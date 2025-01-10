Eyevinn Technology

2013年以来、Eyevinn Technologyは、放送、テレビ、ストリーミング動画向けのストリーミングメディア技術を専門としてきました。その深い専門知識とオープンソースへの投資により、Eyevinnは信頼できる独立系コンサルティング会社としての評判を確立しました。Eyevinnがオープンソースをベースとした世界初のマネージド・メディア・サービスの開始を決定した際、クラウドプロバイダーとして選んだのはAkamaiでした。
「時は金なり。だからこそ、Akamai Cloudを使用してOpen Source Cloudプラットフォームを迅速に稼働させました」—Eyevinn Technology社、R&D担当VP、Jonas Birmé氏
持続可能な動画ストリーミングの実現
オープンソースで導入を容易に
Eyevinnは、顧客の技術戦略や動画開発の推進を支援するコンサルティング会社として、オープンソースの最大の可能性（および課題）を完全に理解しています。評価から展開までのプロセスは、複雑で時間がかかる場合があります。
オープンソースの導入をワンクリックで実行できるほど簡単にするために、EyevinnはOpen Source Cloudを立ち上げました。「当社は、クラウドに依存せず、オープンソースのツールを活用したアーキテクチャを構築しました。Kubernetesをオーケストレーターとすることで、最適なクラウド・コンピューティング・プロバイダーを柔軟に選択することができます」と、EyevinnのVP R&DであるJonas Birmé氏は説明しています。
Akamai Cloudが特に優れていた
Eyevinnは、パートナーを評価する際、セキュリティとデータの整合性を確保しながら世界的な需要を拡大することで規模を拡大できるプロバイダーを求めていました。候補を絞り込んだ末、同社はAkamai Cloudを選択しました。
「Akamaiは、コンピューティング能力、ネットワーク機能、サービスとしてのKubernetes、グローバルリーチをすべて、魅力的な価格で提供してくれました」とBirmé氏は語ります。「さらに、Akamaiはセキュリティとプライバシーに関しても抜きん出ています。」
導入は簡単でした。「ログインしてKubernetesコントロールパネルを立ち上げるだけで、ストリーミングパイプラインをシームレスに統合できました」とBirmé氏は付け加えています。
ビジョンを実現
Kubernetesベースのプラットフォームを稼働させる中で、EyevinnはAkamaiとの連携によって得られるメリットを十分に実感しています。「Akamaiは当社のあらゆるインフラに対応し、優れたサポートを提供してくれます。また、当社のプラットフォームを使用する開発者は、自分たちの近くで利用できるコンピューティングリソースのメリットを身をもって実感しています」とBirmé氏は語っています。
Eyevinnは、展開をシンプル化するマネージドサービスを提供することで、セットアップで起こりがちな問題を排除し、開発者がオープン・ソース・ソフトウェアをソリューションに統合することに集中できるようにしています。「開発者は、無料でサインアップし、ワンクリックで利用開始できます。また、ロックインされることがないため、いつでもソフトウェアをプラットフォームから移動できます」とBirmé氏は付け加えています。
また、Eyevinnは持続可能なオープン・ソース・モデルも推進しており、プラットフォーム上でソフトウェアを構築した開発者に収益を分配しています。「アクセスを容易にすることでユーザーが増え、開発者にとって貴重なフィードバックが得られるため、継続的な改善を促進できます。開発者が収益分配の条件を満たすと、それを自動検知することもできます。これらすべてが、私たちの思い描いていた価値の実現につながっています」とBirmé氏は締めくくっています。
Eyevinn Technologyについて
Eyevinnは、動画技術とメディア配信を専門とする独立系コンサルティング会社です。インターネットテクノロジーにおいて傑出していることで有名なスウェーデンのストックホルムを拠点とし、メディアソリューションへの情熱を持って集まったEyevinnのコンサルタントは、動画配信のソートリーダーとして、テクノロジー戦略と動画開発を支援しています。
Eyevinnは、動画ストリーミングに関する技術会議、Streaming Tech Swedenの主催者です。知識の共有と交流はコミュニティに利益をもたらすと、私たちは信じています。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが主導する世界の力となり、守るクラウド企業です。Akamaiのクラウドプラットフォームは、ハイパフォーマンスのクラウドコンピューティングをコアからエッジまで拡張することで、組織が次世代のAIアプリケーションを構築・拡張できるよう支援するとともに、企業を進化するサイバー脅威から守る包括的な多層型セキュリティを提供します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。