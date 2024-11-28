株式会社エムティーアイは、より快適で楽しい生活を実現するモバイルサービスを通じて、日本の日常生活に変革をもたらしています。その領域は、ヘルスケアやフィンテックから音楽、電子書籍、エンターテインメントまで多岐にわたります。AkamaiのWebアプリケーションファイアウォール（WAF）で7年間、サイバーセキュリティの脅威を撃退してきた後、同社のヘルスケア部門は、さまざまなニーズに対応するためにAkamaiのクラウド・コンピューティング・サービスについて検討することになりました。
「アウトバウンドコストに関して、他の主要クラウドプロバイダーに対するAkamaiのクラウド・コンピューティング・サービスの優位性は圧倒的です。さらに、Kubernetes Engineのサポートにより、コンテナ化されたアプリケーションを簡単かつシームレスに移行できるようになります」— 株式会社エムティーアイ、ヘルスケア事業担当SREマネージャー、赤間紀郎氏
モバイルサービスで生活を変革
いつでも利用できるヘルスケアを実現
エムティーアイのビジネスの中核の1つはヘルスケア部門であり、55万人もの加入者がスマートフォン経由で同社のサービスを利用し、自身の健康データにアクセスしています。テクノロジーの急速な変化に対応するため、エムティーアイでは最先端のクラウドサービス、API、革新的なツールを活用しています。常に最新テクノロジーに着目している同社は、Akamai Cloudが同社の能力向上に貢献する可能性について検討したいと考えました。
「当社のWebサービスと内部認証インフラには多くのリソースが必要であり、クラウドコストは大きな負担になっています」と、エムティーアイのヘルスケア事業担当SREマネージャーの赤間紀郎氏は説明します。「エッジコンピューティングの活用により、コスト削減だけでなくパフォーマンスの最適化も可能になります。」
迅速で簡単、かつ費用対効果の高いセットアップ
エムティーアイは、Akamaiのクラウド・コンピューティング・サービスを活用するために、TerraformとLinode Kubernetes Engineを使用して自社の実行環境を他のクラウド・コンピューティング・サービスから移行しました。「非常にシンプルで使いやすく、費用対効果の高い方法で開始することができました。サーバーサイドのエンジニアは1日で実行できます」と、赤間氏は話します。
エムティーアイでは、Webサービスにおいて最高レベルのパフォーマンスを維持するために、リリースごとに負荷テストを実施しています。今回の実行環境セットアップに伴い、テストが自動的に始まり、完了後はシャットダウンするようになりました。赤間氏が述べるように「コストを削減しながらリリースプロセスの合理化にも役立った」のです。
コストを約50% 削減
エムティーアイは、コンテナ化されたアプリケーションを使用してデータETL（抽出、変換、ロード）機能を入れ替えました。この機能は、ビッグデータ分析のためにビジネスデータベースからデータを取得します。データ量の増加に伴い、コストも増大しました。しかし、エグレス（出方向の通信）コストに対するAkamaiの画期的なアプローチによって大きな変化が生じました。
「クラウドプロバイダーは通常、アウトバウンドトラフィックに対して課金します。しかしAkamaiのクラウド・コンピューティング・サービスのおかげで、ETLコストを50% 近く削減しました」と赤間氏は説明します。
運用を柔軟に改善
エムティーアイが展開する母子健康記録アプリケーションでは、地方自治体向けにWAFレポートサービスを提供しています。これまで、WAFデータの集約には数時間かかっていました。現在、エムティーアイのSREスタッフは、異種混在のクラウド環境全体でそれを即座に可視化することができます。赤間氏は「Akamai CloudのTrafficPeakの実装は簡単かつ低コストで、時間を大幅に節約できました」と説明します。
Akamaiのクラウド・コンピューティング・サービスを実際に体験したエムティーアイ側の評価は、赤間氏によれば次のとおりです。「Akamaiの柔軟性は、競合サービスの追随を許しません。他のプラットフォームでこのレベルの効率性を実現するためには、コストと時間がもっとかかったでしょう。」
エムティーアイについて
お客様にとってより自由に、自分らしく生きられる社会を実現するために、エムティーアイグループは、世界が日々変化を続ける中でその時々に求められるサービスを生み出し、世界に届けることが重要であると考えています。「世の中を、一歩先へ。」が私たちのビジョンです。日々の生活を共に歩むお客様のパートナーとして、より良い未来社会の実現に貢献するために、生活をもっと充実した便利なものにするサービスを提供していきます。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが主導する世界の力となり、守るクラウド企業です。Akamaiのクラウドプラットフォームは、ハイパフォーマンスのクラウドコンピューティングをコアからエッジまで拡張することで、組織が次世代のAIアプリケーションを構築・拡張できるよう支援するとともに、企業を進化するサイバー脅威から守る包括的な多層型セキュリティを提供します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。