イベントの公開と利用には、主に 2 つのモデルがあります。

公開／サブスクライブ（pub／sub）

このモデルは、イベント・メッセージング・モデルとも呼ばれ、イベントコンシューマーがさまざまなトピックに登録し、特定のイベントに関する情報を受信できます。イベントプロデューサーがイベントを公開すると、その情報がイベントブローカーに送信されます。イベントブローカーは、必要に応じて情報を変換し、そのデータをキューに格納して保存し、イベントコンシューマーにメッセージを送信します。コンシューマーがメッセージを受信すると、ブローカーによって削除されます。

よく知られている pub／sub サービスには、Apache Kafka、Confluent、Amazon の Simple Notification Service（SNS）、Amazon の Simple Queue Service（SQLS）、Azure Web Pub／Sub、GCP の Pub/Sub などがあります。

イベント・ストリーミング・モデル

このアプローチでは、イベントコンシューマーは、イベントプロデューサーがブローカーに送信するストリーミング・イベント・メッセージに登録します。pub／sub とは対照的に、メッセージは永続的であり、一定期間保存されて保持されます。つまり、コンシューマーはいつでもストリームから、イベントメッセージを遡ってアクセスできます。また、pub／sub のように公開されたすべてのメッセージを受信するのではなく、ストリームから特定のイベントのみを受信するようにコンシューマーを設定することもできます。イベント・ストリーミング・モデルでは、イベントコンシューマーが一連のイベントの情報に基づいて取り込んでアクションを開始する複雑なイベント処理も可能です。

イベントストリーミングを提供している企業には、AWS EventBridge、AWS Kinesis、Azure Stream Analytics、GCP Dataflow、Apache Beam などがあります。