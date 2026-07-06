組織がオンラインで活動するようになって以来、サイバー犯罪は IT セキュリティチームを悩ませ続けてきました。インターネットとデジタルインフラの進化に伴い、攻撃者は組織のテクノロジーとセキュリティ体制の新たな弱点を活用するための方法や手法を絶えず変化させています。



サイバー犯罪の規模と巧妙さは毎年増加し続けており、攻撃成功後の修復のためのコストも同様に増加しています。競争力と収益性を守るため、企業には進化するサイバーセキュリティの脅威と変化するビジネス要件に効果的に対応できるソリューションが必要です。

そこで役立つのが Akamai のソリューションです。Akamai は、クラウドからエッジまで、世界で最も分散されたコンピューティングプラットフォームとして、インターネットと、それを使用してビジネスを推進する方法を理解しています。Akamai の比類ない機能と規模を活用することで、攻撃者がインフラの脆弱性をどのように特定し、利用しているかをより簡単に把握できます。Akamai の包括的なセキュリティソリューションのポートフォリオは、増加するサイバー犯罪に対抗して、インターネットに面したインフラのあらゆる側面を脅威から保護します。