilizar y simplificar sus operaciones. Al aprovechar la amplia cartera de servicios de Akamai, junto con su facilidad de implementación, iHeartMedia también ha podido acelerar el desarrollo de una programación única y variada.