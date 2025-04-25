X
Akamai logo
+1-8774252624
+1-8774252624
ログイン
Control Center
Akamai プラットフォームへのアクセス
Cloud Manager
クラウドリソースを管理する
製品トライアル
サイバー脅威にお困りの方
ログイン
Control Center
Akamai プラットフォームへのアクセス
Cloud Manager
クラウドリソースを管理する

Telegraph が広告関連の KPI を大幅に向上

Akamai Image Optimizations の利用で、Telegraph はユーザーエンゲージメントと、サイトの広告表示数を向上させることができました

 

当社のように毎月のやり取りが何億にもなるビジネスでは、些細に見える変化が雪だるま式に大きな効果を生み出します。

Toby Wright 氏, Chief Technology Officer, Telegraph Media Group

デジタルトレンドに後れをとらない

マルチメディア・ニュース・パブリッシャーである Telegraph Media Group（TMG）は多彩なコンテンツを有しています。The Telegraph はまさにデジタル領域のパイオニアであり、Google より 4 年、Facebook より 10 年も早く Web サイトを立ち上げ、新たな領域を開拓しています。

TMG の CTO、Toby Wright 氏は、The Telegraph Web サイトを含め、デジタル製品およびサービスの設計・開発チームを率いています。競合する他のデジタルパイオニアが高いユーザー体験基準を確立するなか、同氏とそのチームはプレミアムコンテンツを配信する戦略計画に注力しています。世界中の読者を引き付け、登録と購入を促すためには、高速かつ安全にデジタル製品およびサービスを提供し、エンゲージメントを高める必要があります。

ページパフォーマンスとエンゲージメント率の関係

Akamai との話し合いで、TMG がエンゲージメント向上の必要性を強調していたため、Akamai は次の質問の答えが得られるようなテストの実施を提案しました。

  • ページが大幅に軽量化されるとどうなるか。それにより、ページ読み込み時間はどの程度短縮されるか。
  • ページの読み込みが X 秒短縮された場合、ユーザーセッションの継続時間（セッションあたりのページ数）にはどのような影響があるか。
  • セッション継続時間が長くなると、配信される広告インプレッション数とそれによる広告収益にどのような影響があるか。

 

このテストでは、ページサイズの大きな割合を占める画像の軽量化に重点を置き、「パフォーマンスを少しずつ改善すれば、TMG にとって大きな価値が生み出される」という仮説を検証しました。Akamai は最近、Image & Video Manager を発売しました。この製品は、エンドユーザーデバイスの画面サイズや、その時の接続状況に応じ、サイズと解像度を調整して配信することで画像を軽量化します。

遅延が 1 秒増えるごとに、ユーザーセッションの継続時間が短くなる

このテストは、2016 年 7 月から 2 か月間実施され、独立したデジタルパフォーマンス計測企業である SOASTA が、画像を強化していない場合のベースラインデータを収集しました。このベースラインデータから、ページ読み込み時間が 1 秒増えるごとにユーザーセッション継続時間の平均値が短くなり、1 秒遅延が増えると 11.5%のドロップが生じる可能性があることが確認されました。

Image & Video Manager でエンゲージメントが向上

9 月 1 日に Akamai は Image & Video Manager を稼働させました。すると、すぐに画像が 10～60% 軽量化し、画質には認識できるような変化はありませんでした。ページ全体も大幅に軽量化しました。Telegraph のホームページは 1 日あたり全体で 20% 軽量化し、セッション継続時間が大幅に伸びました。

SOASTA では、さらに 29 日間にわたりデータを収集しましたが、すべてのデバイスタイプと接続プロファイルで、ページロード時間が 9.6% 減少し、ユーザーセッションの継続時間は 2% 増加していました。ページの軽量化により、平均のセッション継続時間が長くなるのです。正確に言うと、0.041 ページ長くなっています。

モバイル向けの画像の最適化の効果はさらに絶大

毎月、何百万人ものスマートフォンユーザーが Telegraph のコンテンツをモバイルデバイスで利用しており、あらゆる種類のモバイルデバイスがページビューの大部分を占めています。このため、Telegraph のチームは、モバイルのみのセッションで Image & Video Manager の効果を調べてみたいと考えました。

すべてのデバイスおよび接続タイプで効果が際立っていたのは、携帯電話接続を通じ iOS デバイスを使用して Telegraph にアクセスしているユーザーでした。モバイルのみのページロード時間は 33.8% 減少し、モバイルのセッション継続時間は 0.193 ページ（12.8%）増加していました。

Telegraph Media Group について

Telegraph Media Group（TMG）は、以下の世界的に有名なコンテンツを配信するマルチメディアのニュースパブリッシャーです：The Daily Telegraph、The Sunday Telegraph、The Telegraph の Web サイト、The Telegraph 週刊ワールドエディション。The Daily Telegraph、The Sunday Telegraph、The Telegraph は、受賞歴のある調査報道の論説記事で知られています。The Daily Telegraph は、160 年の歴史を有し、英国で最も売れている上質な日刊新聞です。

 

関連するお客様事例

コンテンツデリバリー

グローバルリーダーが Akamai を活用し、よりスマートなセキュリティを導入

Akamai は、オンラインセキュリティのグローバルリーダーがパフォーマンスを強化し、PCI DSS コンプライアンスを強化し、何百万もの攻撃を阻止する支援をしてきました。その取り組みをご覧ください。
続きを読む
お客様事例

Housing.com、UX とセキュリティを強化

Housing.com は、ユーザー体験とセキュリティのバランスを考慮し、Akamai ソリューションにより SEO の向上、検索の高速化、開発者の負荷の軽減を実現しました。
続きを読む
コンテンツデリバリー

Sport Network

スポーツメディアおよび広告大手企業である Sport Network は Akamai のソリューションを活用し、変化の激しい環境でも競争力を維持しています。
続きを読む