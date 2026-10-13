EAAの導入により、Pricelineはテレワーカーに社内リソースに効率的にアクセスできる環境を提供できるようになりました。「$2,500もするノートPCに社内ソフトウェアを設定してテレワーカーに支給する必要がなくなりました。軽量なAkamaiのクライアントでは、社内環境へフルトンネル方式で接続する必要がないので、帯域幅を節約できます。同時に、必要なリソースにアクセスする際のセキュリティを強化することもできます」。



実際、Citrix環境が効率化され、物理サーバーや環境維持に必要な運用のオーバーヘッドなど、その他のリソースが不要になるとともに、アクセスの提供方法もきわめてシンプルになりました。「Active Directoryグループにアプリケーションを1つずつ割り当てることができるので、ヘルプデスク担当者は、ユーザーを関連グループに追加するだけで正しいリソースへのアクセス権を付与できます。ユーザーではなくデータを制御する方がはるかに安全です」と、Dropkin氏は述べています。



同氏によると、さらに思いがけないメリットは、Akamaiネットワークをグローバルな負荷分散に使えることです。「当社ではDNS名のために別途、負荷分散サービスを利用する必要はありません。Akamaiが常に利用可能なリソースを見つけてくれるので、当社のリソースが一部停止しても、こちらでDNSレコードをアップデートする必要がないのです」。



将来的に、Dropkin氏はPricelineの全従業員が適宜EAAを使って必要なリソースにアクセスできる環境を提供したいと考えています。「今後、各従業員が適切かつ必要なリソースにタイムリーにアクセスできるゼロトラスト・モデルへの移行を進めていきます。Akamai EAAでそのビジョンを実現します」と、Dropkin氏は締めくくっています。