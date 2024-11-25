SharePlayのあらゆる側面がユーザーからの発見されやすさを高めるために構築および設計されており、コミュニティや競争を促進する完全没入型のプラットフォームを構成する機能を備えています。こうした機能を備えたプラットフォームを大規模に展開するには、高度なインフラが必要です。設立者兼CEOのManuel Odhe氏は次のように説明しています。「高速のコンテンツ配信が不可欠です。ユーザー体験が中断することは決してあってはならないことです」。

SharePlayはその特殊なインフラを補完するために、ゲーマーの高い期待に確実に応えられるクラウド・サービス・プロバイダーを必要としていました。また、AWSで発生していたコストも削減したいと考えていました。「予算が限られているスタートアップ企業として、AWS S3バケットに想定外の料金を支払う余裕はないのです」とOdhe氏は説明します。