Eyevinn Technology

Kubernetesベースのプラットフォームを稼働させる中で、EyevinnはAkamaiとの連携によって得られるメリットを十分に実感しています。「Akamaiは当社のあらゆるインフラに対応し、優れたサポートを提供してくれます。また、当社のプラットフォームを使用する開発者は、自分たちの近くで利用できるコンピューティングリソースのメリットを身をもって実感しています」とBirmé氏は語っています。

Eyevinnは、展開をシンプル化するマネージドサービスを提供することで、セットアップで起こりがちな問題を排除し、開発者がオープン・ソース・ソフトウェアをソリューションに統合することに集中できるようにしています。「開発者は、無料でサインアップし、ワンクリックで利用開始できます。また、ロックインされることがないため、いつでもソフトウェアをプラットフォームから移動できます」とBirmé氏は付け加えています。

また、Eyevinnは持続可能なオープン・ソース・モデルも推進しており、プラットフォーム上でソフトウェアを構築した開発者に収益を分配しています。「アクセスを容易にすることでユーザーが増え、開発者にとって貴重なフィードバックが得られるため、継続的な改善を促進できます。開発者が収益分配の条件を満たすと、それを自動検知することもできます。これらすべてが、私たちの思い描いていた価値の実現につながっています」とBirmé氏は締めくくっています。