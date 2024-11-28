株式会社エムティーアイ

エムティーアイのビジネスの中核の1つはヘルスケア部門であり、55万人もの加入者がスマートフォン経由で同社のサービスを利用し、自身の健康データにアクセスしています。テクノロジーの急速な変化に対応するため、エムティーアイでは最先端のクラウドサービス、API、革新的なツールを活用しています。常に最新テクノロジーに着目している同社は、Akamai Cloudが同社の能力向上に貢献する可能性について検討したいと考えました。

「当社のWebサービスと内部認証インフラには多くのリソースが必要であり、クラウドコストは大きな負担になっています」と、エムティーアイのヘルスケア事業担当SREマネージャーの赤間紀郎氏は説明します。「エッジコンピューティングの活用により、コスト削減だけでなくパフォーマンスの最適化も可能になります。」