他のプラットフォームで十分に注目されずにうんざりしているゲーマーの方々にとって、SharePlay Interactiveはその状況を一変させています。この最先端のライブストリーミングプラットフォームは、視聴者からの発見されやすさとエンゲージメントに革命をもたらします。また、直感的なインターフェース、スマートなアルゴリズム、最新のユーザー体験を提供することで、全くの初心者でも熟練した配信者と肩を並べることができます。つまり、SharePlayは、体験の共有と収益化の可能性を最大限に高める能力により、クリエイターとそのコミュニティの間の隔たりを埋めているのです。SharePlayはクラウド・コンピューティング・サービスにおいてAkamaiと連携し、革新的なプラットフォームにおける超高速のコンテンツ配信を実現しました。
「これまで数多くのクラウドプロバイダーと仕事をしてきましたが、Akamaiはその信頼性において群を抜いています。さらに、Akamaiが提供するKubernetesクラスターは、これまで利用した中で最も高速です」—SharePlay Interactive社、設立者兼CEO、Manuel Odhe氏
ゲーム空間を再定義
インフラで差別化
SharePlayのあらゆる側面がユーザーからの発見されやすさを高めるために構築および設計されており、コミュニティや競争を促進する完全没入型のプラットフォームを構成する機能を備えています。こうした機能を備えたプラットフォームを大規模に展開するには、高度なインフラが必要です。設立者兼CEOのManuel Odhe氏は次のように説明しています。「高速のコンテンツ配信が不可欠です。ユーザー体験が中断することは決してあってはならないことです」。
SharePlayはその特殊なインフラを補完するために、ゲーマーの高い期待に確実に応えられるクラウド・サービス・プロバイダーを必要としていました。また、AWSで発生していたコストも削減したいと考えていました。「予算が限られているスタートアップ企業として、AWS S3バケットに想定外の料金を支払う余裕はないのです」とOdhe氏は説明します。
クラウド・コンピューティング・サービスのシームレスな展開
SharePlayは、動画の遅延を1秒以下に抑え、シームレスな視聴体験を世界中でコスト効率よく提供するために、Akamaiのクラウドサービスを導入することにしました。
「Akamaiの最適化されたクラウド・コンピューティング・サービスは、迅速かつ簡単に実装できました。Akamaiは、直感的なダッシュボード、単一ノードでのTerraform、Persistent Volume Clusterのドライバーだけでなく、私たちがこれまで使用したどのサービスよりも高速のスピンアップを実現します」とOdhe氏は述べています。
インフラと運用を変革
AWSからAkamaiへの移行は、SharePlayのインフラを大きく変えました。Odhe氏は次のように述べています。「Akamaiへ移行したことで、アップタイムが延長し、スループットが高速化し、トラフィック管理が改善されました」。さらに、Akamaiのサービスは価格設定が一貫しているため、SharePlayはコストをより確実に管理できるようになりました。「AWS S3に関する想定外の料金が発生しなくなり、非常に安心感があります」。
トッププレイヤーとの連携
Odhe氏によると、AkamaiはSharePlayの成長に大きく貢献しています。「クラウド分野におけるトップ企業の1つであり、優れたパートナーでもあるAkamaiは、当社の目標達成に大きく貢献してくれました」。
今後の展望として、SharePlayは、現在進行中のPlayBowlトーナメントシリーズと並行して、同社の主催するeスポーツリーグであるSharePlay Leagueの拡大に向けて準備を進めており、2025年にオープンβ版の公開を予定しています。Akamaiの低レイテンシーストリーミングとシームレスなサービスにより、ゲーマーに素晴らしい体験を提供できるとOdhe氏は確信しています。同氏は、「Akamaiとともに成長を続け、世界中のユーザーにとってより一層アクセスしやすいプラットフォームを実現することを楽しみにしています」と締めくくりました。
SharePlay Interactiveについて
SharePlay Interactiveは、ゲーマー、ストリーマー、クリエイターが、インタラクティブな没入型の体験を通じてつながる方法を再定義します。SharePlayは、収益化、エンゲージメント、ユーザーからの発見されやすさを実現することを目的に、AIを活用したツールを駆使して、クリエイターとそのコミュニティの間の隔たりを埋め、成長、交流、つながりを促進しています。競争するユーザーにも、配信するユーザーにも、視聴するユーザーにも、SharePlayはクリエイターとコミュニティの距離を縮めるダイナミックな環境を創造します。SharePlayの革新的な機能と今後のイベントの詳細については、SharePlay.tvでご覧いただけます。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが主導する世界の力となり、守るクラウド企業です。Akamaiのクラウドプラットフォームは、ハイパフォーマンスのクラウドコンピューティングをコアからエッジまで拡張することで、組織が次世代のAIアプリケーションを構築・拡張できるよう支援するとともに、企業を進化するサイバー脅威から守る包括的な多層型セキュリティを提供します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。