Akamai が 24 時間に及ぶ DDoS 攻撃で 419 TB の悪性のトラフィックをブロック

2024 年 7 月 15 日（月）UTC 午前 8 時 5 分（イスラエルの現地時間 10 時 5 分）より、ボリューム型 DDoS キャンペーンが発生し始めました。これには、 UDP フラッド、UDP フラグメンテーション、DNS リフレクション、PSH+ACK など、さまざまな攻撃ベクトルが含まれていました。急速に拡大しつつあるトレンドと一致して、この DDoS 攻撃 は、グローバルに分散したボットネットから発生しました。

攻撃トラフィックのピークレベルという点では、より大規模な攻撃も見受けられますが、Akamai のお客様に対するこの攻撃も、300～798 ギガビット／秒（Gbps）という非常に大きな規模でした。過去最大規模の DDoS 攻撃で Akamai Prolexicという Akamai の DDoS ネットワーク・セキュリティ・プラットフォームが記録したのは 1.44 Tbps であり、今回の攻撃はこのピークレベルを下回ってはいるものの、明らかに強力なものでした。実際、Akamai Prolexic によって緩和された DDoS ピークトラフィックとしては過去 6 番目の大きさです。

さらに重要なのは、特定の目標に狙いを定めて ほぼ丸一日にわたって続いた攻撃であったことです。最初の小規模なプロービング攻撃の後、激しい攻撃が 3 時間続き、その間 Prolexic によって緩和された攻撃トラフィックの合計量は、総量でなんと 389 テラバイトに達しました。約 24 時間に及ぶ攻撃期間全体で、Akamai Prolexic は約 419 テラバイトのトラフィックをブロックしました（図 1）。