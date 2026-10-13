これらの課題に対処するため、ZalandoはAccount Protectorをセキュリティエコシステムに組み込んでAkamaiとのパートナーシップを強化する必要があるとチームは判断しました。「私たちは独自のツールの構築を考えましたが、信頼できるパートナーの実証済みソリューションを活用できるのであれば、そのようなツールを構築する必要もないでしょう」と、Zalandoの主任エンジニアは述べています。

Account Protectorは、50個以上の指標とセキュリティに対するきめ細やかなアプローチに基づいて、ユーザーのリスクを評価します。ZalandoはAkamaiのソリューションと既存のインフラを統合することで、包括的なリスクスコアリングと現行のボット検知対策を利用できるようになりました。

同社は、Akamai Account Protectorを活用することで、最高のショッピング体験を確保しながら、防御を強化しました。そして、この実装が、素晴らしい結果につながりました。Zalandoの脅威検知が向上し、攻撃者と本物の顧客をより正確に区別できるようになりました。これはZalandoにとってwin-winの結果でした。本物の顧客にはフリクションレスなショッピング体験を提供し、悪性ボットには強力な防壁を作ることができたのです。