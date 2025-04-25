イベントドリブン型アーキテクチャとイベントバスは、企業のITシステムにいくつかのメリットをもたらします。

イベントバスが仲介役として機能することで、EDAシステムは非同期メッセージングとアプリケーションの疎結合を可能にします。イベントを公開するシステムは情報の送信先を知る必要はなく、イベントコンシューマーはイベントメッセージの発信元を知る必要はありません。これは、1つのアプリケーションが別のアプリケーションから情報を要求し、応答を待つ「要求／応答」アーキテクチャよりも大きな利点をもたらします。

この非同期メッセージングは、パブリッシャーやコンシューマーが情報に基づいて行動することも、次のタスクに進む前に応答を待つ必要もないことを意味します。イベントプロデューサーはイベントコンシューマーについて知る必要はなく、イベントコンシューマーはイベントプロデューサーについて知る必要はありません。プロデューサーは何かが起こったことを示すだけで、コンシューマーは関心のあるイベントをリッスンします。この疎結合により、障害に対するシステムの回復力が向上します。そのため、イベントドリブン型アーキテクチャでは、必要に応じてさまざまなコンポーネントを個別にスケーリングでき、システムはより高速かつリアルタイムの処理で大量のデータを処理できます。