パブリッシャー：AI ボットを阻止し、コンテンツの制御を再び取り戻すには
AI 革命によってデジタル環境のルールが書き換えられており、パブリッシャーはその影響を最も受ける立場にいます。また、AI ボットはこれまでにない規模で Web をクロールし、トレーニングデータを燃料とするためにコンテンツを選別しています。一方、AI を利用した検索結果は、パブリッシャーのサイト全体をバイパスしています。
実際、AI 検索エンジン（OpenAI や Perplexity など）では、従来の Google 検索よりもニュースサイトへの参照トラフィックが 96% 減少しています。これは単なる中断を引き起こすだけではなく、パブリッシャーのコンテンツを敵対的に乗っ取ります。
Akamai は、この問題の大きさを直に目撃しています。自社のプラットフォーム全体で 1 日に 1,500 億件を超えるボットリクエストが発生しており、2025 年前半だけで AI ボットリクエストが 300% 急増しているのです。
適応型の緩和対策で AI ボットに先んじて対処する
パブリッシャー業界では、他の業界の 7 倍以上の AI 駆動型ボットトラフィックが確認されています。Akamai は、最も強引な自動コンテンツ抽出を阻止できるようパブリッシャーを支援するという独自の立場にあります。
AI ボットがより速く適応するようになり、大規模言語モデル（LLM）がスクレイピング機能を高めていることから、Akamai の専門知識を活用すれば、パターンの緩和と回避策への対処が可能になります。従来のブロックとは異なり、適応型の緩和策はボットのふるまいに応じて進化します。パブリッシャーのコンテンツへの投資を現在から将来にわたって保護することで、スクレイパーに先んじて対処できるように支援します。
Akamai のボットおよび不正利用防止ソリューションを活用することで、お客様は AI ボットとの関係を制御できます。これにより、有益と分かっているボットを許可し、悪性ボットをブロックし、その他のボットに対しては状況に応じたきめ細かいアクションを実行できるようになります。その結果、お客様はビジネスに最適な意思決定を行うことができるのです。
当社は 20 年以上にわたり、世界中で起こる業界の変革を通じて、パブリッシャーのお客様と協力してきました。現在はこうしたお客様を支援し、AI ボットの新たなフロンティアを切り開いています。
パブリッシャーのコンテンツと収益化戦略を保護する
Akamai の AI ボット緩和のための高度なソリューションは、パブリッシャーのコンテンツと収益化戦略を保護するという課題に対処するのに最適な、唯一のソリューションです。当社は、お客様の進化するニーズに応じてボット管理を調整することのできる独自のソリューションを提供しています。
パブリッシャーが制御を取り戻すためのサポート
時間は刻一刻と迫っており、パブリッシャーに待っている余裕はありません。倫理的な生成 AI プラクティスを実施したエグゼクティブが 25% 未満であることから、AI の制御を取り戻すことが喫緊の課題であることは明らかです。今こそ、パブリッシャーがコンテンツの制御と収益を取り戻す時です。Akamai は、そのような課題を抱えたお客様を万全の状態でサポートいたします。
詳細を見る
Akamai がどのように AI に対抗してお客様のコンテンツを保護するかについて、詳しくはこちらをご覧ください。