Zalandoは、ヨーロッパのオンライン小売の大手企業として、25か国以上の数百万人に及ぶ顧客、ブランド、パートナーを繋いでいます。2008年、ベルリンを拠点に靴のオンラインショップとして誕生して以来、ヨーロッパのファッションおよびライフスタイル向けプラットフォームへと進化し、5,000万人以上のアクティブユーザーがサービスを利用しています。しかし、この大躍進が攻撃者からも大きな注目を集めてしまいました。進化し続ける脅威の情勢において、顧客体験を中断することなく、サイバー攻撃を効果的に特定し、防御するため、信頼できるパートナーとしてAkamaiが選ばれました。
「Zalandoでは、日頃から、さまざまなソースのデータに基づいた意思決定を促進することに重きを置いています。これに加え、サイバーセキュリティを進化させ、優れたショッピング体験を実現するうえで、Akamaiのインテリジェンスも欠かせないものとなっています」—Zalando、Engineering Manager
ショッピング体験の継続的なイノベーション
アカウントの不正利用と戦う
アカウントの不正使用など、攻撃が高度化してますます複雑になり、検知が困難になっています。そのため、正規のZalando顧客やショッピング体験にも影響が及ぶおそれがありました。これらの高度な手口は、限定商品の販売時などで大きな脅威となるため、同社は防御をさらに強化する必要がありました。インフラやツールをマーケットソリューションと統合させる広範な戦略に従って、インフラのエキスパートチームに潜在的なテクノロジーを評価し、企業のニーズに最適なテクノロジーを実装するタスクを課しました。
顧客体験とセキュリティを両立する
これらの課題に対処するため、ZalandoはAccount Protectorをセキュリティエコシステムに組み込んでAkamaiとのパートナーシップを強化する必要があるとチームは判断しました。「私たちは独自のツールの構築を考えましたが、信頼できるパートナーの実証済みソリューションを活用できるのであれば、そのようなツールを構築する必要もないでしょう」と、Zalandoの主任エンジニアは述べています。
Account Protectorは、50個以上の指標とセキュリティに対するきめ細やかなアプローチに基づいて、ユーザーのリスクを評価します。ZalandoはAkamaiのソリューションと既存のインフラを統合することで、包括的なリスクスコアリングと現行のボット検知対策を利用できるようになりました。
同社は、Akamai Account Protectorを活用することで、最高のショッピング体験を確保しながら、防御を強化しました。そして、この実装が、素晴らしい結果につながりました。Zalandoの脅威検知が向上し、攻撃者と本物の顧客をより正確に区別できるようになりました。これはZalandoにとってwin-winの結果でした。本物の顧客にはフリクションレスなショッピング体験を提供し、悪性ボットには強力な防壁を作ることができたのです。
データ主導の戦略を強化する
Account Protectorは検知機能の向上だけでなく、ユーザーの行動パターンに関する詳細な知見をZalandoに提供しました。こうした知見により、より多くの情報に基づいてセキュリティ判断をし、より良いソリューションを各顧客に提供できるようになりました。また、ソリューションの柔軟性のおかげで、Zalandoでは、許可か却下のバイナリ的な判断に囚われることなく包括的なリスク評価に基づいてセキュリティ対策をカスタマイズできるようになりました。
ヨーロッパで最もデータ活用を重視する企業の1社として、Zalandoはスマートな知見の価値を知っています。「当社では日頃から、さまざまなソースのデータに基づいた意思決定を促進することに重きを置いています。これに加え、サイバーセキュリティを進化させ、優れたショッピング体験を実現するうえで、Akamaiのインテリジェンスは欠かせないものとなっています」とZalandoのエンジニアリングマネージャーはコメントしています。
Zalandoについて
2008年にベルリンを拠点に設立されたZalandoは、消費者向け（B2C）と企業間向け（B2B）の2つの成長ベクトルを軸に、ヨーロッパ全域をリードする、ファッションとライフスタイルに関するeコマースのエコシステムを構築しています。B2Cでは、市場数は25か所、顧客数は約5,000万人に上り、ファッションおよびライフスタイル製品において、購買意欲を刺激する質の高いマルチブランドのショッピング体験を実現しています。B2Bでは、物流インフラ、ソフトウェア、サービスの機能を活用して、ブランドや小売企業がZalando内外でeコマース事業全体を運営および拡張できるようサポートしています。Zalandoはエコシステムとして、ファッションおよびライフスタイル業界にプラスの変化をもたらすことを目指しています。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。