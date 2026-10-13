ゼロトラスト・アーキテクチャを推進するなか課題となっていたのは、オフィス以外からリモートアクセスを行う端末をいかにセキュアに接続させるかという点です。もちろん、同社ではVPN接続を行っていましたが「VPN機器は常にメンテナンスが不可欠。怠ってしまうと、万が一脆弱性が露見した場合には脅威の入り口にされてしまう可能性があります。さらに、VPNとActive Directoryの2重アカウント管理、SaaSアクセス時の煩雑なアクセスフロー、回線帯域の圧迫、ファイアウォールの処理負荷、アクセスの遅延など、さまざまな課題があります」と、伊藤氏は述べています。

クラウドファーストを進めていく上で、より適した方式を模索していたところ、出会ったのがAkamaiのEnterprise Application Access（EAA）でした。「導入以来、社内やパブリッククラウドへのアクセス制御に、アイデンティティ認識型プロキシであるEAAをIDaaSと連携させて効率的な接続を行っています。この場合、課題だったVPN機器の運用は不要です。

しかも、サービス基盤はAkamaiによって提供されるため、セキュリティ対策の遅れも解消できます。特にクラウドへのアクセスでは、一度自社に接続するVPNと異なり、無駄なアクセスフローを解消します。これにより、回線帯域の節約、ハードウェア機器の投資節約にもつながります。EAAは、ゼロトラストの検査を適用できていなかったタイプの接続に対して、安全性を担保する補完的な位置付けのソリューションと考えています」と、伊藤氏は説明しています。