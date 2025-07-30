パブリッシャー：AI ボットを阻止し、コンテンツの制御を再び取り戻すには

AI 革命によってデジタル環境のルールが書き換えられており、パブリッシャーはその影響を最も受ける立場にいます。また、AI ボットはこれまでにない規模で Web をクロールし、トレーニングデータを燃料とするためにコンテンツを選別しています。一方、AI を利用した検索結果は、パブリッシャーのサイト全体をバイパスしています。

実際、AI 検索エンジン（OpenAI や Perplexity など）では、従来の Google 検索よりもニュースサイトへの参照トラフィックが 96% 減少しています。これは単なる中断を引き起こすだけではなく、パブリッシャーのコンテンツを敵対的に乗っ取ります。

Akamai は、この問題の大きさを直に目撃しています。自社のプラットフォーム全体で 1 日に 1,500 億件を超えるボットリクエストが発生しており、2025 年前半だけで AI ボットリクエストが 300% 急増しているのです。