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Background

iHeartMedia Inc.

Mit Unterstützung von Akamai bietet iHeartMedia den Zuhörern stets ein hochwertiges Programm in perfekter Bereitstellungsqualität – egal, ob im Radio oder online.

Logo von iHeartMedia Inc.

Standort

San Antonio, Texas, USA https://www.iheartmedia.com

Branche

Medien
Kundenreferenz von Clear Channel

Das iHeartMedia-Netzwerk umfasst ca. 1.200 Radiosender-Websites. Über 500 dieser Sites streamen Live-Online-Inhalte. Die Herausforderung: den Zuhörern von Streamingradio dieselbe Qualität zu bieten wie bei der Analogausstrahlung – diese Aufgabe ist besonders dringlich, da das Online-Publikum deutlich schneller wächst, als es die Verantwortlichen je erwartet hätten.

Die Erwartungen der Verbraucher an hochwertige Programme, schnelle Downloads und unterbrechungsfreies Streaming steigen täglich. Früher verließ sich iHeartMedia auf verschiedene Anbieter. Diese Unternehmen konnten jedoch einfach nicht mit dem rapiden Wachstum mithalten und somit die Streaming- und Infrastrukturanforderungen des Unternehmens nicht erfüllen. Deshalb entschied sich iHeartMedia schließlich für Akamai als Exklusivanbieter – ausschlaggebend waren die Fähigkeit zur globalen Skalierung und die schnelle Downloadbereitstellung.

Das Ergebnis: Die Streams wurden mit höherer Qualität und Zuverlässigkeit bereitgestellt. Durch die Zusammenarbeit mit Akamai konnte iHeartMedia seine Prozesse optimieren und vereinfachen. Dank der breiten Auswahl an Akamai-Services und der einfachen Implementierung war iHeartMedia außerdem in der Lage, sein einzigartiges und vielfältiges Programmangebot schneller zu entwickeln und bereitzustellen.

Über Akamai

Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.

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