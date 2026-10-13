Le réseau d'iHeartMedia comprend environ 1 200 sites Web de stations de radio. Plus de 500 de ces sites diffusent du contenu live en ligne. Leur défi : garantir aux internautes une expérience de qualité équivalente pour faire face à l'augmentation croissante et inattendue de leur audience en ligne.

Les attentes des clients en matière de qualité de programmation, de vitesse de téléchargement et de fluidité de diffusion ne cessent de croître. iHeartMedia faisait auparavant appel à plusieurs fournisseurs. Ces entreprises se retrouvaient toutefois dans l'incapacité d'accompagner la croissance rapide de la multinationale et de répondre à ses besoins en streaming et en infrastructure. iHeartMedia a finalement choisi Akamai comme fournisseur exclusif en raison de sa capacité à s'adapter et à garantir une rapidité de téléchargement supérieure.

Résultat : la qualité et la fiabilité des diffusions sont parfaitement maîtrisées. En s'associant à Akamai, iHeartMedia a pu rationaliser et simplifier ses activités. La large gamme de services d'Akamai, dont la mise en œuvre s'est effectuée en toute simplicité, a permis à iHeartMedia d'accélérer le développement de sa programmation unique et diversifiée.